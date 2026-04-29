Política

El Senado debate sobre salud mental y busca cerrar ascensos diplomáticos y un acuerdo con fondos buitre

Libertarios modificaron la agenda matutina para ir a “bancar” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien dará un informe de gestión en Diputados. Ayer, en la Cámara alta no pudieron conformarse cuatro bicamerales

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reunión Luis Caputo, Patricia Bullrich y senadores aliados por acuerdo con fondos buitres
El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió ayer a senadores del oficialismo y la oposición dialoguista

Tras modificar la agenda matutina para que senadores libertarios vayan a “bancar” a Diputados el informe de gestión que dará allí el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo de la Cámara alta intentará avanzar, desde las 13, con los demorados ascensos diplomáticos de 2024 y 2025. Luego, en dos plenarios distintos -15 y 16.30-, se debatirá un acuerdo con fondos buitre y se comenzarán a analizar cambios sobre la normativa de salud mental.

Las actividades parecen depender de repentinas volteretas, a esta altura, de casi todos los bloques. Por caso, de las cuatro reuniones para conformar comisiones bicamerales previstas para ayer, una se suspendió el lunes y, las tres restantes, a horas de consumarse. Desde un par de despachos deslizaron, por lo bajo, sobre nuevas pinceladas de nombres.

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Diplomáticos

La prolongada siesta para ascensos en Cancillería se revisarán en la comisión de Acuerdos, que comanda el mileísta riojano Juan Carlos Pagotto. Esto ya se cayó en varias ocasiones y el Ministerio de Relaciones Exteriores se convirtió en un hervidero.

El evento se desarrollará en medio de acusaciones sobre generosos guiños a personas “cercanas” al kirchnerismo, supuestas influencias de diplomáticos sobre senadores para frenar o retocar listas, y algunas bancadas que mienten por default para no atarse al embrollo que ayudaron a generar.

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Por fuera de las simpáticas operaciones, lo más importante a mirar de todo esto es, siempre, los espacios políticos que se mantuvieron en silencio. Lo mismo corre para pliegos judiciales. En las próximas horas, algunas subas de categoría quedarían relegadas, aunque el resto de ambas listas terminaría con respectivos dictámenes de mayoría.

Senado - Comision de Acuerdos
El legislador libertario y titular de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto (Prensa Senado)

Fondos buitre

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado debatirán un acuerdo entre el país y fondos buitre que implicaría un pago total de u$s 171 millones. Lo curioso del proyecto en cuestión es que, en el propio mensaje del Ejecutivo, se habla del 30 de abril como fecha límite para que no se retome el litigio “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

Ayer, oficialismo y dialoguistas mantuvieron un cónclave con el ministro de Economía, Luis Caputo, para indagar sobre el tema. Sobre el plazo del 30 de abril, quedó la impresión entre los participantes de que el mismo no sería “taxativo”, aunque se sugirió que bien vendría firmar dictamen esta tarde como gesto.

Por otra parte, todos entendieron la necesidad de cerrar los espinosos problemas económicos y legales que tuvo el país en relación con esto, aunque los aliados recordaron también las varias dificultades del primer trimestre en el plano local, tras más de dos años de ajuste. Caputo dio explicaciones similares a las que suele ofrecer en medios y reafirmó que, en el actual trimestre, habrá un repunte. Esto también equivaldría a reactivar obras que, en los últimos meses, se paralizaron casi de manera total.

Además, dos asistentes confiaron a Infobae, tras una consulta del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), que el Gobierno consideraría la viabilidad de devolución ya no en cuatro meses, sino en seis u ocho, de los adelantos de coparticipación que la Casa Rosada otorgó a un puñado de distritos. Otros ítems con indicios de respuesta de “normalización” apuntaron hacia el PAMI y discapacidad.

Salud mental

La ley del Ejecutivo tendrá su puntapié en las comisiones de Salud; y de Legislación General, desde las 16.30. Tras la presentación del articulado, se estima que la oposición de todo color reclamará una amplia gama de invitados, por lo que la discusión seguirá en las próximas semanas. El texto, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo, se sumará a otros que ya hacen fila y se le acumulan a la Cámara alta.

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