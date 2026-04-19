La provocativa foto de Ivana Figueiras junto a Darío Cvitanich: “Mi cita”

Ivana y Darío eligieron reírse juntos del pasado y hoy disfrutan con libertad, entre producciones sensuales y gestos de amor espontáneos (Instagram)

Después de meses de rumores, versiones cruzadas y una separación que ocupó portadas en todos los portales de espectáculos, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich transitan un presente completamente distinto. El exfutbolista y la empresaria dejaron atrás el escándalo mediático que marcó el final del matrimonio de Cvitanich con Chechu Bonelli, madre de sus tres hijas y pareja durante más de una década. Ahora se muestran juntos, relajados y sin miedo a compartir su historia de amor con el mundo. En este nuevo capítulo, la pareja apuesta a la libertad y la autenticidad, en especial la empresaria, quien volvió a marcar tendencia con una jugada serie de fotos que rápidamente se volvió viral.

La foto que más llamó la atención fue la que la muestra junto a Darío, ambos con looks elegantes y distendidos. Mientras Ivana posa segura y sonriente, el exfutbolista no dudó en sumarse a la impronta relajada y posar con una mano apoyada sobre la cola de su pareja, en un gesto de confianza y juego que generó una ola de comentarios y elogios en redes. “Mi cita”, escribió Ivana, en inglés, junto a la publicación, reforzando el tono descontracturado y divertido del momento con emojis y frases románticas.

La apasionada postal no tardó en viralizarse, y muchos seguidores destacaron la actitud de la pareja por animarse a mostrarse auténticos y sin filtros. Sin embargo, Cvitanich eligió una versión más discreta para sus propias redes: en la foto que compartió en historias, posó junto a Ivana con la mano apoyada en su espalda, lejos de cualquier gesto polémico. El contraste entre ambas imágenes no pasó inadvertido, y los fanáticos celebraron tanto la picardía de Ivana como la sobriedad de Darío, acompañando la foto con una declaración de amor: “Te amoooooo”.

La modelo publicó una serie de fotos jugadas junto a Cvitanich, que se animó a posar con una mano en su cola

La sección de comentarios se llenó de reacciones durante las últimas horas. “Hermosas. Amo esta pareja”; “Esa manito…”; “Son bellísimos”; “Lo bella que estás Ivi”; “Me encantan”, fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron, reflejando el cariño y la complicidad que despierta la pareja entre su comunidad digital.

Por su parte, el exfutbolista optó por subir una foto más discrreta junto a su pareja

Pero esa no fue la única foto que llamó la atención de los seguidores de Figueiras. En paralelo, posó con un body animal print y transparencias, en un ambiente de luz suave y cortinas cerradas, dejando ver su costado más audaz y sensual. La imagen, lejos del armado clásico de estudio, transmitió frescura y espontaneidad, y fue el anticipo de una serie de postales que revelaron la complicidad y el buen momento que atraviesa la pareja.

Más allá de la jugada producción de fotos, la historia de Ivana y Darío busca mostrar que ambos aprendieron a priorizar el bienestar, la autenticidad y el respeto mutuo. Hoy se muestran relajados, disfrutando de la cotidianeidad, de los momentos juntos y del espacio personal de cada uno. La modelo, además, continúa marcando tendencia y mostrando su costado fashionista en su perfil, mientras Cvitanich apuesta a una vida lejos del fútbol profesional pero siempre cerca de sus afectos.

En paralelo, Figueiras se animó a posar con un body animal print que se llevó todas las miradas de sus seguidores (Instagram)

Después de meses de encontrarse bajo la lupa del mundo del espectáculo, la pareja optó por dejar atrás cualquier sombra del pasado y vivir su vínculo con total libertad. La jugada sesión de fotos no solo confirma el buen momento que atraviesan, sino que también deja en claro que la complicidad, el sentido del humor y la actitud pueden ser la mejor fórmula para superar cualquier crisis mediática. Y de esa manera, ambos vuelven a ser noticia, pero esta vez por mostrar su costado más genuino y alegre, y por animarse a reescribir su historia lejos de los prejuicios y los mandatos.