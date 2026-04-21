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El contundente descargo de Juli Poggio después de las críticas recibidas por sus implantes dentales: “Dejen de opinar”

Después de recibir una ola de menciones a su nueva sonrisa, la actriz utilizó el streaming para dejar en claro que cada persona es libre de decidir sobre su apariencia sin necesidad de recibir comentarios ajenos

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Juli Poggio respondió a las críticas por sus carillas dentales y defendió su derecho a cambios estéticos (Video: Instagram)

La sonrisa de Julieta Poggio volvió a ponerla en el centro de la escena, pero esta vez no por un proyecto artístico ni por su crecimiento en el mundo del espectáculo, sino por un cambio estético que desató una fuerte polémica en redes sociales. La ex participante de Gran Hermano decidió colocarse carillas dentales, una tendencia cada vez más frecuente entre figuras públicas, y el resultado generó una catarata de opiniones divididas. Sin embargo, lejos de quedarse en silencio, la actriz eligió responder con un mensaje claro y directo que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando comenzaron a circular imágenes y videos en los que se la veía con una sonrisa renovada, visiblemente más blanca y uniforme. El cambio no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes reaccionaron de inmediato. Mientras algunos celebraron su decisión y destacaron el resultado, muchos otros cuestionaron la intervención y señalaron que su sonrisa natural “ya era perfecta”. En cuestión de horas, su nombre se convirtió en tendencia y las redes se llenaron de comentarios, algunos elogiosos y otros marcadamente críticos.

La ex Gran Hermano se convirtió en tendencia tras mostrar su nueva sonrisa en redes sociales
La ex Gran Hermano se convirtió en tendencia tras mostrar su nueva sonrisa en redes sociales

Frases como “no lo necesitaba”, “le arruinaron la cara” o “sus dientes eran hermosos” se repitieron en plataformas como X e Instagram, evidenciando el nivel de exposición al que se enfrentan las figuras públicas cuando deciden modificar su apariencia. Incluso, el debate trascendió el ámbito de los usuarios y llegó a profesionales: un odontólogo cordobés compartió un video (que luego se volvió viral) analizando el cambio y cuestionó tanto el resultado como la decisión de realizar el procedimiento, señalando que las carillas pueden implicar un desgaste innecesario de piezas dentales sanas.

En medio de ese contexto, Poggio decidió tomar la palabra. Lo hizo en el streaming Rumis (La Casa), donde expresó su malestar frente a la cantidad de opiniones que recibió sobre su aspecto. Con un tono firme, pero sin perder la calma, lanzó una reflexión que marcó el eje de su descargo: “Siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se habla de los cuerpos ajenos, que no hay que hablar de si está más gordo o más flaco, pero creo que ahora estamos en una era donde hay que pedirle permiso a la gente para hacerse un cambio estético”.

Juli Poggio denunció la presión social y pidió frenar la proyección de inseguridades y envidia en las redes
Juli Poggio denunció la presión social y pidió frenar la proyección de inseguridades y envidia en las redes

Lejos de quedarse en una frase aislada, profundizó su postura y apuntó directamente contra la lógica que se impone en redes sociales. “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no. Pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético”, sostuvo, visiblemente incómoda con la situación. Su mensaje no solo buscó poner un límite, sino también abrir una discusión más amplia sobre los estándares de belleza y el lugar que ocupan las opiniones ajenas en decisiones personales.

La artista también hizo referencia a un doble estándar que, según planteó, sigue vigente. “Si te hacés algo es porque tenés una inseguridad, porque querés arreglar algo de tu cara o lo que sea. Pero no está bueno que todo el mundo tenga el libre albedrío de opinar. Sigo, muchas cosas con los cuerpos pero qué pasa con la cara o cualquier cosa que se quiera hacer uno”, agregó, marcando una línea entre la libertad individual y la invasión constante de comentarios externos.

Sus compañeros en la mesa del programa aplaudieron y coincidieron con su postura, a lo que la ex finalista de Gran Hermano 2022 continuó: “Para mí son inseguridades y envidia que la gente proyecta en cosas que quieren hacer y no pueden porque no les da o no se animan”. “Dejen de proyectar y dejen a la gente vivir y ser feliz”, sentenció de manera firme.

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