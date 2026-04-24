Tendencias

Receta de dulce de leche casero, rápida y fácil

Con ingredientes sencillos y algo de paciencia, se puede disfrutar de un clásico argentino hecho en casa

Guardar
Primer plano de una cuchara metálica con dulce de leche cremoso y espeso, que rebalsa ligeramente el borde, con luz cálida y fondo desenfocado.
El dulce de leche casero es un emblema de la cultura argentina, preparado en casa y compartido en familia durante generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma del dulce de leche casero tiene el poder de transformar cualquier cocina en un rincón de recuerdos argentinos. Basta revolver la olla para que aparezcan imágenes de meriendas, pan fresco y charlas en familia. Es ese sabor que, aunque se haya probado mil veces, siempre sorprende. En muchas casas, la preparación de este clásico convoca a niños y adultos alrededor de la cocina, atentos al burbujeo lento y al cambio de color.

En Argentina, el dulce de leche es mucho más que un producto: es una costumbre que cruza generaciones. Se disfruta en tostadas, facturas, alfajores y hasta en cucharada directa. La versión casera suele prepararse los fines de semana o en días de lluvia, cuando hay tiempo y ganas de mimar a los seres queridos con algo simple y delicioso. La tradición de elaborar dulce de leche en casa se transmite de abuelos a nietos, con recetas que varían apenas en proporciones o tiempos, pero que conservan el mismo espíritu de reunión familiar.

La historia del dulce de leche se atribuye a tradiciones antiguas, con distintas versiones sobre su origen en varios países de la región. A lo largo del tiempo, su popularidad creció hasta convertirse en un símbolo local, protegido por normativas que regulan su elaboración y denominación.

El consumo de dulce de leche es elevado y el producto ocupa un lugar relevante tanto en la vida cotidiana como en la industria alimentaria, tanto para el mercado interno como para el externo. La producción industrial convive con la elaboración casera, que mantiene una presencia destacada en la cultura gastronómica.

El dulce de leche casero no solo destaca por su sabor, sino también por el ritual de su preparación. Cocinarlo implica paciencia, atención y una cierta destreza para evitar que se queme o cristalice. La satisfacción de lograr ese punto justo, cremoso y acaramelado, explica por qué tantas familias repiten la receta y mantienen viva la costumbre de prepararlo en casa.

Frasco de vidrio abierto con dulce de leche repostero y una cuchara, junto a un bol blanco lleno de chocolate derretido sobre una superficie de madera.
Preparar dulce de leche en casa exige paciencia y atención para lograr una textura cremosa y evitar que se queme o cristalice (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de dulce de leche casero

El dulce de leche casero es una crema espesa y acaramelada elaborada a base de leche entera, azúcar, vainilla y una pizca de bicarbonato de sodio. La magia está en la paciencia: la mezcla se cocina a fuego lento y se revuelve para lograr ese color y textura tan buscados en la mesa argentina.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas

  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 1 hora 50 minutos

Ingredientes

  • 2 litros de leche entera
  • 1 chaucha de vainilla
  • 500 gr de azúcar
  • 1 pizca de bicarbonato de sodio

Cómo hacer dulce de leche casero, paso a paso

  1. Colocar la leche, el azúcar y la chaucha de vainilla en una olla grande.
  2. Llevar a fuego medio y revolver con cuchara de madera hasta que comience a hervir.
  3. Cuando suelte el hervor, agregar la pizca de bicarbonato de sodio (esto evita que la mezcla se corte y ayuda a lograr un color parejo).
  4. Bajar el fuego al mínimo y continuar la cocción; es importante mezclar cada tanto para evitar que se pegue o queme en el fondo. El secreto está en no dejar de controlar el punto y la textura.
  5. Para saber si está listo, colocar una cucharadita de la mezcla en un plato y dejar enfriar; debe correr lento y no desparramarse.
  6. Retirar del fuego, colocar la olla sobre otra con agua fría y revolver unos minutos para cortar la cocción y evitar que se cristalice.
  7. Volcar el dulce de leche en un frasco limpio, tapar y dejar enfriar antes de guardar en la heladera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Aunque existe una fuerte industria de dulce de leche, la versión casera mantiene su vigencia y conecta a las familias con la tradición gastronómica local (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 45 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, el dulce de leche casero se conserva hasta 2 semanas en un frasco hermético. En el freezer no se recomienda, ya que puede modificar su textura.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una sommelier revela los secretos para elegir una buena cerveza

