Continúa la fecha 15 del Torneo Apertura: la agenda de partidos del domingo además del Superclásico entre River y Boca

Sigue la fecha 15 del Torneo Apertura

Este domingo, además del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, la jornada del Torneo Apertura 2026 ofrecerá otros tres encuentros destacados: Aldosivi recibirá a Racing en Mar del Plata, Rosario Central enfrentará a Sarmiento en el Gigante de Arroyito y Talleres se medirá con Deportivo Riestra en Córdoba.

Aldosivi-Racing

Aldosivi recibe a Racing por la fecha 15 del Torneo Apertura

Aldosivi recibirá a Racing en el estadio José María Minella por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, correspondiente a la Zona B. El partido comenzará a las 13:30, será transmitido por TNT Sports y contará con Nazareno Arasa como árbitro principal.

El conjunto marplatense es uno de los pocos que aún no ha conseguido una victoria en el certamen, situación que comparte con Deportivo Riestra. En la última fecha, Aldosivi cayó por la mínima frente a Belgrano. Se ubica en el puesto 14 con seis puntos, tras acumular seis empates y siete derrotas, en la tabla anual solo supera a Estudiantes de Río Cuarto.

Por su parte, Racing llega tras dos derrotas en los clásicos frente a Independiente y River. En medio de esos resultados, el equipo disputó los primeros partidos de la Copa Sudamericana, donde logró un triunfo por 3-1 sobre Independiente Petrolero pero luego perdió 3-2 ante Botafogo. En el torneo local, la Academia ocupa la novena posición con 18 puntos.

Posibles formaciones

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Fernando Román; Esteban Rolón, Franco Leys, Federico Gino, Martín García; Nicolás Cordero y Facundo De La Vega. DT: Israel Damonte.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, García Basso; Santiago Sosa; Baltasar Rodríguez, Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Tomás Conechny y Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 13:30

Estadio: José María Minella

TV: TNT Sports

Rosario Central-Sarmiento

Rosario Central será local ante Sarmiento

Rosario Central será local ante Sarmiento en el Gigante de Arroyito, por la Zona B en un duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. El partido será televisado por ESPN Premium a las 20:30, bajo la supervisión arbitral de Andrés Merlos.

El último compromiso del Canalla en el torneo doméstico terminó con una derrota 3-1 ante Huracán. El equipo se encuentra en la quinta posición con 21 puntos, obtenidos tras seis victorias, tres empates y cuatro caídas. Además, el conjunto de Jorge Almirón comenzó su participación en la Copa Libertadores con un empate sin goles frente a Independiente del Valle y una victoria por 1-0 ante Libertad.

El equipo dirigido por Facundo Sava, venía de una racha de tres triunfos consecutivos, pero en la fecha anterior perdió 2-1 como local ante Gimnasia. Actualmente, ocupa el undécimo lugar de la Zona B con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y siete derrotas. El equipo de Junín mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar en las tres jornadas finales.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 20:30

Estadio: Gigante de Arroyito

TV: ESPN Premium

Talleres-Deportivo Riestra

Talleres se mide ante Deportivo Riestra

Talleres enfrentará a Deportivo Riestra desde las 20:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en un cruce por la fecha 15 del grupo A en el Torneo Apertura. El partido será transmitido por TNT Sports y tendrá como árbitro a Fernando Echenique.

El conjunto dirigido por Carlos Tévez viene de vencer por 2-1 a Defensa y Justicia, aunque antes había perdido por la mínima ante Boca en su estadio. Actualmente, Talleres se encuentra en la zona de playoffs, ocupando el quinto lugar con 21 puntos, sumados tras seis victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Deportivo Riestra, en tanto, sigue sin conseguir su primer triunfo en el torneo. Llega al encuentro tras perder 1-0 ante Instituto y está en el último puesto con siete puntos. En la tabla anual, solo supera a Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. Además, el Malevo ya inició su camino internacional en la Copa Sudamericana, donde empató sin goles ante Palestino y perdió 1-0 frente a Gremio.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Matías Catalán, Gabriel Báez; Matías Galarza, Juan Sforza, Ulises Ortegoza, Franco Cristaldo; Rick y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Nicolás Sansotre, Nicólas Watson, Matías Ignacio García; Antony Alonso, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.

Árbitro: Fernando Echenique

Hora: 20:30

Estadio: Mario Alberto Kempes

TV: TNT Sports

Posiciones: