Receta de pizza de zanahoria sin harinas, rápida y fácil

Una alternativa sin gluten y baja en carbohidratos gana popularidad en Argentina, ideal para celíacos y quienes buscan opciones más livianas que mantienen el sabor clásico de la pizza casera

Primer plano de una pizza de zanahoria humeante sobre una tabla de madera. Una rebanada es levantada, mostrando queso mozzarella derretido estirándose y albahaca fresca.
La pizza de zanahoria sin harina surge como una alternativa saludable y deliciosa para quienes buscan opciones sin gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pizza sin harina, lista en minutos y con todo el sabor. Así se presenta la pizza de zanahoria, una opción que sorprende por la textura y el color, ideal para quienes buscan una alternativa ligera y sin gluten. El aroma a queso gratinado y la base dorada de zanahoria invitan a probar una porción apenas sale del horno.

En Argentina, la pizza de zanahoria sin harinas se volvió popular en hogares donde conviven personas celíacas, deportistas o quienes buscan disminuir los carbohidratos sin resignar ese placer de la pizza casera. Es perfecta para una cena rápida, liviana y, sobre todo, fácil de preparar.

Receta de pizza de zanahoria sin harinas

La pizza de zanahoria sin harinas consiste en una base hecha con zanahoria rallada, huevo y queso, que se cocina hasta quedar firme y crocante, y luego se cubre con salsa, mozzarella y tus ingredientes favoritos. No lleva ninguna harina (ni común ni integral), lo que la convierte en una receta apta para celíacos y para quienes no quieren harinas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 2 zanahorias grandes
  • 2 huevos
  • 100 gr de queso mozzarella rallado (para la base)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de orégano
  • 150 gr de queso mozzarella rallado (para cubrir)
  • 4 cucharadas de salsa de tomate
  • Ingredientes opcionales: tomate en rodajas, aceitunas negras, morrón, jamón cocido
Una zanahoria naranja con tallo verde, un huevo blanco y una pila de queso mozzarella rallado sobre una tabla de cortar de madera clara.
La pizza con base de zanahoria representa una alternativa culinaria sin harina ideal para dietas saludables y vegetarianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pizza de zanahoria sin harinas, paso a paso

  1. Encender el horno a 200 °C para que esté bien caliente desde el inicio.
  2. Rallar las zanahorias finamente y exprimir el excedente de líquido con un lienzo o repasador limpio. Este paso es clave para que la base quede firme.
  3. En un bol, mezclar la zanahoria rallada, 2 huevos, 100 gr de queso mozzarella, sal, pimienta y orégano hasta integrar.
  4. Forrar una pizzera con papel manteca o aceitarla, y distribuir la mezcla presionando con las manos para formar un círculo de 1 cm de espesor.
  5. Llevar la base de zanahoria al horno durante 15 minutos o hasta que esté dorada en los bordes y firme en el centro.
  6. Retirar del horno y cubrir con salsa de tomate, 150 gr de mozzarella y los ingredientes opcionales elegidos.
  7. Volver al horno 5 minutos más hasta fundir el queso y dorar la superficie.
  8. Servir caliente. Consejo técnico: dejar enfriar 3 minutos para que la base tome mejor cuerpo antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones grandes (o 4 chicas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 8 gr
  • Proteínas: 14 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno para mantener la base crocante.

Receta de budín de arándanos y limón, rápida y fácil

Esta preparación se posiciona como la favorita para quienes buscan una opción casera, húmeda y llena de sabor, ideal para acompañar los días fríos y compartir en familia

Anticipan la llegada de un Súper El Niño: qué significa y cómo impactará el fenómeno climático en Argentina

Los meteorólogos observan con atención el comportamiento del océano Pacífico. Advierten que podría modificar los patrones climáticos con olas de calor más largas, lluvias intensas y eventos meteorológicos extremos

El consumo de cannabis en adolescentes afecta la memoria y la función cognitiva

Una investigación de científicos de Estados Unidos y Australia analizó cómo evolucionan las capacidades mentales. Cuál fue su recomendación a partir de los resultados

Las 5 claves que hay que tener en cuenta al cocinar carne picada

Descuidos frecuentes en la manipulación, conservación o cocción de carne molida elevan el riesgo de intoxicaciones, afectando especialmente a los grupos más vulnerables

Seis medicamentos comunes que pueden reducir el riesgo de demencia

Algunas vacunas, junto con fármacos para el corazón y otros antiinflamatorios, parecen tener un efecto protector de las funciones cognitivas

La postura de Julián Álvarez en medio de las especulaciones sobre su pase del Atlético de Madrid al Barcelona tras el Mundial

Se termina la fecha 15 del Torneo Apertura con cinco partidos: la agenda completa

Premios millonarios, tecnología y prohibición de cámaras: los cambios que se esperan para Roland Garros 2026

Agustín Marchesín fue operado tras su grave lesión: el parte médico de Boca Juniors

Paredes visitó al streamer Davoo Xeneize tras el triunfo de Boca: la polémica en el final, su elogio a Úbeda y la llegada de Dybala

El último adiós a Luis Brandoni: comenzó la despedida de familiares, amigos y colegas en la Legislatura porteña

Carta abierta de Carlos Rottemberg por el fallecimiento de su amigo Luis Brandoni

“Ya viví lo mío”, las reflexiones de Luis Brandoni sobre su resistencia a la tecnología y el presente sin celulares

El dolor de Ricardo Darín por la muerte de Luis Brandoni: “Cuando pasa esto te borrás de un plumazo 45 años de vida”

La emotiva despedida de Oscar Martínez a Luis Brandoni: “Beto fue un faro”

El aumento en el precio de los combustibles impacta a hogares y comercios en Honduras

Rodrigo Paz apunta a una reforma electoral: “Se cierra un ciclo de este estilo de democracia”

Europol identificó a más de 45 niños ucranianos deportados a Rusia y Bielorrusia

Trump volvió a llamar a un cambio de régimen en Irán: “Si los nuevos líderes son inteligentes, pueden tener un gran futuro”

El último personaje de Brandoni es rebelde y descarado: da ganas de vivir