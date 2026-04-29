El Gobierno designó a Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera

Luego de que no se impugnara la candidatura de Álvarez, el Gobierno oficializó su designación

El Gobierno oficializó la designación de Matías Gabriel Álvarez como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de que hubiera sido propuesto por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y se realizara una audiencia pública para tratar su candidatura.

Por medio del Decreto 291/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se concretó el nombramiento de Álvarez. De esta manera, se dio inicio a un período de transición institucional y cumplimiento de estándares internacionales.

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En línea con este proceso, se informó que la cartera de Justicia impulsó la candidatura del abogado, quien fue sometido a la consulta pública exigida por la ley, que permite a los ciudadanos y organizaciones expresar opiniones sobre la idoneidad y los antecedentes del candidato. Como parte del procedimiento, se celebró una audiencia pública el 22 de abril de 2026 para evaluar las observaciones formuladas.

Tras la salida de Paul Starc, Álvarez encabezará la etapa de renovación en el área

Como resultado del debate, el actual titular de la UIF recibió el respaldo del presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y profesor titular regular de Criminología, Juan Félix Marteau, tras destacar tanto la trayectoria profesional como el desempeño académico.

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Durante su exposición, también señaló el paso de Álvarez por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) como prueba de ser un funcionario “serio, apegado al derecho y comprometido con los resultados que demanda el ejercicio de sus competencias”.

Como representante de la FININT, Marteau advirtió que el narcotráfico representa “la principal y más grave amenaza que enfrenta la Argentina, generando significativos fondos ilícitos con capacidad de impactar negativamente en la vida institucional del país”. En ese sentido, afirmó que la designación de un presidente de la UIF con especialización en la represión de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico “constituye a priori un acierto destacable”.

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De la misma manera, el Gobierno consideró que la “inmediata designación” respondió a la necesidad de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales y la continuidad en las funciones del organismo encargado de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la Argentina.

El nombramiento de Álvarez se produjo después de la aceptación de la renuncia de Paul Starc, quien se desempeñó como presidente del organismo hasta finales de enero de este año. Además, en las últimas horas el Ejecutivo aceptó la dimisión de Santiago Martín González Rodríguez al cargo de vicepresidente de la UIF mediante el Decreto 290/2026. PUBLICIDAD Quién es Matías Álvarez, el nuevo titular de la UIF Hasta antes de ser seleccionado, Álvarez ocupaba el cargo de fiscal federal coadyuvante en la PROCUNAR, unidad del Ministerio Público Fiscal dedicada a investigar organizaciones narcocriminales y estructuras criminales asociadas. Su carrera en la PROCUNAR comenzó en 2015 como secretario de Fiscalía, avanzando a auxiliar fiscal entre 2019 y 2023, y continuó participando en investigaciones sobre redes criminales y circuitos financieros de ganancias ilícitas. Antes de su ingreso al Ministerio Público, integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con Diploma de Honor, orientado en Derecho Penal, y cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes. PUBLICIDAD En el ámbito académico, Álvarez es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y co-coordinador adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica desde 2017. En 2021, integró el grupo de expertos encargado de redactar la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La propuesta para su designación fue impulsada por el ministro de Justicia, en el marco de una renovación más amplia de los organismos involucrados en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, luego de que ocupara el cargo que dejó vacante el ex ministro Mariano Cúneo Libarona. PUBLICIDAD Compartir nota: