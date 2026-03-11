Eligieron las mejores ciudades del mundo en 2026: qué puesto ocupa Buenos Aires

Las metrópolis globales atraviesan una era de reinvención acelerada, donde la identidad local y la calidad de vida definen el nuevo prestigio urbano. En un escenario donde la cultura, la gastronomía y la conectividad son los pilares de la modernidad, un prestigioso ranking internacional reveló cuáles son las urbes que marcan el pulso del planeta este año.
La revista Time Out presentó su edición décimo aniversario de las 50 mejores ciudades del mundo en 2026. El listado, elaborado a partir de una encuesta a más de 24.000 residentes y el análisis de expertos globales, no solo evaluó la oferta de ocio, sino también factores emocionales como la felicidad y el sentido de comunidad.
En este contexto, Buenos Aires reafirmó su vigencia internacional al ubicarse en el puesto 43 y se consolidó como referente ineludible en Sudamérica.
Esta posición no solo responde a su infraestructura, sino a su resiliencia cultural: la capacidad de mantener una identidad vibrante donde conviven la vanguardia gastronómica de nivel Michelin con la mística intacta de sus bodegones.
La región tuvo una presencia destacada con ocho ciudades representantes de Latinoamérica: Ciudad de México, Guadalajara, Río de Janeiro, São Paulo, Lima, Medellín, Bogotá y la capital argentina.
El ADN de Buenos Aires: por qué se encuentra entre las mejores del mundo
Buenos Aires fundamenta su posición global a través de rincones que logran trascender fronteras. El informe destaca que el atractivo actual de la ciudad reside en polos como Villa Devoto, distinguido en el puesto 37 en la categoría de los barrios más geniales del mundo por su atmósfera residencial y vanguardista.
Por otro lado, en San Telmo, la emblemática calle Defensa fue elegida por el medio en el puesto 24 entre las 30 más “cool” de todo el planeta, consolidándose como un corredor que combina historia, una vibrante oferta gastronómica y una capacidad única para reinventarse.
Más allá de estos hitos urbanos, el 2026 marca un punto de inflexión por el impacto del Mundial de Fútbol. El reporte señala que la capital argentina se transforma en un “escenario de celebración colectiva”, donde los bares de barrio y los espacios públicos se convierten en centros de un ritual que atrae la mirada del mundo.
Esta pasión, sumada a una agenda cultural que incluye el 25° aniversario del MALBA y grandes musicales en la calle Corrientes, define a la ciudad como un destino donde la identidad local es el mayor activo.
Las 10 mejores ciudades del mundo, según Time Out
1. Melbourne, Australia
La ciudad australiana se alza con el primer puesto del listado gracias a una combinación imbatible de eventos deportivos de élite, como el Abierto de Australia y la F1, y una cultura del café que es referencia global.
Con la reciente inauguración del Metro Tunnel, su movilidad dio un salto histórico hacia la modernidad. El informe destaca que el 94% de sus habitantes elogia su escena gastronómica y la posiciona, además, como la tercera mejor urbe del planeta para los jóvenes.
2. Shanghái, China
Ocupa el segundo lugar impulsada por una escena urbana hiperactiva y su récord de ser la ciudad con más cafeterías del planeta. El informe resalta su asequibilidad: el 90% de los residentes afirma que salir a tomar un café o ir al cine es económico.
Su identidad visual se apoya en el contraste entre los rascacielos futuristas de Pudong y los edificios históricos del Bund, una dualidad que el 78% de los locales complementa con una valoración positiva de su facilidad para recorrerla en bicicleta.
3. Edimburgo, Escocia
Es la ciudad de la “alegría cotidiana”: el 91% de sus residentes afirma encontrar felicidad en sus experiencias diarias. Edimburgo cautiva con su arquitectura georgiana y su excelente diseño peatonal, que le valió la puntuación más alta en “caminabilidad” de todo el ranking. Para 2026, la agenda está marcada por el regreso del festival de arte Hidden Door y una oferta cultural que el 90% de los encuestados califica como excelente.
4. Londres, Reino Unido
Elegida por los expertos de Time Out como la ciudad más destacada de la actualidad, junto a Tokio, Londres vive un renacimiento cultural con la apertura del nuevo London Museum en Smithfield. Su oferta es inabarcable: el 99% de los londinenses aprueba su escena artística. La modernización de la línea de subte Piccadilly y sus parques urbanos la mantienen en la cima de la vanguardia europea.
