Crimen y Justicia

Tras una prueba de ADN, detuvieron a un joven acusado de asesinar a su abuela en Exaltación de la Cruz

Tiene 18 años y fue arrestado luego de más de un mes de investigación, después de que los estudios genéticos lo vincularan con el crimen de su abuela, Carmen Bogarín (76), en Capilla del Señor

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Un hombre joven con el rostro pixelado, vestido con un buzo azul oscuro, de pie junto a un escudo de la DDI Zárate Campana
Un joven fue detenido acusado de haber asesinado a su abuela en Exaltación de la Cruz

Un joven de 18 años fue detenido este viernes acusado de haber matado a su abuela, Carmen Fermina Bogarín, de 76 años, en su casa de la localidad de Capilla del Señor, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. La detención se produjo después de que el resultado del análisis de ADN realizado por la Justicia señalara su responsabilidad en el hecho.

Carmen era jubilada del Ministerio de Cultura y Educación bonaerense. Vivía sola en una vivienda de la calle Alem al 400 y solía salir cada mañana a barrer la vereda con sus perros. El 10 de marzo, empleados judiciales que la conocían la encontraron asesinada en la cocina, sobre un charco de sangre.

El cuerpo presentaba heridas punzocortantes en el cuello y tórax, fractura de maxilar, traumatismos severos en la cabeza y lesiones genitales compatibles con un posible abuso. La autopsia determinó que la muerte había ocurrido unas 12 horas antes del hallazgo.

En la casa no había señales de ingreso forzado: todas las aberturas estaban cerradas desde adentro y las llaves seguían en el interior. Los investigadores encontraron en el patio un cuchillo con la hoja doblada y manchas de sangre, además de ropa de la víctima en el techo. Faltaban la computadora y la billetera de la mujer.

Los vecinos contaron que la última vez que la vieron fue el 9 de marzo, cerca de las 19, cuando entraba a su casa.

Carmen Fermina Bogarín 76 años. Asesinada en Exaltación de la Cruz
Carmen Bogarín tenía 76 años (Facebook)

Planteado el robo como móvil, la investigación se centró en el entorno de Carmen y, en esa línea, prácticamente desde el comienzo, la principal sospecha recayó sobre el nieto, quien entonces tenía 17 años y convivía con problemas de consumo de estupefacientes.

Según allegados a la víctima, el sospechoso ya había ingresado otras veces a la vivienda para llevarse objetos y venderlos para comprar droga. Así, los policías de la DDI de Zárate fueron a buscarlo.

En aquella ocasión, el joven declaró que la noche del crimen se encontraba trabajando, y sus compañeros confirmaron su presencia en el local.

Sin embargo, su coartada se cayó tras el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, una de las cuales lo grabó saliendo de la casa de su abuela con un morral en el horario del hecho y con la misma ropa que usó ese día.

Además, una compañera de trabajo contó que el adolescente llegó esa noche con lesiones visibles en la espalda, pecho y rostro. Según consta en la causa, la testigo le sacó una foto a las 21.05. En la imagen, se ven marcas compatibles con rasguños de defensa.

Carmen Fermina Bogarín 76 años. Asesinada en Exaltación de la Cruz
La víctima vivía en la misma cuadra de la fiscalía del distrito

En este contexto, la Justicia de Garantías dispuso que le sacaran sangre al menor para cotejar su ADN con el hallado debajo de las uñas de Carmen. Además, en el marco de la causa se realizaron allanamientos en los que la policía secuestró prendas y otros elementos para ser peritados.

El resultado finalmente terminó de ubicar al joven en la escena del crimen, por lo que se dispuso du detención, según indicaron fuentes judiciales.

Así las cosas, en las próximas horas será indagado por el fiscal Gustavo Ancurio, del fuero de responsabilidad juvenil de Campana.

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