Política

El Gobierno designó a Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera

El ex fiscal de la PROCUNAR recibió los avales correspondientes tras la audiencia pública realizada la semana pasada

Guardar
Matías Álvarez - candidato del Gobierno para la UIF
Luego de que no se impugnara la candidatura de Álvarez, el Gobierno oficializó su designación

El Gobierno oficializó la designación de Matías Gabriel Álvarez como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de que hubiera sido propuesto por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y se realizara una audiencia pública para tratar su candidatura.

Por medio del Decreto 291/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se concretó el nombramiento de Álvarez. De esta manera, se dio inicio a un período de transición institucional y cumplimiento de estándares internacionales.

PUBLICIDAD

En línea con este proceso, se informó que la cartera de Justicia impulsó la candidatura del abogado, quien fue sometido a la consulta pública exigida por la ley, que permite a los ciudadanos y organizaciones expresar opiniones sobre la idoneidad y los antecedentes del candidato. Como parte del procedimiento, se celebró una audiencia pública el 22 de abril de 2026 para evaluar las observaciones formuladas.

Paul Starc
Tras la salida de Paul Starc, Álvarez encabezará la etapa de renovación en el área

Como resultado del debate, el actual titular de la UIF recibió el respaldo del presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y profesor titular regular de Criminología, Juan Félix Marteau, tras destacar tanto la trayectoria profesional como el desempeño académico.

PUBLICIDAD

Durante su exposición, también señaló el paso de Álvarez por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) como prueba de ser un funcionario “serio, apegado al derecho y comprometido con los resultados que demanda el ejercicio de sus competencias”.

Como representante de la FININT, Marteau advirtió que el narcotráfico representa “la principal y más grave amenaza que enfrenta la Argentina, generando significativos fondos ilícitos con capacidad de impactar negativamente en la vida institucional del país”. En ese sentido, afirmó que la designación de un presidente de la UIF con especialización en la represión de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico “constituye a priori un acierto destacable”.

De la misma manera, el Gobierno consideró que la “inmediata designación” respondió a la necesidad de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales y la continuidad en las funciones del organismo encargado de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la Argentina.

El nombramiento de Álvarez se produjo después de la aceptación de la renuncia de Paul Starc, quien se desempeñó como presidente del organismo hasta finales de enero de este año. Además, en las últimas horas el Ejecutivo aceptó la dimisión de Santiago Martín González Rodríguez al cargo de vicepresidente de la UIF mediante el Decreto 290/2026.

Quién es Matías Álvarez, el nuevo titular de la UIF

Hasta antes de ser seleccionado, Álvarez ocupaba el cargo de fiscal federal coadyuvante en la PROCUNAR, unidad del Ministerio Público Fiscal dedicada a investigar organizaciones narcocriminales y estructuras criminales asociadas. Su carrera en la PROCUNAR comenzó en 2015 como secretario de Fiscalía, avanzando a auxiliar fiscal entre 2019 y 2023, y continuó participando en investigaciones sobre redes criminales y circuitos financieros de ganancias ilícitas.

Antes de su ingreso al Ministerio Público, integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con Diploma de Honor, orientado en Derecho Penal, y cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

En el ámbito académico, Álvarez es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y co-coordinador adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica desde 2017. En 2021, integró el grupo de expertos encargado de redactar la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La propuesta para su designación fue impulsada por el ministro de Justicia, en el marco de una renovación más amplia de los organismos involucrados en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, luego de que ocupara el cargo que dejó vacante el ex ministro Mariano Cúneo Libarona.

