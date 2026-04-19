La hija de Paul McCartney refuerza su lucha por la moda sostenible y advirtió que la industria perdió el foco ambiental

Stella McCartney advierte que la sostenibilidad ha desaparecido de la agenda de la industria de la moda global (REUTERS)

Con más de 20 años como emblema de la moda sostenible, Stella McCartney denuncia que la industria perdió el foco ambiental, justo cuando la producción textil es más acelerada y perjudicial para el planeta.

La hija de Paul McCartney advirtió en una entrevista con The Times que “la sostenibilidad ha desaparecido de la agenda. Está dejando de ser tema de conversación y eso me parte el corazón”. También lamentó que la protección animal y ambiental deberían ser inseparables.

Stella McCartney, reconocida pionera en prácticas ecológicas y materiales responsables desde principios de siglo, considera que la industria de la moda no solo se estancó, sino que incluso retrocede en sostenibilidad.

Enfatizó que, aunque se introdujeron cambios relevantes, el auge de la moda ultrarrápida desplazó el respeto ambiental, priorizando la inmediatez y el bajo coste. “Si de verdad quisiera ser sostenible, no fabricaría nada”, afirmó.

La diseñadora denuncia que la moda ultrarrápida prioriza la inmediatez y el bajo coste sobre la protección ambiental (REUTERS)

Durante años intentó influir desde su posición para exigir un cambio estructural en el modo de producción y subrayó que usa su visibilidad y “privilegio” para destacar la urgencia de actuar: “Hasta que más gente me escuche, voy a ser insistente, usando mi privilegio, para decir que salvar la vida de los animales va de la mano con salvar el planeta”.

La sostenibilidad, olvidada en la agenda de la moda

En las últimas semanas, la diseñadora de indumentaria británica fue distinguida como embajadora de mercados sostenibles por el rey del Reino Unido y con la Legión de Honor entregada por el presidente francés Emmanuel Macron.

Además, apareció en la portada de la revista Time y mantiene su puesto como asesora del grupo LVMH tras recomprar la participación minoritaria en su firma de lujo.

El rey Charles III distinguió a Stella McCartney como embajadora de mercados sostenibles, en reconocimiento a su trayectoria (REUTERS)

Según el Circularity Gap Report de 2024, entre 2016 y 2021 el consumo global de materiales textiles alcanzó el 79% de todo lo empleado en el siglo XX.

Ann-Sofie Johansson, directora de la sección femenina de H&M, coincidió en que las grandes empresas tienen una gran responsabilidad ambiental. “Somos una gran empresa, así que tenemos una gran responsabilidad. Nuestro objetivo a largo plazo es invertir para formar parte de la solución”, aseguró a The Times.

Leyenda familiar y desafíos en el sector

La vida personal de McCartney fue determinante en su percepción de la industria. Creció en un entorno público marcado por la música y el arte; a los nueve años vivió el asesinato de John Lennon mientras acompañaba a su padre de gira.

De adolescente fue becaria en Christian Lacroix e integró un círculo de figuras como Kate Moss, Naomi Campbell y Yasmin Le Bon, a quienes invitó a desfilar en su graduación de Central Saint Martins en 1995.

A pesar de su liderazgo en sostenibilidad, la firma de Stella McCartney reportó en 2024 pérdidas antes de impuestos de USD 42 millones (REUTERS)

En 1997 fue nombrada directora creativa de Chloé cuando tenía solo 25 años. Desde entonces, arrastró la etiqueta de “diseñadora por nepotismo”; al respecto ironizó: “Fui la primera diseñadora por nepotismo, ¿no?”. Karl Lagerfeld minimizó su llegada alegando que su apellido era famoso en la música, no en la moda. McCartney replicó que, a esa edad, los Beatles grababan Sgt. Pepper.

Recordó que el escrutinio mediático fue intenso y, aunque recibió críticas de todos los tipos, reconoció que la influencia de su madre, Linda McCartney, le aportó carácter.

Definió a Linda como elegante y fuerte, aunque muy criticada, cuya huella permanece en detalles de diseño: faldas vaqueras y tejidos de punto siguen presentes en el ADN creativo de Stella.

La diseñadora señaló el desafío que implica conectar con nuevas generaciones atraídas por celebridades emergentes, como las estrellas del K-pop, más que por íconos del rock clásico.

Innovación y alianzas para una moda responsable

En respuesta al avance de la moda ultrarrápida, apuesta por la innovación técnica y colaboraciones estratégicas. Su inminente colección con H&M, que llega en mayo, incorpora materiales como algodón orgánico y regenerativo, así como abalorios y lentejuelas de metal completamente recicladas, junto con un sustituto del cuero basado en aceite vegetal reciclado y paja procedente de residuos agrícolas.

Stella McCartney apuesta por materiales innovadores, como biocuero y fibras de micelio, en busca de una moda ecológica (REUTERS)

La colaboración busca que la moda ecológica sea más accesible: algunas prendas básicas, como blazers o vestidos, cuestan menos de USD 385, lo que supone una fracción del valor habitual en alta gama. “No soy elitista. Quiero que la gente lo tenga”, insistió McCartney en The Times.

La diseñadora remarcó la importancia de innovar en los materiales. Su firma incorporó biocuero fermentado y biodegradable, fibras de micelio y alternativas vegetales al cuero animal. Para McCartney, estos avances requieren inversión extra: “Trabajar de forma sostenible cuesta más. Colaborar con innovadores tiene un precio”.

No obstante, la marca McCartney no ha obtenido beneficios desde 2017. En 2024, las pérdidas antes de impuestos alcanzaron aproximadamente los USD 42 millones, por encima de los 25 millones registrados en el año anterior.

Johansson aporta que, de acuerdo con el informe de sostenibilidad de H&M publicado en 2025, el 91% de sus materiales proceden de fuentes recicladas o sostenibles.

McCartney recalcó que solo colabora con empresas comprometidas genuinamente, evitando iniciativas que considera meramente simbólicas: “Hay que trabajar con gente que lo diga en serio”.