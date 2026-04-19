Adabel Guerrero habló de los rumores de separación por una infidelidad: “Con mi marido tenemos idas y vueltas”

Este video muestra una entrevista televisiva en vivo a Adabel Guerrero para el programa 'Los Profesionales con Flor' de El Nueve. Durante la conversación, la vedette comenta sobre su participación en el show 'Sex' y aborda rumores sobre una supuesta separación, aclarando que su relación de pareja lleva 19 años. El escenario de la entrevista presenta un fondo oscuro con iluminación rojiza.

El rumor de una posible separación entre Adabel Guerrero y Martín Lamela, tras veinte años de relación y una hija en común, sacudió el espectáculo argentino durante las últimas horas. En diálogo con Los profesionales de siempre, ciclo emitido por El Nueve, la bailarina enfrentó de manera directa los comentarios sobre una supuesta infidelidad a su marido y las versiones que circularon en redes y chats privados. La artista, con el temple que la caracteriza, reconstruyó su reacción y la de su entorno cuando la noticia estalló mientras ella se encontraba trabajando.

“Lo acabo de escuchar. Me mandó un montón de gente captura en medio de la función. Yo no entendía nada. Me llama mi marido”, comenzó Adabel, todavía sorprendida por el revuelo. La artista se encontraba en su camarín, acompañada de Lola, su hija, cuando empezaron a llegarle mensajes de amigos y madres del colegio. “Yo estoy con mi hija en el camarín, que no la saco de ahí adentro porque no puede salir de ahí, pero como que no sabía... ¿Sabés? Había empezado la función, mis amigos me mandan: ‘¿Qué pasó?’ Las mamis del colegio, o sea, un quilombo bárbaro”, relató.

En medio de la vorágine, la versión de una supuesta infidelidad sumó confusión e incredulidad. “Dicen que yo estoy con alguien del country, cosa que me jode, pero me causó gracia porque me imagino a todas las minas del country ahora diciendo...”, explicó Adabel, entre risas. El notero sumó en tono de broma la mención al “chat del country”, y la artista siguió: “El chat del country diciendo...”, alimentando el clima distendido de la charla.

La celebración del cumpleaños de Lola, hija de Adabel Guerrero y su esposo, fue uno de los momentos más felices de la pareja (Instagram)

La bailarina negó rotundamente los rumores: “Me causó un poco de gracia, nada que ver, es un invento”. En cuanto a su relación con Martín Lamela, aclaró: “Con mi marido tenemos idas y vueltas. Siempre en un matrimonio de veinte años pasan cosas. Por ahí alguien escuchó algo que yo me quejé de Martín y ya están diciendo que me estoy separando. ¡Pero es un matrimonio de veinte años!”.

El diálogo se tornó más íntimo cuando el periodista quiso saber cómo había reaccionado Lamela ante el escándalo. “Me dice: ‘Fijate que ahora no te estén agarrando las cámaras delante de Lola, ¿querés que la vaya a buscar?’”, contó Adabel sobre la preocupación de su esposo, centrada en el bienestar de su hija. Su respuesta fue resuelta: “Le digo: ‘No, no, yo me hago cargo. O sea, no hagamos algo más grande de lo que es. Yo voy a llamar a las cámaras, Lola está en el camarín, hago la nota, me voy a mi casa. Punto, se acabó’”.

La repercusión en su entorno fue inmediata y caótica. “Había empezado la función, mis amigos me mandan: ‘¿Qué pasó?’ Las mamis del colegio, o sea, un quilombo bárbaro”, reiteró Adabel al describir el aluvión de mensajes y llamadas que recibió en pocos minutos. La noticia, lejos de instalarse solo en los portales, se extendió por grupos de WhatsApp y chats escolares, despertando curiosidad y comentarios en quienes la rodean cotidianamente.

Siempre con Lola, Adabel Guerrero y su esposo disfrutan de salidas familiares

La situación actual de la pareja, según la propia Adabel, no es diferente a la de muchas relaciones de largo recorrido. “Uno va piloteando la relación como puede. No todas las situaciones son iguales. Cuando tenés hijos es una cosa, cuando no tenés hijos es otra. Cuando recién empezás es una cosa, cuando hace ya diecinueve años ya nos conocemos, no hace tanta falta hablar tanto. Vamos cambiando, cambia él, cambio yo, cambiamos nosotros. Entonces, siempre es importante tener paciencia y respeto y mucho amor”, reflexionó ante las cámaras, dejando en claro que la convivencia y el afecto requieren adaptación constante.

El matrimonio entre Adabel Guerrero y Martín Lamela ha atravesado dos décadas, con Lola como el centro de la familia y testigo de los cambios y desafíos que implica la vida en común. La artista, lejos de alimentar rumores o escalar la situación, prefirió desmentir con serenidad y priorizar la intimidad de los suyos. “Siempre en un matrimonio de veinte años pasan cosas”, insiste, naturalizando los altibajos y destacando la importancia del apoyo mutuo.