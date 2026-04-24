Una sommelier revela los secretos para elegir una buena cerveza

La sommelier y jueza internacional María Sol Cravello compartió los secretos sobre cómo elegir y catar una buena cerveza de calidad

En una entrevista para Infobae a la Tarde, la sommelier y licenciada en tecnología de alimentos María Sol Cravello detalló cómo se evalúa una cerveza en las competencias internacionales y cuáles son los factores que definen su calidad.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, María Sol Cravello se presentó luego de su participación en la “World Beer Cup” de Filadelfia, donde explicó: “Acabo de venir de la competencia más prestigiosa y más grande del mundo, más importante, que sucedió en Filadelfia. Es el jurado más prestigioso, así que muy orgullosa”.

Consultada sobre la presencia argentina en el certamen, remarcó: “Somos más o menos 10, 12 argentinos. Somos muchos argentinos versus otros países de Latinoamérica que representamos al país”.

Cómo es ser jueza internacional en la World Beer Cup

Cravello relató su experiencia en la competencia y la dinámica de las catas: “Degustamos como 60 cervezas por día”. Ante la sorpresa de los conductores, aclaró: “No se escupe la cerveza, se toma muy poquito, pero a comparación con otras bebidas, la cerveza es la bebida alcohólica que menos alcohol tiene”. Explicó también el auge de las cervezas sin alcohol: “Me tocó una ronda de cerveza sin alcohol, que tan en auge está en este momento. Si estás muy entrenado, con un microsorbito ya deberías hacerle una radiografía a esa cerveza”.

María Sol Cravello desmintió mitos sobre el consumo de cerveza y destacó la importancia de maridar con alimentos variados y saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de evaluación es riguroso: “En la competencia tenés que evaluar que primero que no tenga defectos ni de elaboración ni de mala conservación, que pueden aparecer aromas como a choclo o a manteca o a quitaesmalte, cosas que no se deberían encontrar. Más allá de si una cerveza no tiene eso, tiene que estar bien en perfil. Si vas a degustar una porter, tiene que tener ciertas características para ser una porter, si está amarga por demás, no es una porter, le bajás puntaje”.

Los mitos y secretos de la degustación de cerveza

Durante la conversación, Cravello desmintió algunos mitos populares: “Ese mito maldito de que la cerveza te hace doler la cabeza es porque no se la suele acompañar con comidas muy saludables. Los sommeliers reconocemos que se puede comer con un risotto, con una ensalada, con sushi, con lo que sea. Pero la gente suele ir a la hamburguesa, la picada, la pizza, la grasa y tal, y el poco contenido de alcohol que tiene, el hígado se ve un poquito más”.

Sobre la graduación alcohólica, añadió: “Claramente es mucho más intenso para tu hígado procesar todo eso que el cinco por ciento que pueda tener una cerveza”.

La espuma y el color son elementos fundamentales a la hora de evaluar una cerveza, ya que reflejan la calidad de los ingredientes y el proceso de elaboración (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de elegir el vaso adecuado, fue contundente: “Hay toda una parte de la sommelería que es la geometría del vaso. Algunos vasos sostienen más la espuma, los que cierran hacia arriba sostienen mejor la espuma, concentran más los aromas. El chop lo que tiene de bueno es que con el asa no le transmitís el calor de tu mano a la cerveza. Copas, recomiendo copas siempre”. Y advirtió: “No hay que tomarla del envase. Si tomás de una lata, no ves nada de la cerveza, no la ves nunca, no existe ni el color ni si es brillante, la espuma, lo que quieras no existe. Después la nariz te queda fuera de la degustación”.

Explicó el rol de la espuma en la experiencia cervecera: “La espuma es muy intrínseca de la cerveza, es la única bebida que naturalmente tiene espuma, y eso se debe a sus ingredientes. El lúpulo y la malta de cebada forman una red que sostiene al gas. Eso se evalúa en las competencias: el color, el tamaño de la burbuja, la persistencia, todo eso es fundamental”.

El boom de la cerveza sin alcohol y los maridajes ideales

Cravello destacó la innovación argentina: “Hace dos años entró una tecnología argentina que revolucionó la cerveza sin alcohol y por eso hoy en día se consume tanto y cada año sube 50%”. Detalló el proceso: “Se hace igual que la cerveza, con la fermentación completa, y después al final se le saca el alcohol con una destilación a bajas temperaturas. Se le extrae todo el etanol, queda sin nada de alcohol, pero con mucho sabor a cerveza”.

La elección del vaso es clave: copas y chopes destacan las cualidades sensoriales de la cerveza y mejoran la experiencia de degustación (AP)

Sobre los maridajes, Cravello recomendó: “Las NEIPA, por ejemplo, se suelen recomendar mucho con comida tailandesa, esa combinación queda increíble. Siempre recomiendo una stout o una porter con un tiramisú. Hagan esa combinación porque es increíble. Carnes grilladas quedan muy bien con una cerveza que tenga maltas caramelo, como una Scottish o una amber lager. Con esa caramelización de la malta y la carne juegan como un puente fabuloso”.

En cuanto a la popularidad global, aportó datos: “El consumo per cápita en Argentina es 42, 43 litros, más o menos. Y República Checa, que es el principal del mundo, como 150”. Subrayó la presencia argentina: “En Sudamérica, Argentina está entre los tres mejores países de elaboración cervecera”.

Al cierre del encuentro, Cravello enfatizó la responsabilidad: “Hay tantas propuestas ahora para seguir tomando cerveza sin alcohol que me parece innecesario arriesgar. Soy muy responsable: no pruebo ni lo que acabo de probar si estoy con auto”.

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