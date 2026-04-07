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Receta de pernil de cerdo al horno, rápida y fácil

Ideal para reuniones y celebraciones, este plato es simple de preparar y rinde para compartir con muchos invitados

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Varias manos preparan sándwiches de pernil asado y pan en una mesa de madera al aire libre, rodeada de salsas caseras, bebidas y un jardín verde desenfocado.
Sándwiches de pernil casero y pan fresco listos para compartir en la mesa familiar del domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay aromas que marcan celebraciones: el perfume ahumado del pernil asándose despacio anuncia una reunión grande, un cumpleaños o u encuentro con amigos y familia. El ritual es claro: cuchillo en mano, alguien va cortando fetas jugosas para todos, mientras el pan fresco y las salsas caseras circulan por la mesa.

El pernil, en Argentina, se convirtió en sinónimo de encuentro. Suele prepararse para compartir en grupos grandes, servido en sándwiches con variedad de aderezos. Es un plato elegido para eventos por su practicidad, sabor y la posibilidad de comerlo frío o caliente.

Receta de pernil de cerdo al horno

El pernil de cerdo es la pata trasera del cerdo, cocida entera al horno o a las brasas, marinada con especias y hierbas, y servida en lonjas finas. El resultado es una carne tierna, jugosa y con exterior dorado, ideal para sándwiches o como plato principal.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 horas
  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 4 horas 30 minutos

Ingredientes

Pernil de cerdo asado y desmenuzado en bandeja negra, con ajos y romero. Al fondo, fuente de vegetales rostizados y cocina luminosa.
El pernil recién cortado, protagonista del mediodía y de los mejores encuentros en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 pernil de cerdo (5 a 7 kg, deshuesado o con hueso)
  • 4 dientes de ajo
  • 1/4 taza de mostaza
  • 1/4 taza de aceite de girasol
  • 2 cucharadas de miel
  • 2 cucharadas de orégano seco
  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • 2 cucharadas de sal fina
  • Pimienta negra a gusto
  • 1 taza de vino blanco
  • 1 taza de caldo de verduras

Cómo hacer pernil de cerdo al horno, paso a paso

  1. Secar bien el pernil con papel absorbente. Realizar cortes superficiales en la grasa para que penetre mejor el adobo.
  2. Machacar los ajos y mezclarlos con la mostaza, el aceite, la miel, el orégano, el pimentón, la sal y la pimienta formando una pasta.
  3. Untar todo el pernil con la mezcla, masajeando bien para cubrir cada rincón. Dejar reposar (idealmente en heladera) por 4 a 12 horas.
  4. Precalentar el horno a 170 °C.
  5. Colocar el pernil en una asadera profunda, agregar el vino blanco y el caldo en la base.
  6. Tapar con papel aluminio y cocinar por 3 horas, bañando cada 40 minutos con los jugos de cocción.
  7. Retirar el papel aluminio y subir la temperatura a 200 °C. Cocinar 60 a 90 minutos más, girándolo y bañando con sus jugos hasta que la superficie esté dorada y crocante.
  8. Comprobar el punto de cocción: la carne debe desprenderse fácil del hueso y estar bien jugosa en el centro.
  9. Retirar del horno, dejar reposar 20 minutos. Cortar en fetas finas y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 18 y 25 porciones (depende del peso y el tamaño de los panes).

Pernil de cerdo asado con piel crujiente sobre un plato decorado, rodeado de patatas, zanahorias y cebollas asadas, con romero y laurel.
Variedad de salsas y pan acompañan el clásico pernil, infaltable en reuniones familiares argentinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 3 g
  • Proteínas: 36 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 4 días, bien tapado. En freezer: hasta 2 meses, cortado en porciones y envuelto al vacío o en bolsas herméticas.

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