5. Nueva York, Estados Unidos
Sigue siendo la “ciudad más emocionante del mundo”: así la define el 78% de sus habitantes, la puntuación más alta de todo el ranking en esta categoría. Entre sus imperdibles para 2026 destaca el regreso de las obras de Shakespeare al Central Park y el liderazgo global de su escena gastronómica, con pizzerías que encabezan los listados internacionales.
Su oferta artística y cultural, calificada como sobresaliente por el 93% de los neoyorquinos, se complementa con la vibrante oferta de arte público en las calles de los cinco distritos.
6. Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Premiada como la ciudad más hermosa del mundo por el 86% de sus residentes, destaca por una geografía espectacular que combina playas cristalinas con la imponente Table Mountain. Sus imperdibles incluyen los pintorescos barrios costeros como Kalk Bay, donde los pescadores mantienen viva la tradición, y una escena gastronómica que pone en valor los productos locales. Con un 85% de aprobación en calidad de vida, la ciudad es considerada un paraíso para el bienestar y el contacto directo con la naturaleza.
7. Ciudad de México, México
La capital mexicana es el corazón palpitante de América Latina. Con el Mundial de Fútbol 2026 a la vuelta de la esquina, la ciudad presume una mezcla única de herencia azteca y diseño contemporáneo. El 85% de los residentes destaca la diversidad de sus comercios independientes y su vibrante vida nocturna en zonas como La Roma y Condesa. Entre sus imperdibles figuran el legado arqueológico del Templo Mayor, las obras de Frida Kahlo y la renovada oferta cultural del Bosque de Chapultepec.
8. Bangkok, Tailandia Bangkok
atraviesa un “glow-up” cultural: el 79% de su población se declara feliz bajo un ambiente de tolerancia reforzado por la reciente legalización del matrimonio igualitario, según la revista Time Out. La llegada de festivales masivos como Tomorrowland y la expansión de sus buses eléctricos demuestran que la ciudad sabe equilibrar la majestuosidad de sus templos milenarios con la modernidad más absoluta.
9. Seúl, Corea del Sur
Designado como el “Año del Arte” en Corea del Sur, Seúl inaugura en 2026 el esperado Centre Pompidou. La ciudad vive una fiebre por la panadería artesanal que captó la atención global. Con un 79% de aprobación en felicidad residencial, la capital coreana se posiciona como el epicentro de las tendencias estéticas y culturales de Asia.
10. Tokio, Japón
Tokio es la megaciudad más segura y caminable del planeta. Este año, el interés se centra en el barrio de Jimbocho (el más cool del mundo) y en la apertura del primer parque temático permanente de Pokémon. Junto a su oferta gastronómica con récord de estrellas Michelin, la ciudad atrae a miles de visitantes con su icónica temporada de cerezos en flor a fines de marzo. Según el informe, el 91% de sus jóvenes asegura que vivir allí los hace felices, destacando la actitud positiva de su población.
La lista completa de las mejores ciudades del mundo, según Time Out
11- Zúrich, Suiza
12- Río de Janeiro, Brasi
13- Copenhague, Dinamarca
14- San Pablo, Brasil
15- Hong Kong, China
16- Cracovia, Polonia
17- Oporto, Portugal
18- Guadalajara, México
19- Madrid, España
20- Valencia, España
21- Sídney, Australia
22- París, Francia
23- Singapur, Singapur
24- Marrakech, Marruecos
25- Hanói, Vietnam
26- Bath, Reino Unido
27- Bilbao, España
28- Berlín, Alemania
29- Adelaida, Australia
30- Pekín, China
31- Amberes, Bélgica
32- Chiang Mai, Tailandia
33- Nápoles, Italia
34- Ámsterdam, Países Bajos
35- Medellín, Colombia
36- Lima, Perú
37- Vancouver, Canadá
38- Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
39- Osaka, Japón
40- Atenas, Grecia
41- Chicago, Estados Unidos
42- El Cairo, Egipto
43- Buenos Aires, Argentina
44- Viena, Austria
45- Dublín, Irlanda
46- San Francisco, Estados Unidos
47- Lagos, Nigeria
48- Auckland, Nueva Zelanda
49- Lisboa, Portugal
50- Bogotá, Colombia