Receta de dulce de leche casero, rápida y fácil

El dulce de leche casero es un emblema de la cultura argentina, preparado en casa y compartido en familia durante generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma del dulce de leche casero tiene el poder de transformar cualquier cocina en un rincón de recuerdos argentinos. Basta revolver la olla para que aparezcan imágenes de meriendas, pan fresco y charlas en familia. Es ese sabor que, aunque se haya probado mil veces, siempre sorprende. En muchas casas, la preparación de este clásico convoca a niños y adultos alrededor de la cocina, atentos al burbujeo lento y al cambio de color.

En Argentina, el dulce de leche es mucho más que un producto: es una costumbre que cruza generaciones. Se disfruta en tostadas, facturas, alfajores y hasta en cucharada directa. La versión casera suele prepararse los fines de semana o en días de lluvia, cuando hay tiempo y ganas de mimar a los seres queridos con algo simple y delicioso. La tradición de elaborar dulce de leche en casa se transmite de abuelos a nietos, con recetas que varían apenas en proporciones o tiempos, pero que conservan el mismo espíritu de reunión familiar.

La historia del dulce de leche se atribuye a tradiciones antiguas, con distintas versiones sobre su origen en varios países de la región. A lo largo del tiempo, su popularidad creció hasta convertirse en un símbolo local, protegido por normativas que regulan su elaboración y denominación.

El consumo de dulce de leche es elevado y el producto ocupa un lugar relevante tanto en la vida cotidiana como en la industria alimentaria, tanto para el mercado interno como para el externo. La producción industrial convive con la elaboración casera, que mantiene una presencia destacada en la cultura gastronómica.

El dulce de leche casero no solo destaca por su sabor, sino también por el ritual de su preparación. Cocinarlo implica paciencia, atención y una cierta destreza para evitar que se queme o cristalice. La satisfacción de lograr ese punto justo, cremoso y acaramelado, explica por qué tantas familias repiten la receta y mantienen viva la costumbre de prepararlo en casa.

Preparar dulce de leche en casa exige paciencia y atención para lograr una textura cremosa y evitar que se queme o cristalice (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de dulce de leche casero

El dulce de leche casero es una crema espesa y acaramelada elaborada a base de leche entera, azúcar, vainilla y una pizca de bicarbonato de sodio. La magia está en la paciencia: la mezcla se cocina a fuego lento y se revuelve para lograr ese color y textura tan buscados en la mesa argentina.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas

Preparación activa: 10 minutos

Cocción: 1 hora 50 minutos

Ingredientes

2 litros de leche entera

1 chaucha de vainilla

500 gr de azúcar

1 pizca de bicarbonato de sodio

Cómo hacer dulce de leche casero, paso a paso

Colocar la leche, el azúcar y la chaucha de vainilla en una olla grande. Llevar a fuego medio y revolver con cuchara de madera hasta que comience a hervir. Cuando suelte el hervor, agregar la pizca de bicarbonato de sodio (esto evita que la mezcla se corte y ayuda a lograr un color parejo). Bajar el fuego al mínimo y continuar la cocción; es importante mezclar cada tanto para evitar que se pegue o queme en el fondo. El secreto está en no dejar de controlar el punto y la textura. Para saber si está listo, colocar una cucharadita de la mezcla en un plato y dejar enfriar; debe correr lento y no desparramarse. Retirar del fuego, colocar la olla sobre otra con agua fría y revolver unos minutos para cortar la cocción y evitar que se cristalice. Volcar el dulce de leche en un frasco limpio, tapar y dejar enfriar antes de guardar en la heladera.

Aunque existe una fuerte industria de dulce de leche, la versión casera mantiene su vigencia y conecta a las familias con la tradición gastronómica local (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 45 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, el dulce de leche casero se conserva hasta 2 semanas en un frasco hermético. En el freezer no se recomienda, ya que puede modificar su textura.