La jueza internacional María Sol Cravello pasó por Infobae a la Tarde y explicó cómo se cata una cerveza, cuáles son los pasos clave y qué detalles no pueden faltar a la hora de servir

Una sommelier revela los secretos para elegir una buena cerveza

Los sombreros más icónicos de la historia: de Indiana Jones a Bad Bunny

Desde el cine hasta la música y la realeza, distintos personajes lograron que una prenda se volviera parte esencial de su imagen

Los sombreros más icónicos de la historia: de Indiana Jones a Bad Bunny

Receta de brownie de banana y cacao, rápida y fácil

Una mezcla simple logra un postre húmedo y sabroso, perfecto para quienes buscan algo práctico, sencillo y con un toque saludable

Receta de brownie de banana y cacao, rápida y fácil

Tomás Kalika: “La cocina judía porteña es memoria viva y relato de familia”

En una entrevista con Infobae a las Nueve, el chef desglosó el sentido de su nuevo libro, un puente entre recetas, biografía e identidad judía en Buenos Aires. Y explicó cómo la memoria familiar y la tradición inmigrante se funden en la cocina

Tomás Kalika: “La cocina judía porteña es memoria viva y relato de familia”

Por qué el corazón casi nunca tiene cáncer

Investigadores de Italia y otros cuatro países analizaron un fenómeno poco común en la medicina. Cómo su estudio publicado en la revista Science abre preguntas sobre los mecanismos biológicos que actúan en el órgano vital

Por qué el corazón casi nunca tiene cáncer
DEPORTES
La FIFA buscará limitar la cantidad de partidos de liga en el extranjero

La FIFA buscará limitar la cantidad de partidos de liga en el extranjero

Independiente pierde contra Riestra por la fecha 16 del Torneo Apertura

Tomás Etcheverry ganó con autoridad, avanzó a octavos de final y rompió una barrera en el Madrid Open

Conmoción en el vóley argentino por la muerte de Micaela Vogel, ex jugadora de la Selección

Un histórico piloto reveló la impactante cifra que se necesita para llegar a la F1: “La mayoría son hijos de millonarios”

TELESHOW
Pity Álvarez sorprendió al hablar sobre sus años en prisión: "Estuvo bueno, me bajó un poquito los humitos"

Pity Álvarez sorprendió al hablar sobre sus años en prisión: "Estuvo bueno, me bajó un poquito los humitos"

Cuenta regresiva para los Gardel 2026: cuándo se anunciarán los artistas nominados

Nico Vázquez contó cómo se prepara para conducir Popstars en medio de un año intenso: "No me quiero desequilibrar"

El emotiva sorpresa de Dani la Chepi a su hija Isabella: “Ansiedad por la noticia”

Verónica Lozano habló de su relación con Wanda Nara: “Le dieron un correctivo en el canal”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá gana terreno como centro logístico de salud en América Latina

Panamá gana terreno como centro logístico de salud en América Latina

Gobierno de Ortega aprueba nueva concesión minera a firma china en la Costa Caribe Norte de Nicaragua

Tragedia en Cayo Rojo en Honduras: Conflicto familiar por terrenos deja tres víctimas mortales

Negociaciones en Pakistán: Donald Trump aseguró que Irán hará una oferta alineada con lo que espera Estados Unidos

Estas son las ciudades a las que se está mudando en masa la Generación Z en Estados Unidos en 2026