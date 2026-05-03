República Dominicana

Autoridades detectan a más de 850 dominicanos que intentaron viajar a Europa con identidad colombiana falsa

Una investigación revela cómo mafias organizadas logran infiltrar la Registraduría Nacional, emitiendo documentos oficiales a extranjeros que buscan saltar los controles migratorios y aprovechar beneficios que no tendrían con su nacionalidad original

Guardar
Escritorio de oficina con pasaporte colombiano, cédula, pasaporte dominicano y banderas de Colombia y República Dominicana. Una mano enguantada con lupa examina los documentos.
Más de 850 ciudadanos dominicanos han intentado obtener identidad colombiana falsa para acceder a países europeos sin visa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 850 ciudadanos de República Dominicana han intentado obtener identidad colombiana falsa para acceder libremente al espacio europeo, según detectaron las autoridades migratorias de Colombia, que desde 2021 han reforzado sus sistemas de control ante el crecimiento de mafias dedicadas a este tipo de fraude. El mecanismo central consiste en el uso de documentos colombianos auténticos, pero gestionados con datos ficticios. La principal motivación es el beneficio migratorio: el pasaporte colombiano permite ingresar a varios países europeos sin necesidad de visa, condición que no aplica para ciudadanos dominicanos.

Según una investigación de Noticias RCN, redes criminales organizadas facilitan la obtención de documentos de identidad colombianos legítimos a extranjeros, mediante la manipulación de información personal. Estas organizaciones han conseguido infiltrarse en los procesos de expedición oficial, logrando que la Registraduría Nacional emita cédulas y pasaportes que, aunque válidos, están respaldados por datos inventados o alterados. El objetivo es permitir a los beneficiarios viajar a Europa eludiendo los controles migratorios que enfrentan con su nacionalidad original.

PUBLICIDAD

Cómo operan las redes y cómo se detecta el fraude

Desde el año 2021, Migración Colombia ha identificado 965 casos de obtención fraudulenta de identidad, de los cuales más de 850 corresponden a ciudadanos dominicanos. El caso más reciente se registró en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde dos ciudadanos dominicanos fueron expulsados tras intentar embarcarse con residencias españolas falsas. Aunque habían ingresado al país como turistas, inconsistencias en sus itinerarios y respuestas durante la entrevista migratoria permitieron a los funcionarios descubrir el intento de fraude.

Aeropuerto El Dorado en Bogotá al atardecer, con aviones estacionados en la plataforma mojada, torre de control y terminal iluminados, y montañas al fondo.
El aeropuerto El Dorado de Bogotá detectó recientemente la expulsión de dos dominicanos con documentación falsa y resalta la vigilancia migratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de detección, explican las autoridades, incluye entrevistas exhaustivas en las que se evalúa el acento, el conocimiento de símbolos patrios, geografía nacional y la coherencia de la información proporcionada por los viajeros. Según Gloria Esperanza Arriero López, directora de Migración Colombia, “en Europa no nos exigen visa y estos ciudadanos están aprovechando justamente esa situación”. Gracias a este tipo de controles y a la capacitación del personal, se han logrado identificar patrones de comportamiento y detectar irregularidades en la documentación.

PUBLICIDAD

Un fenómeno sofisticado y en crecimiento

El fenómeno no se limita a casos aislados. La sofisticación de las mafias organizadas ha permitido que estas redes criminales se infiltren en el sistema oficial y consigan que la Registraduría Nacional emita documentos reales para extranjeros, a partir de información inventada. Algunas de esas bandas han sido desarticuladas tras comprobarse su participación en la tramitación de cédulas y pasaportes genuinos para extranjeros, a cambio de dinero.

La detección de estos fraudes ha llevado a reforzar procedimientos, incorporando análisis de acento, verificación detallada de datos y el uso de equipos de grafología y biometría. Estos métodos han sido clave para identificar casos, incluso en personas que ingresan inicialmente como turistas.

