Crece el escándalo por el caso de infidelidad entre una periodista y un entrenador: la dura crítica que terminó en un explosivo despido

La periodista Dianna Russini y el entrenador Mike Vrabel son el centro de atención tras revelaciones que generaron controversia en el ámbito deportivo

Una investigación interna desencadenada luego de la filtración de imágenes en las que se observa al entrenador Mike Vrabel, de los New England Patriots, junto a la periodista Dianna Russini en un resort de Sedona, Arizona, generó todo tipo de reacciones en el mundo de la NFL y del periodismo en los Estados Unidos. En los últimos días, la también reportera de la disciplina para el medio USA Today Crissy Froyd criticó a su colega, lo que generó que sea despedida de su puesto de trabajo.

La salida Froyd, reportera de la NFL que colaboraba para el medio, se produjo luego de que la periodista celebrara la renuncia de Dianna Russini al sitio The Athletic y la señalara por su relación extramatrimonial con Vrabel, a raíz de las fotografías que se hicieron virales la semana pasada. USA Today informó la terminación inmediata de su vínculo contractual, argumentando que las declaraciones de Froyd “no reflejan nuestro compromiso con el profesionalismo ni respaldan nuestros principios de conducta ética”.

El despido, que fue informado por el sitio Page Six, quienes accedieron en exclusiva a las imágenes entre la cronista y el coach de la NFL, es la consecuencia más visible de un escándalo que detonó cuando Russini, de 43 años, presentó su dimisión a The Athletic mientras enfrentaba una investigación interna tras la publicación de fotografías que la mostraban en actitudes afectuosas con Vrabel, de 50 años. Ambas personalidades están casadas con otras personas.

Antes de ser notificada por teléfono sobre su despido, Froyd recibió un correo en el que se le advertía por su actividad en la red social X (antes Twitter). Según la comunicación a la que accedió Page Six, la empresa le señaló: “Gran parte de la conjetura sobre Russini no está verificada, y tus comentarios ahora se asocian nominalmente a USA Today en varios artículos. Como puedes imaginar, esto es un problema grave para la compañía, ya que nunca publicaríamos cosas así en nuestra plataforma”.

La periodista Crissy Froyd fue despedida del medio USA Today tras sus críticas a su colega Russini

“No me arrepiento de nada de lo que dije y sostengo que todo es cierto”. La comunicadora describió el final de su relación con USA Today como “profundamente emotivo”, y también le agradeció al grupo por los años de trabajo. “Nunca diría algo en lo que no creyera porque conozco las posibles consecuencias, incluso en situaciones arriesgadas”, dijo en diálogo con el medio que destapó el escándalo.

Froyd criticó lo que percibe como un doble rasero. Aludió específicamente a la columnista Nancy Armour, quien publicó en USA Today un artículo en el que cuestionaba que las acciones de Russini fueran un retroceso para la credibilidad femenina en el deporte. Froyd señaló que, pese a esto, su propia opinión la dejó sin espacio para continuar “ni siquiera como contratista independiente en sus cuentas personales de redes sociales”.

“No tengan miedo de sacrificarse potencialmente por las causas correctas. Me expuse de una manera que fue muy incómoda para mí, pero creí que valía la pena hacerlo. Estoy increíblemente orgullosa de todo lo que logré y me marcho con la cabeza en alto”, concluyó Froyd.

El despido de Froyd surge luego de que, días antes, la periodista publicara en sus redes un mensaje que fue tomado de mala forma por el perióodico: “Estoy segura de que te dijeron que enviaras esto o que te despedirían de todos modos. No dejes que la puerta te dé en la espalda al salir”, en relación a la carta de renuncia de Russini. Froyd sostuvo: “Sabemos quién eres y lo que has hecho durante años. Esto perjudica a las mujeres en los deportes que han hecho las cosas bien”.

Las fotos de la discordia entre Dianna Russini y Mike Vrabel (Page Six)

En otra publicación, Froyd hizo referencia a supuestos altercados de Russini con otras reporteras y a encuentros con entrenadores casados. “Es casi seguro que todo esto es cierto. Se trata del secreto peor guardado en el mundo del periodismo de la NFL desde hace tiempo”, afirmó Froyd.

