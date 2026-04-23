Cómo funcionan los centros TUMO que impulsan la creatividad y la tecnología en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires inauguró la segunda sede de TUMO, el centro educativo gratuito para adolescentes enfocado en creatividad y tecnología

El proyecto TUMO propone una forma diferente de aprender tecnología y creatividad. Se trata de un centro educativo gratuito donde adolescentes de 12 a 18 años pueden elegir su propio recorrido: programación, diseño gráfico, inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos, modelado 3D, fotografía, desarrollo web, música y robótica son algunas de las opciones. El espacio combina módulos interactivos y talleres presenciales, sin horarios fijos ni currículas tradicionales. Cada participante avanza a su ritmo, guiado por tutores que acompañan el proceso.

El modelo nació en Armenia y llegó a Buenos Aires para abrir otros caminos educativos. La inscripción no tiene costo ni requisitos previos y el acceso es abierto para todos aquellos que quieran explorar nuevas disciplinas tecnológicas y creativas.

Hoy TUMO funciona en dos sedes porteñas, en el Parque de Innovación (Núñez) -recientemente inaugurada- y el Centro Metropolitano de Diseño (Barracas). Próximamente, sumará una tercera en Chacarita.

Cómo funcionan los centros TUMO en Buenos Aires

El sistema de aprendizaje se basa en dos ejes principales: el self learning (aprendizaje autodidacta mediante una plataforma digital personalizada) y los workshops (talleres presenciales liderados por especialistas). Cada curso está compuesto por entre dos y tres niveles, sumando un total de ocho sesiones de dos horas cada una. Los participantes seleccionan hasta tres áreas temáticas y deciden el orden en que las cursan, lo que les permite diseñar su propio recorrido educativo.

TUMO es un modelo educativo internacional nacido en Armenia, diseñado para acercar a jóvenes de 12 a 18 años a la tecnología y disciplinas creativas

El centro de Núñez tiene capacidad para 5.000 estudiantes y cuenta con un equipo docente integrado por 38 líderes de talleres prácticos y 44 orientadores de autoaprendizaje. El sistema de inscripción está abierto durante todo el año y cada mes se habilitan nuevas vacantes a través de la web oficial.

En la sede de Barracas, actualmente hay más de 1.300 jóvenes cursando, mientras que en Núñez ya se superaron los 1.700 inscriptos en pocas semanas. Además, 33% de los participantes tiene algún tipo de discapacidad.

Creatividad y habilidades del futuro

El principal objetivo de TUMO es estimular el desarrollo de competencias clave para los próximos años, poniendo el foco en la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Los estudiantes no solo acceden a conocimientos técnicos, sino que también fortalecen herramientas transversales necesarias para enfrentar los desafíos laborales y sociales del futuro.

La sede de Núñez se integra a la red junto al Centro Metropolitano de Diseño (CMD), en Barracas, abierto desde 2023

La flexibilidad del modelo permite que cada adolescente elija su propio camino de formación. Pueden optar por uno o varios talleres, y profundizar en las disciplinas que más les interesen. Entre los contenidos más elegidos se encuentran la programación, el diseño gráfico y el desarrollo de videojuegos.

La nueva sede de TUMO funciona en el Parque de Innovación, un predio de 12 hectáreas en Núñez que agrupa a universidades, empresas tecnológicas y espacios de investigación. Allí también está +54Lab, el primer coworking científico-tecnológico público del país, que facilita el contacto de los estudiantes con el ecosistema de la innovación. Los centros abren de 8 a 20 para que los jóvenes puedan asistir fuera del horario escolar.

La expansión de TUMO incluye la apertura de una tercera sede en Chacarita prevista para mitad de año. Cuando estén en funcionamiento las tres sedes, la red cubrirá el sur, el centro y el norte de la ciudad. Además, 40 escuelas ya participaron de visitas de “experiencia TUMO”, involucrando a más de 1.000 estudiantes en actividades presenciales.

La expectativa es que, cuando el sistema esté completo, los centros puedan recibir a 18.000 adolescentes por año.