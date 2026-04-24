Receta de brownie de banana y cacao, rápida y fácil

Una mezcla simple logra un postre húmedo y sabroso, perfecto para quienes buscan algo práctico, sencillo y con un toque saludable

Receta de brownie de banana y cacao, ideal para aprovechar bananas maduras y preparar un postre fácil en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que despiertan recuerdos casi instantáneos. El aroma del brownie de banana y cacao recién horneado suele llenar la cocina de una calidez hogareña, evocando tardes de merienda y charlas compartidas. Algo en la combinación de banana madura con cacao remite a la infancia, a lo simple y reconfortante.

En muchas casas argentinas, este tipo de recetas rápidas y fáciles ganaron terreno como opción para aprovechar bananas pasadas y resolver un antojo dulce sin complicarse. El brownie de banana y cacao se disfruta tanto en familia como en reuniones informales, especialmente cuando se busca algo casero, sin batidoras ni pasos complejos, ideal para merendar o acompañar el mate.

Este postre tiene el encanto de lo cotidiano y la practicidad de lo inmediato. Es común encontrarlo en cuadernos de recetas heredados o en grupos de cocina, donde circulan variantes adaptadas a lo que hay en la alacena. Su textura húmeda, el dulzor justo y el aroma a cacao hacen que cada porción sea un pequeño placer. Además, la receta permite improvisar: se puede sumar algún fruto seco, chips de chocolate o hasta un toque de canela, sin perder la esencia sencilla que lo caracteriza.

En la actualidad, el brownie de banana y cacao se convirtió en una de las elecciones preferidas para quienes buscan aprovechar lo que hay en casa y compartir algo rico sin invertir demasiado tiempo ni dinero. Es la respuesta clásica para cuando sobran bananas maduras en la frutera, y una excusa perfecta para sumar a la mesa un bocado tierno y reconfortante, siempre bien recibido a cualquier hora del día.

Receta de brownie de banana y cacao

El brownie de banana y cacao se destaca por su textura húmeda y su sabor intenso, gracias al cacao en polvo y la banana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brownie de banana y cacao es un postre húmedo, denso y de miga compacta, donde la banana aporta dulzura y humedad natural, y el cacao realza el sabor. Se prepara mezclando ingredientes sencillos en un solo bol y se cocina al horno en pocos minutos. Es una receta pensada para quienes buscan un resultado sabroso con el menor esfuerzo posible.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 2 bananas maduras (bien pisadas)
  • 120 gr de manteca derretida
  • 100 gr de azúcar (puede ser rubia o común)
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 80 gr de cacao amargo en polvo
  • 100 gr de harina leudante
  • 1 pizca de sal
  • 50 gr de nueces o chips de chocolate (opcional)

Cómo hacer brownie de banana y cacao, paso a paso

Cada porción de brownie aporta 210 calorías, 10 gramos de grasa, 28 gramos de carbohidratos y 4 gramos de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde cuadrado o rectangular, de unos 20x20 cm.
  2. Pisar las bananas con tenedor hasta lograr un puré liso y sin grumos.
  3. En un bol grande, mezclar la banana pisada, la manteca derretida, el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla. Integrar bien.
  4. Tamizar juntos el cacao, la harina y la sal. Agregar a la mezcla húmeda y unir con espátula, sin batir en exceso para que no quede seco.
  5. Incorporar nueces o chips de chocolate si se desea, mezclando suavemente.
  6. Volcar la preparación en el molde y alisar la superficie.
  7. Llevar al horno, cocinar durante 25 a 30 minutos. El centro debe quedar apenas húmedo; al pinchar con palillo, debe salir con migas.
  8. Dejar enfriar antes de cortar en porciones. Esperar que enfríe evita que se rompa al desmoldar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 9 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 4 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, dura hasta 4 días sin perder textura. También se puede congelar por hasta 2 meses, envuelto en film o en recipiente hermético.