Fotografía cenital de pasaportes colombianos apilados en abanico sobre una superficie gris claro. Muestran sellos migratorios europeos y billetes de avión.
Migración Colombia utiliza entrevistas exhaustivas y análisis de acento, símbolos patrios y geografía local para detectar fraudes migratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el último año, cerca de 180 casos han sido detectados en los principales puntos de salida del país, lo que confirma que el problema sigue vigente. Noticias RCN señala que la persistencia de estos hechos exige mantener la guardia alta y actualizar los métodos de detección frente a nuevas modalidades de fraude documental.

Las investigaciones actuales se centran en desmantelar redes que operan tanto desde fuera como desde dentro de las instituciones encargadas de expedir documentos oficiales. El objetivo de las autoridades colombianas es evitar que el país sea utilizado como plataforma para migración irregular hacia Europa y salvaguardar la confianza internacional en sus sistemas de control migratorio.

Temas Relacionados

Fraude Documental ColombiaMigración ColombiaRedes CriminalesMigración IrregularRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Ola de calor persistirá al menos una semana, advierten especialistas

El país seguirá bajo condiciones de calor intenso y baja probabilidad de lluvias en los próximos días, mientras especialistas advierten sobre impactos en la salud.

Honduras: Ola de calor persistirá al menos una semana, advierten especialistas

El futuro del empleo en Panamá depende de un cambio educativo, asegura el COSPAE

Modernización del sistema, implementación de un rediseño curricular y persistencia de brechas académicas aún mantienen en expectativa a la sociedad panameña

El futuro del empleo en Panamá depende de un cambio educativo, asegura el COSPAE

Agente policial y dos familiares perdieron la vida ahogados en una poza del oriente salvadoreño

Las autoridades detallaron que las víctimas fueron arrastradas por una corriente mientras se encontraban disfrutando de un día de recreo, con familiares en la zona limítrofe con Honduras

Agente policial y dos familiares perdieron la vida ahogados en una poza del oriente salvadoreño

Día Mundial de la Risa: Experto salvadoreño pone en foco los beneficios para la salud

Especialistas en salud mental detallan cómo este acto cotidiano activa procesos neurofisiológicos, mejora la oxigenación y favorece la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina, lo que impulsa el bienestar integral en las personas

Día Mundial de la Risa: Experto salvadoreño pone en foco los beneficios para la salud

Cámara de Comercio panameña llama a consolidar empleos formales, productivos y sostenibles

Aseguran que el país necesita empleos que permitan que más ciudadanos salgan de la informalidad

Cámara de Comercio panameña llama a consolidar empleos formales, productivos y sostenibles

TECNO

Los equipos del hogar que conviene reiniciar una vez por semana para evitar problemas

Los equipos del hogar que conviene reiniciar una vez por semana para evitar problemas

AirDrop ya disponible en más móviles Android: conoce los modelos compatibles y cómo activarlo

Jensen Huang, CEO de Nvidia, anticipa una era de control y sobrecarga laboral impulsada por la inteligencia artificial

Qué necesitas para ver la pantalla de tu celular en la TV y cómo hacerlo

Usa y contra los AirPods desde tu celular Android con esta aplicación gratis

ENTRETENIMIENTO

El temor de Diane Kruger: cómo la historia familiar y los acontecimientos actuales marcan la crianza de su hija

El temor de Diane Kruger: cómo la historia familiar y los acontecimientos actuales marcan la crianza de su hija

Brenda Song reveló que es lo que piensa Macaulay Culkin de su fanatismo por el quipo de los Lakers: “Terminé en el hospital”

El inesperado relato de Melanie C sobre la “Spice-manía”: inseguridad, girl power y una cita con Anthony Kiedis

Por qué Goldie Hawn y Kurt Russell nunca se casaron y cómo esa decisión marcó su historia en Hollywood

Anne Hathaway reveló que su look favorito de “El diablo viste a la moda 2” fue eliminado de la película

MUNDO

Trump anunció que Estados Unidos escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz: “Es un gesto humanitario”

Trump anunció que Estados Unidos escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz: “Es un gesto humanitario”

Austria expulsó a tres diplomáticos rusos acusados de espionaje

Qué es el hantavirus y cómo prevenir el contagio: claves del brote en el crucero del Atlántico

Suecia interceptó un buque vinculado a la “flota fantasma” de Rusia por evasión de sanciones internacionales

Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus