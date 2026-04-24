Violencia armada cobra la vida de un niño de 12 años y su padre en Puntarenas, Costa Rica

El ataque armado en Espíritu Santo, Esparza, dejó como víctimas mortales a un niño de 12 años y su padre, ambos de apellido Rosales. (Imagen con fines ilustrativos)

Un ataque con 34 disparos sacudió la mañana de este viernes el barrio Espíritu Santo, en Esparza, provincia de Puntarenas, donde un niño de 12 años y su padre, de 41, conocidos por el apellido Rosales, fueron asesinados mientras se dirigían a comprar pan.

La cantidad de casquillos recuperados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) marca un nivel de violencia pocas veces registrado en incidentes similares. La investigación inicial encontró los casquillos de bala distribuidos junto al vehículo blanco en el que las víctimas fueron emboscadas y que quedó estacionado frente a su vivienda.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que sus equipos llegaron al lugar a las 5:49 a. m., luego de recibir un aviso sobre dos personas heridas de bala en Espíritu Santo, Esparza. Al arribar, los paramédicos hallaron ya sin vida al menor y al adulto dentro del automóvil, ambos con lesiones de arma de fuego en la cabeza. La escena quedó asegurada por Fuerza Pública, que estableció un doble cordón de seguridad para permitir a los forenses y judiciales el levantamiento de pruebas y cuerpos.

La Escuela Arturo Torres Martínez, donde estudiaba el menor, se convirtió en un foco de tristeza colectiva. Un lazo negro fue colocado en la entrada principal y tanto el personal docente como administrativo portó señales de luto, informó la institución a través de sus redes sociales.

Vecinos del barrio recordaron que padre e hijo tenían la rutina de salir juntos entre las 5:30 y 6:00 horas a comprar pan. Uno de los residentes, cuya identidad prefirió reservar, afirmó a CR HOY que “era un vecino muy querido, un muchacho que no molestaba a nadie y, más bien, nos cuidaba”. El apego entre el menor y su padre era reconocido, ya que siempre se desplazaban juntos, incluso en trayectos a la escuela.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que el menor y el adulto fallecieron dentro del vehículo tras recibir disparos en la cabeza Cortesía: Cruz Roja

La hipótesis del narcotráfico y antecedentes judiciales

Fuentes policiales consultadas por CR HOY advirtieron que la principal línea de investigación apunta a una represalia relacionada con el narcotráfico en la zona. El adulto de apellido Rosales era investigado por el OIJ como presunto administrador de varios búnkeres de venta de droga, y además contaba con antecedentes penales por delitos de esta naturaleza, habiendo cumplido ya una condena.

El crimen tuvo lugar a escasos metros de la residencia de las víctimas, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad en el vecindario.

Reacción social y operación policial en el lugar

Las secuelas inmediatas del doble asesinato abarcaron tanto a la comunidad educativa como a los organismos de seguridad. El trabajo de campo incluyó la revisión de viviendas aledañas por parte de tres agentes judiciales, en busca de grabaciones de cámaras de vigilancia que pudieran aportar detalles sobre la emboscada.

De acuerdo con el testimonio de una vecina recabado por CR HOY, los disparos se escucharon pasadas las 5:35 a.m. y la reacción de los presentes fue de pánico. El relato señaló la ausencia de ruidos previos de automóviles o motocicletas, lo que podría sugerir la intervención de personas conocedoras del movimiento habitual en el barrio. “Duele mucho; los vecinos estamos consternados”, subrayó la mujer ante el medio.

El Organismo de Investigación Judicial recuperó 34 casquillos de bala en la escena del crimen, lo que evidencia una violencia inusual en la provincia de Puntarenas. EFE/Juan Carlos Cruz (Imagen con fines ilustrativos)

La coordinación entre la Fuerza Pública y el OIJ permaneció durante varias horas en Espíritu Santo, con el objetivo de conservar la escena y reunir indicios que permitan dilucidar la responsabilidad y el móvil definitivo del hecho. La investigación continúa abierta, con especial atención sobre el posible entorno narco vinculado al hombre fallecido.