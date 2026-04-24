Guatemala

La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada implementa plataforma para gestión digital en Guatemala

El nuevo sistema digital permite a usuarios y empresas involucradas en la seguridad privada realizar gestiones y pagos en línea, promoviendo la automatización de trámites y fortaleciendo la supervisión establecida por la legislación vigente

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Personas sentadas en un auditorio, enfocadas en una pantalla grande que exhibe un sistema de software con formularios. Camarógrafos presentes al fondo
Funcionarios y asistentes presencian la presentación del nuevo sistema integrado de gestión de seguridad privada de Guatemala, prometiendo mayor eficiencia y control. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada en Guatemala presentó el Sistema Integrado de Gestión de Servicios de Seguridad Privada (SIGESSP), una nueva plataforma digital cuyo objetivo es automatizar trámites, agilizar la supervisión y fortalecer la regulación del sector, permitiendo consultas en tiempo real sobre el estado de expedientes y facilitando la contratación de servicios autorizados en el país.

El SIGESSP, respaldado por el Decreto 52-2010, ya está operativo en www.digessp.gob.gt y responde a la exigencia de modernizar la normativa vigente para garantizar la legalidad, transparencia y profesionalismo en la seguridad privada, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP).

En el evento de lanzamiento participaron el viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, la viceministra de Prevención, Mayda de León, la viceministra de Tecnología, Karen Ortiz, y el director de la DIGESSP, Jorge Santizo, junto a representantes de la cámara gremial y asociaciones del sector, según datos divulgados por la DIGESSP. La plataforma implementa mecanismos de seguridad cibernética, pagos en línea y mayor interconectividad, transformando la experiencia de los usuarios y empresas involucradas en la seguridad privada.

Cuatro personas con atuendo formal, dos mujeres y dos hombres, posan frente a dos banderas de Guatemala y otras banderas lisas en un espacio interior iluminado
Representantes gubernamentales de Guatemala posan tras la presentación oficial del nuevo sistema integrado de gestión de seguridad privada en el país. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

El SIGESSP habilita procesos digitalizados y pagos en línea para el sector de seguridad privada

El SIGESSP se consolida como una herramienta central en la transformación digital de la gestión de servicios de seguridad privada. De acuerdo con la DIGESSP, a partir de ahora los usuarios pueden realizar registros, gestiones y consultas, tramitar la actualización de acreditaciones y verificar en línea la vigencia de sus licencias. Los prestadores de servicios tienen acceso pleno a la plataforma, lo que promueve la transparencia y facilita la relación con la autoridad reguladora.

A diferencia de los sistemas previos, la nueva plataforma habilita a las empresas para gestionar pagos en línea y acceder a procedimientos virtualizados. Actualmente, la DIGESSP ha iniciado un ciclo de capacitaciones sobre el uso del sistema, con la finalidad de asegurar una transición eficiente a la operatividad digital para todos los actores del sector.

El SIGESSP opera bajo el marco legal del Decreto 52-2010, el cual regula los servicios de seguridad privada en Guatemala. Esta dependencia del Ministerio de Gobernación, constituida expresamente por dicho decreto, tiene la responsabilidad de autorizar, regular, fiscalizar y supervisar a empresas y personas individuales dedicadas a la seguridad privada, consolidando la legalidad y profesionalismo de estas actividades a nivel nacional.

Varias personas sentadas en una mesa larga frente a banderas de Guatemala y otras instituciones. Un hombre calvo sonríe al centro, bajo un letrero que dice 'GOBERNACION'
Funcionarios del Gobierno de Guatemala participan en el lanzamiento del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad Privada (SIGESSP) en un evento oficial. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada señala que uno de los componentes fundamentales del SIGESSP es la emisión, suspensión y cancelación de licencias de operación para empresas de seguridad privada, vigilancia, transporte de valores y consultoría. Entre sus funciones también se incluyen la fiscalización mediante visitas de control, la regulación de la formación profesional para agentes del sector, el registro oficial del personal y equipo, y la provisión de asesoría legal a través de su unidad de atención al público.

Refuerzo en la regulación y fiscalización del sector, enmarcado por el Decreto 52-2010

La DIGESSP puntualiza que la implementación del SIGESSP responde a la necesidad de fortalecer la regulación y garantizar la contratación conforme a la ley de servicios de seguridad privada en Guatemala. Las nuevas tecnologías habilitadas por el sistema contribuyen a asegurar que el sector privado funcione de manera confiable y profesional, además de promover la cooperación interinstitucional establecida por la normativa nacional.

Según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, el objetivo es asegurar una seguridad privada legal, moderna y transparente, consolidando estándares de control y supervisión en beneficio de las empresas, agentes y usuarios de estos servicios. El acceso y uso de la plataforma www.digessp.gob.gt marca un precedente digital bajo la tutela del Ministerio de Gobernación y la autoridad reguladora del sector.

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