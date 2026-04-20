Receta de pizza de zanahoria sin harinas, rápida y fácil

Una pizza sin harina, lista en minutos y con todo el sabor. Así se presenta la pizza de zanahoria, una opción que sorprende por la textura y el color, ideal para quienes buscan una alternativa ligera y sin gluten. El aroma a queso gratinado y la base dorada de zanahoria invitan a probar una porción apenas sale del horno.
En Argentina, la pizza de zanahoria sin harinas se volvió popular en hogares donde conviven personas celíacas, deportistas o quienes buscan disminuir los carbohidratos sin resignar ese placer de la pizza casera. Es perfecta para una cena rápida, liviana y, sobre todo, fácil de preparar.
Receta de pizza de zanahoria sin harinas
La pizza de zanahoria sin harinas consiste en una base hecha con zanahoria rallada, huevo y queso, que se cocina hasta quedar firme y crocante, y luego se cubre con salsa, mozzarella y tus ingredientes favoritos. No lleva ninguna harina (ni común ni integral), lo que la convierte en una receta apta para celíacos y para quienes no quieren harinas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 zanahorias grandes
- 2 huevos
- 100 gr de queso mozzarella rallado (para la base)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de orégano
- 150 gr de queso mozzarella rallado (para cubrir)
- 4 cucharadas de salsa de tomate
- Ingredientes opcionales: tomate en rodajas, aceitunas negras, morrón, jamón cocido
Cómo hacer pizza de zanahoria sin harinas, paso a paso
- Encender el horno a 200 °C para que esté bien caliente desde el inicio.
- Rallar las zanahorias finamente y exprimir el excedente de líquido con un lienzo o repasador limpio. Este paso es clave para que la base quede firme.
- En un bol, mezclar la zanahoria rallada, 2 huevos, 100 gr de queso mozzarella, sal, pimienta y orégano hasta integrar.
- Forrar una pizzera con papel manteca o aceitarla, y distribuir la mezcla presionando con las manos para formar un círculo de 1 cm de espesor.
- Llevar la base de zanahoria al horno durante 15 minutos o hasta que esté dorada en los bordes y firme en el centro.
- Retirar del horno y cubrir con salsa de tomate, 150 gr de mozzarella y los ingredientes opcionales elegidos.
- Volver al horno 5 minutos más hasta fundir el queso y dorar la superficie.
- Servir caliente. Consejo técnico: dejar enfriar 3 minutos para que la base tome mejor cuerpo antes de cortar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones grandes (o 4 chicas).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 8 gr
- Proteínas: 14 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno para mantener la base crocante.