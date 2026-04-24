República Dominicana

República Dominica: El Ministerio de Salud realiza operativo médico gratuito en Bayaguana

La población de Bayaguana, en la provincia Monte Plata, recibió múltiples servicios preventivos y consultas médicas integrales como parte de un esfuerzo gubernamental orientado a fortalecer la atención primaria y acercar la salud a zonas vulnerables

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El Ministerio de Salud de República Dominicana llevó a cabo un operativo médico gratuito en Bayaguana, Monte Plata, como parte del programa Más Salud y Bienestar. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Ministerio de Salud de República Dominicana llevó a cabo un operativo médico gratuito en Bayaguana, Monte Plata, como parte del programa Más Salud y Bienestar. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Con una alta concurrencia, el Ministerio de Salud de la República Dominicana desplegó un operativo médico gratuito en Bayaguana, Monte Plata, donde cientos de residentes accedieron a consultas y servicios preventivos. La iniciativa, denominada “Más Salud y Bienestar”, se desarrolló en el Politécnico Profesora Morayma Veloz de Báez y continuará hasta el sábado 25. Según informó el propio Ministerio de Salud, el objetivo es fortalecer la atención primaria y acercar servicios de calidad a comunidades vulnerables.

Durante la jornada, mujeres, hombres y niños de distintas edades recibieron atención médica integral y orientación sobre el cuidado de la salud. Víctor Atallah, ministro de Salud, encabezó el acto y afirmó que estos operativos continuarán en diferentes provincias, siguiendo la visión del presidente Luis Abinader de reforzar la atención primaria. “El Gobierno no está esperando a que la gente vaya a los hospitales; estamos yendo a las comunidades para llevar más salud, prevención y bienestar”, declaró Atallah, en palabras recogidas por el Ministerio.

El operativo incluyó consultas de medicina general, pediatría, odontología, vacunación, exámenes de antígeno prostático específico (PSA), entrega de medicamentos, charlas educativas, control de presión arterial, monitoreo de diabetes y servicios de salud mental. Además, se realizaron charlas de nutrición para adultos mayores y embarazadas, quienes recibieron obsequios y canastillas como parte de los beneficios.

Cientos de residentes accedieron a consultas, servicios preventivos y orientación médica en el Politécnico Profesora Morayma Veloz de Báez. (Visual IA)
Cientos de residentes accedieron a consultas, servicios preventivos y orientación médica en el Politécnico Profesora Morayma Veloz de Báez. (Visual IA)

De acuerdo con el Ministerio de Salud, República Dominicana fue el primer país en firmar en 2024 una alianza internacional destinada al fortalecimiento de la atención primaria, lo que permitirá la implementación de un plan nacional enfocado en la prevención y el acceso equitativo a servicios sanitarios. Cándido Norberto Herrera, director provincial de Salud de Monte Plata, destacó ante el Ministerio que la jornada representa un cambio en el modelo de atención, priorizando la cercanía y la humanización de los servicios.

La gobernadora provincial, Rafaela Javier Gomera, valoró el esfuerzo del Gobierno y del Ministerio de Salud por acercar los servicios a la población, facilitando la detección y el tratamiento temprano de distintas condiciones médicas. De acuerdo con declaraciones recogidas por el Ministerio, “estas acciones permiten recibir atención médica sin costo y cerca de los hogares”.

El Ministerio de Salud reiteró que el operativo “Más Salud y Bienestar” forma parte de un compromiso permanente de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios médicos en todo el país, especialmente en sectores tradicionalmente desatendidos.

Programa “Más Salud y Bienestar”

El programa es una iniciativa del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, lanzada a principios de 2025 bajo la gestión del ministro Dr. Víctor Atallah. Esta estrategia se dirige a comunidades vulnerables mediante operativos médicos y jornadas de salud, con el objetivo de acercar servicios que antes requerían traslado a grandes centros urbanos.

La iniciativa Más Salud y Bienestar busca fortalecer la atención primaria y acercar servicios de calidad a comunidades vulnerables del país. (Visuales IA)
La iniciativa Más Salud y Bienestar busca fortalecer la atención primaria y acercar servicios de calidad a comunidades vulnerables del país. (Visuales IA)

El enfoque principal es la atención integral y preventiva. Durante las jornadas, la población accede a consultas de pediatría, ginecología, medicina general, odontología, cardiología y salud mental. También se realizan exámenes diagnósticos, como pruebas de laboratorio, mamografías, sonografías, electrocardiogramas y pruebas de antígeno prostático (PSA).

El programa facilita la carnetización inmediata en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a quienes no tienen cobertura y distribuye medicamentos gratuitos según las necesidades de cada paciente. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Presidencia de la República Dominicana y busca ampliar el acceso a los servicios de salud en el país.

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