Eligieron las mejores ciudades del mundo en 2026: qué puesto ocupa Buenos Aires

El listado de Time Out muestra cómo las grandes ciudades fusionan historia, innovación y experiencias urbanas únicas en el panorama global de 2026

Las metrópolis globales atraviesan una era de reinvención acelerada, donde la identidad local y la calidad de vida definen el nuevo prestigio urbano. En un escenario donde la cultura, la gastronomía y la conectividad son los pilares de la modernidad, un prestigioso ranking internacional reveló cuáles son las urbes que marcan el pulso del planeta este año.

La revista Time Out presentó su edición décimo aniversario de las 50 mejores ciudades del mundo en 2026. El listado, elaborado a partir de una encuesta a más de 24.000 residentes y el análisis de expertos globales, no solo evaluó la oferta de ocio, sino también factores emocionales como la felicidad y el sentido de comunidad.

En este contexto, Buenos Aires reafirmó su vigencia internacional al ubicarse en el puesto 43 y se consolidó como referente ineludible en Sudamérica.

Esta posición no solo responde a su infraestructura, sino a su resiliencia cultural: la capacidad de mantener una identidad vibrante donde conviven la vanguardia gastronómica de nivel Michelin con la mística intacta de sus bodegones.

La región tuvo una presencia destacada con ocho ciudades representantes de Latinoamérica: Ciudad de México, Guadalajara, Río de Janeiro, São Paulo, Lima, Medellín, Bogotá y la capital argentina.

El ADN de Buenos Aires: por qué se encuentra entre las mejores del mundo

Buenos Aires figura en el puesto 43 del ranking mundial de Time Out, destacada por su resiliencia cultural y su identidad vibrante (REUTERS/Agustin Marcarian)

Buenos Aires fundamenta su posición global a través de rincones que logran trascender fronteras. El informe destaca que el atractivo actual de la ciudad reside en polos como Villa Devoto, distinguido en el puesto 37 en la categoría de los barrios más geniales del mundo por su atmósfera residencial y vanguardista.

Por otro lado, en San Telmo, la emblemática calle Defensa fue elegida por el medio en el puesto 24 entre las 30 más “cool” de todo el planeta, consolidándose como un corredor que combina historia, una vibrante oferta gastronómica y una capacidad única para reinventarse.

Durante el año del Mundial, Buenos Aires se transforma en un punto de encuentro global, con celebraciones y eventos que reúnen a locales y visitantes (REUTERS/Matias Baglietto)

Más allá de estos hitos urbanos, el 2026 marca un punto de inflexión por el impacto del Mundial de Fútbol. El reporte señala que la capital argentina se transforma en un “escenario de celebración colectiva”, donde los bares de barrio y los espacios públicos se convierten en centros de un ritual que atrae la mirada del mundo.

Esta pasión, sumada a una agenda cultural que incluye el 25° aniversario del MALBA y grandes musicales en la calle Corrientes, define a la ciudad como un destino donde la identidad local es el mayor activo.

Las 10 mejores ciudades del mundo, según Time Out

1. Melbourne, Australia

Melbourne encabeza el ranking de Time Out en 2026, reconocida por sus eventos deportivos, su cultura del café y su moderna movilidad urbana (Freepik)

La ciudad australiana se alza con el primer puesto del listado gracias a una combinación imbatible de eventos deportivos de élite, como el Abierto de Australia y la F1, y una cultura del café que es referencia global.

Con la reciente inauguración del Metro Tunnel, su movilidad dio un salto histórico hacia la modernidad. El informe destaca que el 94% de sus habitantes elogia su escena gastronómica y la posiciona, además, como la tercera mejor urbe del planeta para los jóvenes.

2. Shanghái, China

Shanghái destaca en el ranking global por su récord de cafeterías, su identidad visual única y su facilidad para recorrerla en bicicleta (REUTERS/Carlos Barria)

Ocupa el segundo lugar impulsada por una escena urbana hiperactiva y su récord de ser la ciudad con más cafeterías del planeta. El informe resalta su asequibilidad: el 90% de los residentes afirma que salir a tomar un café o ir al cine es económico.

Su identidad visual se apoya en el contraste entre los rascacielos futuristas de Pudong y los edificios históricos del Bund, una dualidad que el 78% de los locales complementa con una valoración positiva de su facilidad para recorrerla en bicicleta.

3. Edimburgo, Escocia

Edimburgo es célebre por su alegría cotidiana, su arquitectura georgiana y su diseño peatonal elogiado en todo el mundo (REUTERS/Lesley Martin)

Es la ciudad de la “alegría cotidiana”: el 91% de sus residentes afirma encontrar felicidad en sus experiencias diarias. Edimburgo cautiva con su arquitectura georgiana y su excelente diseño peatonal, que le valió la puntuación más alta en “caminabilidad” de todo el ranking. Para 2026, la agenda está marcada por el regreso del festival de arte Hidden Door y una oferta cultural que el 90% de los encuestados califica como excelente.

4. Londres, Reino Unido

Londres vive un renacimiento cultural, la apertura del nuevo London Museum y sus parques urbanos la mantienen en la vanguardia (REUTERS/Yann Tessier)

Elegida por los expertos de Time Out como la ciudad más destacada de la actualidad, junto a Tokio, Londres vive un renacimiento cultural con la apertura del nuevo London Museum en Smithfield. Su oferta es inabarcable: el 99% de los londinenses aprueba su escena artística. La modernización de la línea de subte Piccadilly y sus parques urbanos la mantienen en la cima de la vanguardia europea.

