Autoridades detectan a más de 850 dominicanos que intentaron viajar a Europa con identidad colombiana falsa

Más de 850 ciudadanos dominicanos han intentado obtener identidad colombiana falsa para acceder a países europeos sin visa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 850 ciudadanos de República Dominicana han intentado obtener identidad colombiana falsa para acceder libremente al espacio europeo, según detectaron las autoridades migratorias de Colombia, que desde 2021 han reforzado sus sistemas de control ante el crecimiento de mafias dedicadas a este tipo de fraude. El mecanismo central consiste en el uso de documentos colombianos auténticos, pero gestionados con datos ficticios. La principal motivación es el beneficio migratorio: el pasaporte colombiano permite ingresar a varios países europeos sin necesidad de visa, condición que no aplica para ciudadanos dominicanos.

Según una investigación de Noticias RCN, redes criminales organizadas facilitan la obtención de documentos de identidad colombianos legítimos a extranjeros, mediante la manipulación de información personal. Estas organizaciones han conseguido infiltrarse en los procesos de expedición oficial, logrando que la Registraduría Nacional emita cédulas y pasaportes que, aunque válidos, están respaldados por datos inventados o alterados. El objetivo es permitir a los beneficiarios viajar a Europa eludiendo los controles migratorios que enfrentan con su nacionalidad original.

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Cómo operan las redes y cómo se detecta el fraude

Desde el año 2021, Migración Colombia ha identificado 965 casos de obtención fraudulenta de identidad, de los cuales más de 850 corresponden a ciudadanos dominicanos. El caso más reciente se registró en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde dos ciudadanos dominicanos fueron expulsados tras intentar embarcarse con residencias españolas falsas. Aunque habían ingresado al país como turistas, inconsistencias en sus itinerarios y respuestas durante la entrevista migratoria permitieron a los funcionarios descubrir el intento de fraude.

El aeropuerto El Dorado de Bogotá detectó recientemente la expulsión de dos dominicanos con documentación falsa y resalta la vigilancia migratoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de detección, explican las autoridades, incluye entrevistas exhaustivas en las que se evalúa el acento, el conocimiento de símbolos patrios, geografía nacional y la coherencia de la información proporcionada por los viajeros. Según Gloria Esperanza Arriero López, directora de Migración Colombia, “en Europa no nos exigen visa y estos ciudadanos están aprovechando justamente esa situación”. Gracias a este tipo de controles y a la capacitación del personal, se han logrado identificar patrones de comportamiento y detectar irregularidades en la documentación.

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Un fenómeno sofisticado y en crecimiento

El fenómeno no se limita a casos aislados. La sofisticación de las mafias organizadas ha permitido que estas redes criminales se infiltren en el sistema oficial y consigan que la Registraduría Nacional emita documentos reales para extranjeros, a partir de información inventada. Algunas de esas bandas han sido desarticuladas tras comprobarse su participación en la tramitación de cédulas y pasaportes genuinos para extranjeros, a cambio de dinero.

La detección de estos fraudes ha llevado a reforzar procedimientos, incorporando análisis de acento, verificación detallada de datos y el uso de equipos de grafología y biometría. Estos métodos han sido clave para identificar casos, incluso en personas que ingresan inicialmente como turistas.

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Migración Colombia utiliza entrevistas exhaustivas y análisis de acento, símbolos patrios y geografía local para detectar fraudes migratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el último año, cerca de 180 casos han sido detectados en los principales puntos de salida del país, lo que confirma que el problema sigue vigente. Noticias RCN señala que la persistencia de estos hechos exige mantener la guardia alta y actualizar los métodos de detección frente a nuevas modalidades de fraude documental.

Las investigaciones actuales se centran en desmantelar redes que operan tanto desde fuera como desde dentro de las instituciones encargadas de expedir documentos oficiales. El objetivo de las autoridades colombianas es evitar que el país sea utilizado como plataforma para migración irregular hacia Europa y salvaguardar la confianza internacional en sus sistemas de control migratorio.

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