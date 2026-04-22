Claudio Úbeda, sin filtro: la polémica del Superclásico ante River, su contrato en Boca y la relación con Riquelme

Claudio Úbeda celebra el último triunfo de Boca Juniors ante River Plate (REUTERS/Rodrigo Valle)

La victoria de Boca Juniors sobre River Plate en el Monumental y la controversia por el penal no sancionado en la última jugada concentran la atención del fútbol argentino. El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, se refirió con énfasis a ambos aspectos en declaraciones a diferentes medios radiales, donde destacó el desempeño de su equipo y expresó su preocupación por los criterios arbitrales tras el uso del VAR en el final del partido disputado en Buenos Aires.

Úbeda valoró el resultado obtenido por sus dirigidos al afirmar que “les ganamos principalmente porque fuimos un equipo ordenado” y resaltó la capacidad del plantel para adaptarse a la presión de River en los primeros minutos. El técnico consideró que la planificación previa se reflejó en el campo y atribuyó el éxito a la actitud de sus jugadores. “El mayor valor es de los jugadores y cómo intentan replicar lo que trabajamos”, declaró.

Respecto a la jugada polémica que marcó el desenlace del encuentro, Úbeda aseguró que “no fue penal”, en referencia al contacto entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta. “Hay un hilo fino de interpretación entre apoyar la mano en la espalda y el rival dejarse caer cuando siente la mano. Ese hilo fino lo determina el VAR y el árbitro. Para mí no fue penal porque entiendo que puede haber apoyado la mano con mayor firmeza, pero hubo mucho de dejarse caer”, explicó. La situación fue evaluada por el árbitro Darío Herrera y por el equipo VAR, liderado por Héctor Paletta, quienes decidieron no sancionar falta.

El entrenador xeneize también se refirió al clima que rodea este tipo de definiciones y a los reclamos del equipo rival. “Cuando uno pierde, trata de agarrarse de lo poco que tiene para buscar una excusa. Nosotros también lo hacemos. ¿Cuántas veces las tuvo River a favor y Boca en contra? Muchas veces pasó”, sostuvo Úbeda, quien señaló que en el pasado se registraron situaciones similares: "En Huracán vs River pasó algo muy similar. A veces te juega a favor y a veces en contra".

La repercusión del triunfo también fue tema de análisis para el técnico, quien reveló que el resultado impactó en el ánimo del club y de los hinchas: “Me dicen ganarle un partido a River es un campeonato. Por lo que genera, la confianza a todos, jugadores, el ánimo de la gente en el día a día”. El entrenador destacó la importancia de mantener la calma, marcando que el equipo tiene objetivos principales tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, donde próximamente enfrentará a Cruzeiro.

En cuanto a su continuidad, Claudio Úbeda afirmó que su renovación no es una prioridad inmediata, ya que restan 40 días de competencia con partidos determinantes. “Tenemos que mantener la calma, sabemos los objetivos principales y en eso estamos”. También subrayó que “el día a día es de suma tranquilidad en Boca Predio” y destacó la buena relación con el plantel y con la dirigencia, especialmente con Juan Román Riquelme y el Chelo Delgado. “Con el Chelo Delgado estamos siempre hablando, y con Riquelme siento que tenemos una comunicación fluida que nos ayuda mucho a mejorar día a día”, aseguró.

Desde su asunción, Úbeda ha dirigido 25 encuentros al frente de Boca Juniors, con un saldo de 15 victorias, seis empates y cuatro derrotas, lo que arroja una efectividad del 68 por ciento.

Otras frases del entrenador de Boca:

“Después del partido fui a comer unas pizzas, sí. Me fui con la remera de Boca porque no llegaba y no me esperaban, jeje”.

“El mayor valor es de los jugadores y cómo intentan replicar lo que trabajamos. Salió bastante bien la planificación que teníamos”.

“No hay revanchismo. Yo entiendo fundamentalmente la crítica constructiva, de la gente. Sabíamos que necesitábamos ese tiempo para conseguir resultados y torcer la opinión de la gente, que básicamente dependíamos de los resultados. Pero siempre estuvimos tranquilos”.

“En Argentina, ganar un clásico, es diferente al resto del mundo. Ustedes saben la intensidad con que se vive el fútbol. Debemos mantener la calma y saber cuáles son nuestros objetivos”.

“Boca ganó porque fuimos un equipo ordenado. Sabíamos que en los primeros minutos River iba a presionarnos, tapar la salida de Leandro. Sabíamos cómo contrarrestar y estar bien protegidos defensivamente y a partir de esa recuperación de pelota empezar a construir, fuimos ganando el medio. No tuvimos los porcentajes de posesión habituales pero generamos ocasiones de gol”.

“Este y el otro Súper fueron las dos victorias más importantes de mi carrera. Esperemos que sigan siendo otras las más importantes también...”.

“Hay una banda de chicos muy divertidos, liderada por Merentiel, principalmente. Son esos tipos que le hacen bien al grupo, y la verdad que tenemos una relación muy buena, cuando tenemos que decir algo o tomar decisiones que a ellos no les gustan la respetan. Los más grandes respetan esas decisiones”.

“Siempre me acuerdo de Miguel (Russo). No hay un momento en que no lo digamos. Hemos aprendido mucho en estos años con Miguel. Obviamente que siempre está presente. Hablamos con la familia, con Nacho, con Natalia, la hija. Siempre en contacto. No nos despegamos de la relación que teníamos con Miguel”.

“En los equipos grandes, siempre dependés de los resultados. Seas joven, sin experiencia, o con trayectoria. Indefectiblemente dependés de los resultados. Que a veces el nombre ayude, coincido. Cuando se dan los resultados y las cosas salen bien eso fluye mucho más. Lo más importante no es la renovación. Tenemos 40 días con un montón de partidos importantísimos. Esas cosas son adicionales. Hay obligaciones primarias”.

“El día a día es muy tranquilo. Todos los días en contacto con el Chelo Delgado. Siempre viene, hablamos de nuestras necesidades, de los jugadores, de los lesionados, de lo que piensa Román (Riquelme). De mi lugar yo siento que tenemos una comunicación fluida que nos ayuda mucho a mejorar”.

“No vamos a descubrir nada en decir lo que es como jugador (Paredes), lo que aporta dentro de la cancha. Lo que implica su presencia, que se multiplica la capacidad de sus compañeros, y potenciamos a los demás. Eso es indiscutible. Pero hay otro factor, no futbolístico, que es más importante, la parte humana, es súper humilde. Campeón del mundo y mantiene una humildad tremenda. Todos lo respetan y hay un grupo que se lleva bien. Es un ser humano normal. No pareciera que tiene la mochila de jugar en todos los lugares de Europa, ser campeón del mundo y capitán de Boca. Eso lo engrandece”.

“Edinson (Cavani) es un jugador 100% profesional. Está todos los días en el predio con la rehabilitación. Le lleva más tiempo del que todos pensábamos. No discutimos su jerarquía. Esta semana intensificó los trabajos con pelota. Hoy se metió en espacio reducido con chicos de cuarta y quinta división. Es ir de a poquito, aumentando la calidad de los entrenamientos para ver cómo responde a su lesión. Esperemos que esté mejor”.

“Aranda es muy ordenado cuando no tenemos la pelota. Es difícil encontrar eso en los volantes creativos, que sepan posicionarse defensivamente. En el Súper no tuvo intervenciones como en otros partidos, puede pasar, porque el rival te marca bien, pero entrega todo. Corre como un animal cuando no tiene la pelota y cuando la tiene”.