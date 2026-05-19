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Receta de caldo de pollo con verduras, rápida y fácil

Esta preparación tradicional es ideal para los días fríos, con una cocción simple, ingredientes básicos y un resultado sabroso

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Primer plano de un tazón de cerámica marrón con caldo de pollo humeante, papas, zanahorias, puerros, pollo desmenuzado y perejil, con una cuchara. Superficie de madera.
El caldo de pollo con verduras es parte del repertorio tradicional de la cocina argentina y destaca por su simplicidad y versatilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de pollo con verduras es una de las preparaciones más extendidas de la cocina argentina. Presente en los días de frío, como recurso ante los primeros síntomas de un resfrío o como base de otras recetas, este caldo forma parte del repertorio cotidiano de la mayoría de los hogares en estas épocas del año. Su vigencia se sostiene en la simplicidad de sus ingredientes y en una técnica que no requiere experiencia previa.

Más allá de su consumo directo, el caldo funciona como punto de partida para sopas, arroces, guisos y salsas. Cada familia tiene su propia versión, pero el procedimiento de base es siempre el mismo: ingredientes sencillos, fuego lento y tiempo de cocción prolongado.

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Receta de caldo de pollo con verduras

La preparación consiste en la cocción prolongada de trozos de pollo junto con verduras aromáticas —como zanahoria, cebolla, apio y puerro— en abundante agua. El hervor debe mantenerse suave para obtener un líquido dorado, transparente y con cuerpo. Durante la cocción, conviene retirar la espuma y la grasa que se acumulan en la superficie para lograr un caldo limpio.

El resultado puede servirse solo, con fideos o arroz, o reservarse como base para otras elaboraciones. Además, el pollo cocido que queda como subproducto de la preparación puede aprovecharse en ensaladas, rellenos o guisos.

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Tiempo de preparación

Total: 1 hora y 20 minutos.

  • Preparación previa: 15 minutos (limpiar y cortar).
  • Cocción: 1 hora y 5 minutos.

Ingredientes

  • 1 pollo entero troceado (o 1 kg de carcasas y presas con hueso)
  • 2 zanahorias medianas, peladas y cortadas en trozos
  • 2 tallos de apio con sus hojas
  • 1 cebolla grande, cortada al medio
  • 1 puerro, solo la parte blanca, cortado en rodajas
  • 1 nabo chico (opcional, pero suma sabor)
  • 1 morrón verde, cortado en cuartos
  • 3 dientes de ajo enteros, con piel
  • 1 ramito de perejil fresco
  • 2 hojas de laurel
  • 5 granos de pimienta negra enteros
  • 1 cucharada de sal gruesa
  • 3 litros de agua fría
Un tazón blanco lleno de caldo de pollo caliente con vapor. Contiene trozos de pollo deshebrado, patatas, zanahorias y calabacín. Servido sobre una tabla de madera.
Cada porción de caldo de pollo con verduras aporta 45 calorías, 5 gramos de proteínas y niveles moderados de sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer caldo de pollo con verduras, paso a paso

  1. Colocar los trozos de pollo en una olla grande y cubrir con los 3 litros de agua fría.
  2. Arrancar siempre con agua fría, no caliente, para permitir que el colágeno y los sabores pasen al líquido de forma gradual.
  3. Llevar a fuego fuerte hasta que rompa el hervor.
  4. Retirar la espuma grisácea que aparece en la superficie con una espumadera. Repetir este paso hasta que el caldo quede limpio.
  5. Incorporar la cebolla, las zanahorias, el apio, el puerro, el morrón, el nabo y los dientes de ajo.
  6. Agregar el laurel, los granos de pimienta y la sal gruesa.
  7. Bajar el fuego al mínimo para mantener un hervor suave y constante.
  8. Cocinar sin tapar durante 1 hora.
  9. Agregar el ramito de perejil a los 30 minutos.
  10. Retirar del fuego pasada la hora y dejar entibiar 10 minutos.
  11. Colar el caldo con un colador fino o una tela de cocina, descartando los sólidos.
  12. Dejar enfriar el caldo colado en la heladera durante al menos 2 horas para desgrasar; retirar la grasa solidificada de la superficie con una cuchara. Este paso es opcional.
  13. Rectificar la sal y servir bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 a 8 porciones de caldo solo (tazón de 250 ml). Si se usa como base para otras preparaciones, puede rendir hasta 2 litros y medio de caldo colado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 45 kcal
  • Proteínas: 5 gr
  • Grasas totales: 2 gr
  • Carbohidratos: 3 gr
  • Sodio: 480 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Heladera: hasta 5 días en un recipiente hermético de vidrio o plástico apto para alimentos.
  • Freezer: hasta 3 meses en porciones individuales o en bolsas aptas para congelados. Se descongela a temperatura ambiente o directamente en olla a fuego bajo.

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