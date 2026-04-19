La increíble historia de la joya de Georges Méliès hallada en el baúl de un granero de EE.UU.

La película de 45 segundos, Gugusse y el Autómata, se rodó en 1897, apenas dos años después de que los hermanos Lumière organizaran la primera proyección pública de una película en París

El baúl de madera golpeado había estado en la familia durante un siglo, trasladado del desván al granero y luego al garaje mientras pasaba de generación en generación. Nadie sabía que en su interior se ocultaba un tesoro cinematográfico.

Eso cambió cuando la curiosidad de Bill McFarland, un profesor de secundaria jubilado, pudo más que él.

Durante los últimos 20 años, McFarland, de 76 años, custodió el baúl, que originalmente perteneció a su bisabuelo, quien proyectaba películas mudas para audiencias en zonas rurales de Pensilvania a comienzos del siglo XX.

“Era solo un baúl lleno de películas que parecía demasiado valioso para tirar. Pero no tenía idea de qué eran ni cómo verlas”, contó McFarland.

Bill McFarland

Intentó donarlas a museos e incluso venderlas en una tienda de antigüedades, pero el dueño le pidió que se las llevara cuando supo que los rollos de película de nitrato antiguos eran altamente combustibles y podían explotar.

El verano pasado, McFarland condujo desde su casa en el norte de Michigan hasta el Centro Nacional de Conservación Audiovisual de la Biblioteca del Congreso en Culpeper, Virginia.

Allí recibió una grata sorpresa.

Un cortometraje pionero

Empalmado en medio de uno de los 10 rollos, apareció un cortometraje perdido de Georges Méliès, pionero del cine francés, el primero en experimentar con narrativas ficticias y efectos especiales en los albores del cine.

La película de 45 segundos, Gugusse y el Autómata, se rodó en 1897, apenas dos años después de que los hermanos Lumière organizaran la primera proyección pública de una película en París.

George Méliès

Méliès, un hombre de teatro e ilusionista, asistió a esa proyección y se inspiró para crear sus propios filmes. Es conocido por Viaje a la Luna (1902) y la icónica imagen del cohete impactando en el ojo del hombre en la Luna.

Una década más tarde, su cine cayó en desuso cuando la industria se trasladó de Europa a Estados Unidos.

Méliès terminó vendiendo juguetes en la estación Gare Montparnasse de París, historia dramatizada en la película Hugo de Martin Scorsese (2011). Su legado, no obstante, perduró.

“Fue uno de los primeros cineastas”, dijo George Willeman, responsable de la bóveda de películas de nitrato de la biblioteca, quien considera que el rollo recuperado es probablemente una copia de tercera generación del original de Méliès. “Y uno de los primeros en experimentar la piratería cinematográfica”.

De "Viaje a la Luna"

Una copia que sobrevivió de milagro

Con el tiempo, la piratería resultó ser una salvación para los historiadores del cine, ya que permitió que la obra de Méliès llegara hasta la actualidad.

Se sabe que destruyó cientos de sus negativos, que se fundieron y parte del material se usó para fabricar botas de soldados durante la Primera Guerra Mundial.

Aunque Gugusse y el Autómata figuraba en la filmografía de Méliès, nadie la había visto hasta que McFarland la entregó a la biblioteca en su sedán Toyota en septiembre pasado.

El cortometraje muestra a un mago, interpretado por Méliès, que acciona un autómata que crece de tamaño y lo golpea en la cabeza con un palo. El mago responde golpeando al autómata con un mazo hasta que desaparece, encadenando cortes de plano sorprendentemente ágiles para la época.

“Estos cortes de un solo cuadro son muy precisos para una película tan antigua, y los gags no pasan de moda”, explicó Jason Evans Groth, curador de la sección de imagen en movimiento de la biblioteca, quien relató la llegada de McFarland con los rollos en el baúl de su auto.

El hallazgo llevó a McFarland a interesarse por la vida de su bisabuelo, William DeLyle Frisbee.

“Bomba de tiempo”

Nacido en 1860 en el noroeste rural de Pensilvania, Frisbee era un hombre robusto, de bigote poblado y múltiples oficios.

Un archivista examina cuidadosamente una película de nitrato para su restauración, contribuyendo a la preservación del valioso patrimonio cinematográfico, incluyendo obras de pioneros como Georges Méliès.

Cultivaba papas, criaba abejas, producía jarabe de arce y daba clases tres meses al año. En su tiempo libre recorría Pensilvania y estados vecinos en carro tirado por caballos con lo que llamaba su “exhibición”: un fonógrafo Edison, un proyector de diapositivas de linterna mágica y, más tarde, películas.

Sus diarios de bolsillo narran esos viajes. “Di la exhibición en Garland, ingresos de 5 dólares, público rudo”, escribe en una entrada sobre una comunidad del noroeste de Pensilvania.

“Solo puedo imaginarme la escena un sábado por la noche, tal vez con algo de alcohol”, reflexionó McFarland. “¿Habría clientes decepcionados o simplemente revoltosos? ¿O estaban emocionados por ver esas imágenes?”

Un siglo después, los archivistas de la Biblioteca del Congreso también se emocionaron.

El hallazgo llevó a McFarland a interesarse por la vida de su bisabuelo, William DeLyle Frisbee

Preocupado, McFarland vio cómo los especialistas trasladaban los valiosos rollos a una bóveda refrigerada, donde ya se almacenan decenas de miles de películas de la edad dorada de Hollywood, diseñada especialmente para evitar incendios provocados por el nitrato.

“Finalmente comprendí que había estado… transportando una bomba de tiempo”, dijo McFarland.

Los especialistas de la biblioteca dedicaron una semana a restaurar la película cuadro por cuadro y digitalizarla. El rollo estaba encogido por el paso del tiempo y desgastado, pero en un estado notable para algo guardado durante años en desvanes expuestos al sol.

Ahora es una pieza de la historia del cine, disponible en el sitio web de la biblioteca.

Fuente: AFP