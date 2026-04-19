Interceptan una encomienda con fentanilo, propofol y ketamina

La encomienda fue interceptada en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn durante un operativo de control

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y provinciales permitió desarticular un circuito de traslado ilegal de medicamentos de alto poder anestésico y narcótico, tras la interceptación de una encomienda en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn.

La investigación, encabezada por la sede fiscal descentralizada de Rawson, derivó en la detención de una persona y múltiples allanamientos en la provincia de Entre Ríos, donde se incautó una importante cantidad de sustancias, dinero en efectivo y armamento.

En el paquete se encontraron ampollas de fentanilo y frascos de remifentanilo, sustancias de uso médico altamente controlado

El procedimiento se inició el pasado jueves, cuando efectivos detectaron una caja sospechosa proveniente de Entre Ríos. Al inspeccionarla, encontraron en su interior 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, dos potentes opioides utilizados en contextos médicos controlados, principalmente en anestesia.

La investigación derivó en allanamientos en Paraná, donde se incautó una gran cantidad de medicamentos anestésicos

A partir de este hallazgo, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional en Rawson articuló un trabajo coordinado con su par en Paraná. El intercambio de información permitió avanzar rápidamente sobre el origen del envío y solicitar allanamientos en domicilios vinculados al remitente.

Las autoridades buscan determinar si los fármacos estaban destinados al mercado ilegal o a redes de consumo clandestino

Durante los operativos realizados en la ciudad de Paraná, los gendarmes lograron secuestrar un significativo volumen de fármacos: 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, otras 50 de fentanilo, 25 frascos de ketamina y 15 de remifentanilo.

Además, incautaron documentación relevante para la causa, grandes sumas de dinero en distintas monedas —más de 15,8 millones de pesos argentinos, 17.100 dólares y 3.200 reales—, así como armas de fuego y municiones.

Entre los elementos secuestrados había propofol, morfina, ketamina y más dosis de fentanilo

Las autoridades destacaron que la coordinación entre distintas jurisdicciones fue clave para frenar el desvío de estas sustancias, cuyo uso fuera del ámbito médico representa un alto riesgo para la salud pública. En particular, el fentanilo es considerado uno de los opioides más potentes y peligrosos, asociado a numerosos casos de sobredosis a nivel internacional.

La investigación continúa en curso con el objetivo de determinar el alcance de la red, identificar a otros posibles involucrados y establecer si los medicamentos estaban destinados a la comercialización ilegal o a circuitos de consumo clandestino.

También se encontraron millones de pesos, dólares, reales, armas de fuego y municiones en los domicilios allanados

Procedimiento anti drogas en Santiago del Estero

Por otra parte, la semana pasada, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina detuvo a un conductor que ocultaba casi 12 kilos de cocaína en el auto en el que circulaba por una ruta de la provincia de Santiago del Estero. El sospechoso quedó detenido.

El hallazgo se produjo a raíz de un control de rutina llevado adelante por Gendarmería en la Ruta Nacional N° 34, a la altura de la localidad de Colonia Dora, en el Departamento Avellaneda.

Allí, los efectivos de la fuerza de seguridad, integrantes de la Sección Seguridad Vial Pinto, dependiente del Escuadrón 59 Santiago del Estero, detuvieron la marcha de un Volkswagen Fox de color gris,que viajaba desde la provincia de Jujuy con destino a Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron un gran cargamento de fentanilo, propofol, ketamina, dinero en efectivo, y un arma de fuego durante una operación interprovincial

La inspección minuciosa de los agentes de la fuerza de seguridad, realizada en presencia de testigos, permitió localizar diez paquetes rectangulares acondicionados en diferentes compartimientos: el ducto de ventilación del aire acondicionado, la rueda de auxilio y el asiento trasero, lo que evidencia la sofisticación del método utilizado para el transporte de los ladrillos de la cocaína.

Se procedió a la extracción de los bultos y, mediante la prueba de campo Narcotest, se confirmó que contenían cocaína, con un peso total que rozó los 12 kilos. En total fueron 11 kilos con 964 gramos.