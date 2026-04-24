El Salvador: Lanzan Observatorio del Agua para centralizar el monitoreo y administración del recurso

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados lanzó el Observatorio del Agua para modernizar la gestión hídrica en El Salvador. (Cortesía: ANDA)

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) inauguró este viernes el Observatorio del Agua, una plataforma digital que centraliza la gestión y monitoreo del recurso hídrico en El Salvador, con el objetivo de modernizar y optimizar la administración de la red nacional de agua potable, según confirmó la institución en un comunicado.

La implementación del proyecto representa el tránsito desde métodos análogos hacia esquemas digitales integrados en la gestión hídrica del país. De acuerdo con información difundida por ANDA, el sistema fortalece la planificación estratégica, alimentado por datos históricos y tendencias operativas obtenidas en tiempo real.

Este avance tecnológico se inscribe en una segunda etapa de modernización institucional, que ha contado con el respaldo técnico y financiero del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfocados actualmente en el desarrollo de sistemas SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos por sus siglas en inglés) para ampliar la base de datos y mejorar la supervisión del servicio.

La plataforma digital centraliza la recopilación y monitoreo en tiempo real de datos sobre el recurso hídrico nacional y emergencias. (Cortesía: ANDA)

La conexión con sistemas SCADA, actualmente en desarrollo, está diseñada para ampliar la base de datos y dotar de mayor capacidad de análisis histórico y eficiencia operativa a la institución, según resaltó la entidad.

De igual forma, el Observatorio del Agua permite consolidar datos operativos de sistemas de producción y distribución, y dota a los equipos técnicos de capacidad para visualizar tendencias y analizar patrones de consumo. Según la entidad, la plataforma reduce los tiempos de diagnóstico, facilita la detección de incidencias y optimiza la respuesta ante emergencias.

Los reportes recibidos a través del Call Center 915 y otros canales quedan georreferenciados en mapas digitales, posibilitando la identificación de zonas vulnerables con mayor recurrencia de fallas, priorizando la sustitución de tuberías e incrementando la continuidad del servicio.

El mapeo digital permite priorizar la infraestructura crítica

La plataforma no solo centraliza información en tiempo real, sino que también incorpora herramientas geográficas a través de ArcGIS, lo que permite definir áreas de influencia para cada planta, tanque o estación de bombeo.

Con este nivel de precisión, ANDA anticipa afectaciones, estima el impacto de cualquier incidencia y ejecuta acciones orientadas a restablecer el suministro en el menor plazo posible. Estos recursos tecnológicos han requerido una inversión significativa en pantallas de monitoreo, servidores y capacitación especializada, promoviendo así una atención más proactiva para la población salvadoreña.

El sistema permite que los equipos técnicos identifiquen rápidamente zonas afectadas por desabastecimientos, fugas o solicitudes de camiones cisterna, y visualicen la distribución de fallas en mapas digitales en tiempo real. Este procedimiento resulta esencial para tomar decisiones informadas y agilizar la gestión operativa ante eventos que comprometen el suministro de agua en sectores críticos del país.

La digitalización en la gestión hídrica optimiza el diagnóstico de fallas, reduce tiempos de respuesta y favorece la continuidad del servicio de agua potable. (Cortesía: ANDA)

La nueva plataforma digital permite anticipar incidentes, priorizar intervenciones y fortalecer la continuidad del servicio, con repercusiones directas sobre la gestión nacional del agua potable.

La inversión en el Observatorio incluyó la adquisición de pantallas de monitoreo, servidores y software especializado, como ArcGIS, además de la capacitación del personal. ANDA reportó que estas mejoras permiten reducir considerablemente los tiempos de diagnóstico institucional.