La renuncia de Russini, protagonista del supuesto caso de infidelidad, fue presentada antes de la fecha de expiración de su contrato, establecida para el 30 de junio. Este detalle, al que accedió el medio Page Six, revela que la periodista decidió apartarse antes de una instancia contractual clave. Russini, quien lleva más de 15 años ejerciendo como reportera de fútbol americano en los Estados Unidos, explicó en su misiva: “He tomado esta decisión con profunda tristeza, pero con claridad sobre lo que es correcto para mí, mi familia y el trabajo que he construido a lo largo de mi carrera”. La cronista enfatizó en su renuncia que “no tengo interés en someterme a una investigación pública que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesto a aceptar”.

Las fotografías, inicialmente difundidas por Page Six, muestran a Vrabel y Russini en actitud afectiva: tomados de la mano, abrazados y bailando al atardecer, lo que provocó la suspensión casi inmediata de la reportera en The Athletic, medio deportivo vinculado a The New York Times. Ante la filtración y la rápida escalada del caso en medios de EEUU, la dirección de The Athletic abrió un proceso de investigación y adoptó postura pública. El editor ejecutivo, Steven Ginsberg, declaró al referido sitio: “La dirección se ha tomado este asunto en serio desde el momento en que tuvimos conocimiento de él”. Añadió que la explicación inicial de Russini llevó al medio a respaldarla, aunque “luego, surgió información adicional y surgieron nuevas preguntas que pasaron a formar parte de nuestra investigación”.

El núcleo de la controversia surgió cuando Russini y Vrabel defendieron su actuación asegurando que lo sucedido se dio en el contexto de un grupo de seis personas. Testigos citados por medios locales, sin embargo, contradijeron esa versión y afirmaron que ambos se encontraban solos en la terraza al momento en que fueron tomadas las imágenes. La difusión pública de este dato acentuó la percepción de conflicto ético y alimentó el debate mediático.

La periodista deportiva Dianna Russini posa sonriente junto al entrenador Mike Vrabel en una instalación deportiva cubierta para una entrevista antes de la temporada

Los antecedentes personales también cobraron dimensión pública. En 2015, Russini enfrentó acusaciones de relación impropia con el entonces gerente general de los Washington Commanders, Scot McCloughan, difundidas a través de X (antes Twitter) por la esposa del directivo, Jessica McCloughan. En esa ocasión, Russini recibió el respaldo de ESPN, donde trabajaba entonces, y la acusadora se retractó más tarde admitiendo que sus comentarios eran “infundados e inapropiados”.

En la carta de renuncia, Russini argumentó que la narrativa mediática se descontroló: “Comentaristas en diversos medios han recurrido a especulaciones que se retroalimentan y que simplemente no tienen base en los hechos. Esta vorágine mediática avanza sin considerar el proceso de revisión que The Athletic está tratando de completar. Continúa escalando, impulsada por filtraciones repetidas”. La periodista remarcó su negativa a permitir que esta situación “me defina a mí o a mi carrera”.

Desde la perspectiva del entrenador, el episodio también trascendió lo estrictamente laboral. Vrabel, casado desde 1999 con Jen Vrabel, se defendió en declaraciones recogidas por The New York Post: “Las fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula”. La trayectoria de Vrabel, que inició en Ohio State y se consolidó como linebacker en los Pittsburgh Steelers, incluyó un ciclo exitoso en los Patriots, con tres títulos de Super Bowl y una marca única todavía vigente: fue el único defensor en anotar touchdowns en dos finales consecutivas (Super Bowls XXXVIII y XXXIX). Cerró su carrera de jugador en 2010 y desde entonces desarrolló un recorrido ascendente como entrenador, pasando por Ohio State, Houston Texans y Tennessee Titans antes de incorporarse a los Cleveland Browns en 2024 y, finalmente, asumir la conducción de los Patriots en 2025.

Actualmente, la presión pública no se ha disipado para ninguno de los protagonistas. Russini, casada con Kevin Goldschmidt desde 2020, y Vrabel enfrentan la exposición mediática propia de la NFL y de los medios deportivos estadounidenses, con la renuncia de la periodista como principal consecuencia profesional hasta el momento.