Temas Relacionados

Matías ÁlvarezUnidad de Información FinancieraUIFDesignaciónJuan Bautista MahiquesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Senado debate sobre salud mental y busca cerrar ascensos diplomáticos y un acuerdo con fondos buitre

Libertarios modificaron la agenda matutina para ir a “bancar” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien dará un informe de gestión en Diputados. Ayer, en la Cámara alta no pudieron conformarse cuatro bicamerales

El Senado debate sobre salud mental y busca cerrar ascensos diplomáticos y un acuerdo con fondos buitre

En medio de la interna con Kicillof, el PJ se reúne y pone en agenda la libertad de Cristina Kirchner

El encuentro del consejo nacional será este jueves a las 11. Se tratarán las intervenciones de los PJ de Salta y Jujuy. La reunión se da tras varios cruces en el peronismo bonaerense

En medio de la interna con Kicillof, el PJ se reúne y pone en agenda la libertad de Cristina Kirchner

El Gobierno apura la reglamentación de la reforma laboral, pero un artículo clave podría quedar afuera del decreto

Luego de los fallos judiciales en favor de la postura del Gobierno, es inminente el dictado de la norma que permitirá instrumentar la Ley 27.802. Por qué el Ministerio de Economía analiza postergar la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

El Gobierno apura la reglamentación de la reforma laboral, pero un artículo clave podría quedar afuera del decreto

LLA debate una alianza con el PRO en CABA: la puja Bullrich-Adorni y la reforma electoral de fondo

Tras los planteos de Jorge Macri de cara a 2027, al interior del espacio confluyen las posturas. Los incipientes candidatos violetas y las próximas actividades en agenda

LLA debate una alianza con el PRO en CABA: la puja Bullrich-Adorni y la reforma electoral de fondo

Javier Milei decidió no arbitrar y los libertarios se acostumbran a gestionar con dos bandos

Los pedidos de incursión presidencial para gestionar la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo no obtuvieron respuesta (ni la tendrán). El miedo a “poner el gancho”. Adorni declara y genera bronca por la parálisis. Kicillof, apretado por sus “compañeros”. La primera gran pelea de Jorge Macri

Javier Milei decidió no arbitrar y los libertarios se acostumbran a gestionar con dos bandos
DEPORTES
El VAR bajo sospecha: cuando la interpretación arbitral vuelve a quedar en el centro de la escena

El VAR bajo sospecha: cuando la interpretación arbitral vuelve a quedar en el centro de la escena

Detalles y anécdotas de la carrera de Jorge Comas, el histórico goleador que atraviesa un crítico momento en México

Boca apuntó contra el árbitro Ostojich tras la derrota ante Cruzeiro: Úbeda, Ascacíbar y Figal se sumaron a las críticas de Paredes

Los detalles de la gresca en el final de la caída de Boca ante Cruzeiro: el cruce entre Paredes y Pereira que encendió la mecha

Con el primer gol de Di María en la Libertadores, Rosario Central le ganó 3-0 a Universidad Central en Venezuela y es líder del Grupo H

TELESHOW
Luis Ventura en “Lo de Pampita”: “Mi teléfono está recontra pinchado”

Luis Ventura en “Lo de Pampita”: “Mi teléfono está recontra pinchado”

Cris Morena recordó a Romina Yan y reveló por qué el 28 se transformó en un día especial para su vida: “Nos está mirando”

Silvina Escudero contó el motivo de su separación de Federico, tras 9 años juntos: “Vamos en diferentes direcciones”

Romina Orthusteguy recordó la grave actitud de Eduardo Carrera cuando conoció a su hija: “Esta pendeja nos tomó de hijos”

El descargo de Evelyn Botto tras las críticas que recibió por hacer un chiste sobre un asesinato: “No me di cuenta”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala exime del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores con salario mínimo legal

Guatemala exime del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores con salario mínimo legal

En Panamá se han colocado hasta el momento 131,774 dosis de vacunas, dentro del programa “métele un gol al sarampión”

Arturo Pérez Reverte: “Ahora el mundo está lleno de escritores que no han leído un libro en su vida”

La policía detiene a tres sospechosos tras asesinato de una mujer vinculada a red de narcotráfico en Costa Rica

América Latina pensada como un original laboratorio artístico ante la emergencia ecológica