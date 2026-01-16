Entretenimiento

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para resguardar su identidad ante el avance de la IA

El actor estadounidense inscribió legalmente su identidad visual y sonora como marca, en un movimiento pionero que busca establecer límites claros para el uso de su imagen en un contexto de avances tecnológicos y proliferación de herramientas de inteligencia artificial

Matthew McConaughey registra legalmente su imagen y voz en EE.UU. para resguardar su identidad ante la inteligencia artificial

Matthew McConaughey ha registrado su imagen y su voz como marca en Estados Unidos, con el objetivo de impedir su duplicación o manipulación sin consentimiento mediante inteligencia artificial. Esta decisión marca la primera vez que un actor acude a la protección de propiedad industrial para preservar el valor comercial de su identidad y controlar el uso de su imagen frente a herramientas digitales, según informó The Wall Street Journal.

El proceso incluyó la inscripción de varios clips visuales y grabaciones de voz ante la Oficina de Patentes y Marcas estadounidense. Entre los materiales presentados figuran secuencias emblemáticas, además de imágenes del actor sentado junto a un árbol de Navidad o en un porche. El trámite fue realizado a través del brazo comercial de la Just Keep Livin Foundation, creada por McConaughey y su esposa Camila, de acuerdo con la base de datos oficial citada por AFP.

La protección marcaria de Matthew McConaughey incluye clips históricos y grabaciones de voz para evitar duplicaciones sin consentimiento por IA

La iniciativa otorga a McConaughey una herramienta legal frente al avance de la clonación mediante IA y la reproducción no autorizada de personalidades públicas. “Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilicen mi voz o mi imagen, sea porque he dado mi aprobación”, afirmó el actor, según BBC. Además, expresó su intención de “crear un perímetro claro en torno a la propiedad, donde el consentimiento y la atribución sean la norma en un mundo de IA”.

El abogado Kevin Yorn, integrante del equipo legal de McConaughey, explicó a AFP que la acción busca “asegurar que nuestros clientes cuenten con las mismas protecciones que sus negocios y puedan captar parte del valor que genera esta tecnología al utilizar su voz y su imagen”. Jonathan Pollack, también abogado en el proceso, señaló ante The Wall Street Journal: “Ahora contamos con una herramienta para frenar a cualquiera o llevarlo ante un tribunal federal”.

Expertos en derecho consideran que la estrategia adoptada por McConaughey abre una vía inédita para figuras públicas. Alina Trapova, profesora asistente de copyright en University College London, explicó a BBC que es la primera vez que un actor recurre a la ley de marcas para protegerse frente a la inteligencia artificial. Trapova detalló que diversas celebridades experimentan nuevas maneras de defender sus derechos, ante el auge de tecnologías capaces de crear falsificaciones digitales o causar pérdida de oportunidades de licenciamiento.

El equipo legal de Matthew McConaughey utiliza la ley de marcas como herramienta para evitar reproducciones no autorizadas y demandas federales

La medida tomada por McConaughey se inscribe en un contexto de preocupación creciente en la industria del entretenimiento. Otras figuras como Scarlett Johansson y Taylor Swift han sufrido reproducción no autorizada de su imagen y voz a través de inteligencia artificial, fenómeno que ha derivado en litigios recientes de alto perfil, según BBC. Johansson denunció en 2023 a una aplicación que generó un avatar suyo sin permiso, mientras que Swift fue afectada por la difusión de vídeos falsos en redes sociales, lo que intensificó el debate sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas.

En el plano normativo, la legislación estadounidense ofrece actualmente un sistema de protección desigual. Algunos estados han legislado contra los llamados “profundos falsos” y otros abusos relacionados con la IA, pero la mayoría de las regulaciones solo se aplican cuando existe mala fe o un beneficio comercial directo, según AFP. Tennessee destaca con la aprobación en 2024 de la “ELVIS Act”, que otorga protecciones específicas para los artistas ante clonaciones por inteligencia artificial. Hasta ahora, la mayoría de los actores preferían interponer demandas individuales antes que adoptar medidas preventivas, puntualizó Trapova.

McConaughey combina la defensa de su identidad con la inversión en nuevas tecnologías al asociarse con ElevenLabs para desarrollar su voz digitalizada

El caso McConaughey ha generado debate en círculos académicos y culturales sobre los posibles efectos en el sector. Sandra Wachter, profesora en la Universidad de Oxford, indicó a The Wall Street Journal que la táctica del actor podría alentar a otros creativos a explorar rutas legales similares. Wachter advirtió sobre la facilidad con la que las empresas pueden aprovechar el trabajo de artistas para alimentar sistemas de inteligencia artificial, frente a las dificultades que enfrentan los creadores para proteger su trabajo desde el inicio.

Aunque exige mayor control sobre el uso de su imagen, McConaughey no rechaza el avance tecnológico. El actor es inversor en ElevenLabs, empresa dedicada al modelado de voz por inteligencia artificial, que creó una réplica autorizada de su voz con su consentimiento, según confirmó BBC. McConaughey ha definido su enfoque como pragmático, orientado a establecer límites claros y aprovechar las oportunidades comerciales que la tecnología brinda.