5. Nueva York, Estados Unidos

Nueva York es considerada la ciudad más emocionante del mundo, con liderazgo cultural y una vibrante escena pública y artística (REUTERS/Angelina Katsanis)

Sigue siendo la “ciudad más emocionante del mundo”: así la define el 78% de sus habitantes, la puntuación más alta de todo el ranking en esta categoría. Entre sus imperdibles para 2026 destaca el regreso de las obras de Shakespeare al Central Park y el liderazgo global de su escena gastronómica, con pizzerías que encabezan los listados internacionales.

Su oferta artística y cultural, calificada como sobresaliente por el 93% de los neoyorquinos, se complementa con la vibrante oferta de arte público en las calles de los cinco distritos.

6. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ciudad del Cabo sobresale por su geografía espectacular, sus playas cristalinas y barrios costeros con fuerte tradición local (REUTERS/Mike Hutchings)

Premiada como la ciudad más hermosa del mundo por el 86% de sus residentes, destaca por una geografía espectacular que combina playas cristalinas con la imponente Table Mountain. Sus imperdibles incluyen los pintorescos barrios costeros como Kalk Bay, donde los pescadores mantienen viva la tradición, y una escena gastronómica que pone en valor los productos locales. Con un 85% de aprobación en calidad de vida, la ciudad es considerada un paraíso para el bienestar y el contacto directo con la naturaleza.

7. Ciudad de México, México

Ciudad de México combina herencia azteca y diseño contemporáneo, su vida nocturna y comercios independientes marcan tendencia (REUTERS/Raquel Cunha)

La capital mexicana es el corazón palpitante de América Latina. Con el Mundial de Fútbol 2026 a la vuelta de la esquina, la ciudad presume una mezcla única de herencia azteca y diseño contemporáneo. El 85% de los residentes destaca la diversidad de sus comercios independientes y su vibrante vida nocturna en zonas como La Roma y Condesa. Entre sus imperdibles figuran el legado arqueológico del Templo Mayor, las obras de Frida Kahlo y la renovada oferta cultural del Bosque de Chapultepec.

8. Bangkok, Tailandia Bangkok

Bangkok equilibra la majestuosidad de sus templos milenarios con la llegada de festivales y el crecimiento de la movilidad eléctrica (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

atraviesa un “glow-up” cultural: el 79% de su población se declara feliz bajo un ambiente de tolerancia reforzado por la reciente legalización del matrimonio igualitario, según la revista Time Out. La llegada de festivales masivos como Tomorrowland y la expansión de sus buses eléctricos demuestran que la ciudad sabe equilibrar la majestuosidad de sus templos milenarios con la modernidad más absoluta.

9. Seúl, Corea del Sur

Seúl inaugura el Centre Pompidou, vive una fiebre por la panadería artesanal y marca el pulso estético de Asia para 2026 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Designado como el “Año del Arte” en Corea del Sur, Seúl inaugura en 2026 el esperado Centre Pompidou. La ciudad vive una fiebre por la panadería artesanal que captó la atención global. Con un 79% de aprobación en felicidad residencial, la capital coreana se posiciona como el epicentro de las tendencias estéticas y culturales de Asia.

10. Tokio, Japón

Tokio atrae con su barrio Jimbocho, la apertura del parque temático de Pokémon y su récord de estrellas Michelin en gastronomía (REUTERS/Issei Kato)

Tokio es la megaciudad más segura y caminable del planeta. Este año, el interés se centra en el barrio de Jimbocho (el más cool del mundo) y en la apertura del primer parque temático permanente de Pokémon. Junto a su oferta gastronómica con récord de estrellas Michelin, la ciudad atrae a miles de visitantes con su icónica temporada de cerezos en flor a fines de marzo. Según el informe, el 91% de sus jóvenes asegura que vivir allí los hace felices, destacando la actitud positiva de su población.

La lista completa de las mejores ciudades del mundo, según Time Out

11- Zúrich, Suiza

12- Río de Janeiro, Brasi

13- Copenhague, Dinamarca

14- San Pablo, Brasil

15- Hong Kong, China

16- Cracovia, Polonia

17- Oporto, Portugal

18- Guadalajara, México

19- Madrid, España

20- Valencia, España

21- Sídney, Australia

22- París, Francia

23- Singapur, Singapur

24- Marrakech, Marruecos

25- Hanói, Vietnam

26- Bath, Reino Unido

27- Bilbao, España

28- Berlín, Alemania

29- Adelaida, Australia

30- Pekín, China

31- Amberes, Bélgica

32- Chiang Mai, Tailandia

33- Nápoles, Italia

34- Ámsterdam, Países Bajos

35- Medellín, Colombia

36- Lima, Perú

37- Vancouver, Canadá

38- Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam

39- Osaka, Japón

40- Atenas, Grecia

41- Chicago, Estados Unidos

42- El Cairo, Egipto

43- Buenos Aires, Argentina

44- Viena, Austria

45- Dublín, Irlanda

46- San Francisco, Estados Unidos

47- Lagos, Nigeria

48- Auckland, Nueva Zelanda

49- Lisboa, Portugal

50- Bogotá, Colombia