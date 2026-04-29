En medio de la interna con Kicillof, el PJ se reúne y pone en agenda la libertad de Cristina Kirchner

El consejo nacional del PJ volverá a reunirse luego de cinco meses

Este jueves, a las 11 de la mañana, en Matheu 130, se reunirá el consejo nacional del PJ tras cinco meses. La última vez que se encontraron fue el 18 de noviembre del año pasado, pocos días después de la dura derrota en las elecciones nacionales frente al gobierno de Javier Milei.

Al encuentro asistirán los cinco vicepresidentes que están en funciones y que llevan adelante el partido, debido a la imposibilidad de Cristina Kirchner de estar presente. La ex presidenta de la Nación monitorea los movimientos del partido a través de los ojos del formoseño José Mayans, vicepresidente primero del PJ.

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En el orden del día aparecen cinco puntos: la lectura y consideración del acta anterior; la situación de las intervenciones en Salta y Jujuy; el informe de normalización del PJ de Misiones; la convocatoria al Congreso Nacional y el análisis de la situación política nacional.

Se seguirán los pasos formales que regularizan la situación del partido, para despejar algunos rumores que advertían sobre la posibilidad de una intervención intempestiva. “No hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Siempre generan rumores malintencionados”, le dijo a Infobae una de las principales autoridades del partido.

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La reunión la llevarán adelante los cinco vicepresidentes que tiene el partido

El encuentro se dará en un contexto caliente. En el medio de las peleas internas que agobian, una vez más, al peronismo bonaerense, y algunas horas después de que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente el informe de gestión en el Cámara de Diputados, acompañado por el presidente Javier Milei. Serán horas efervescentes las que sigan desde hoy hasta el fin de semana.

En el quinto punto de la convocatoria, cuando se trate la situación nacional, varios dirigentes pondrán sobre la mesa la necesidad de mantener en alto el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner. Ese tema generó un nuevo enfrentamiento con el kicillofismo en los últimos días, luego de que el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijera que “Cristina está proscripta, pero el peronismo no”, lo que desató una cadena de críticas por parte del cristinismo a la mano derecha del Gobernador.

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Aunque esté detenida en San José 1111, CFK es la presidenta del partido, se mantiene en línea con lo que sucede y, sobre todo, hace valer su conducción sobre muchos de los dirigentes que son parte del consejo nacional. Por eso el reclamo por su libertad estará presente y atravesará el debate en el primer piso del edificio partidario.

En paralelo a la reunión del consejo, Axel Kicillof va a estar en el centro porteño encabezando una marcha por el Dia del Trabajador como presidente del PJ Bonaerense. Ya que es el partido de la provincia el que hizo la convocatoria, a las 12, bajo la consigna: ”Marchamos en defensa de los derechos del pueblo trabajador“.

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En lo que respecta a las intervenciones en los PJ del norte, la situación más amigable para la conducción kirchnerista es la de Salta, donde la intervención cambió de manos un puñado de semanas atrás y está en una instancia de organización, auditoria y convocatoria a elecciones.

Cristina Kirchner se mantiene informada de lo que sucede en el partido a través de José Mayans (REUTERS/Martin Cossarini)

Hasta el mes pasado Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso estaban a cargo del partido. En un cambio de estrategia evidente, CFK dio luz verde a que la intervención quede en manos de Pablo Kosiner, un hombre de confianza de Juan Manuel Urtubey. Esa conducción, al igual que la anterior, es resistida por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que presiona para que haya elecciones y se abra la competencia a todos los sectores.

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Sáenz hoy tiene una parte importante del peronismo dentro de su esquema provincial, pero no al partido. Sin claridad plena sobre qué camino seguirá el año que viene en términos electorales, mantiene un enfrentamiento abierto con el kirchnerismo, desde donde se lo cuestiona cada vez que levanta la voz o que queda asociado a Javier Milei a través de su apoyo en iniciativas parlamentarias.

En lo que tiene que ver con el PJ de Jujuy, el grupo de los gobernadores norteños, que integran Sáenz junto a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), y del que también es parte la senadora jujeña Carolina Moisés, se alzó con un triunfo político cuando la justicia federal de la provincia designó como interventor a Ricardo Villada, un ex funcionario del gobierno de Sáenz y hombre de mucha confianza del Gobernador.

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Moisés, que está en pie de guerra con el kirchnerismo, dejó en claro tiempo atrás, cuando se conoció el ingreso de Villada, que debe existir un espacio de participación nuevo dentro del partido y tras la intervención de CFK. El peronismo del norte mantiene una disputa abierta con el sector que lidera la ex jefa de Estado.

Tras varios tironeos, Kicillof asumió la conducción del PJ Bonaerense la semana pasada

“La conducción del PJ Nacional hoy debe reconsiderar sus decisiones políticas, porque con Jujuy quisieron dar un mensaje claro: si pensás distinto, te castigan. Mi mensaje también es claro: no son dueños del peronismo y mucho menos de pensar que pueden pisotearnos, vamos a seguir defendiendo lo que pensamos en todos los ámbitos”, dijo la senadora a principios de abril, cuando se conoció el cambio de mando en el partido.

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Lo cierto es que hay una tensión permanente entre la conducción nacional del PJ y las dirigentes que son parte o rodean las delegaciones partidarias en Salta y Jujuy. Conflictos que tienen un correlato en el Congreso y también en la discusión pública sobre hacia dónde debe ir el armado nacional del peronismo de cara a las elecciones del año que viene.