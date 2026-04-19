Conmoción por la trágica muerte de una atleta mientras disputaba el Ironman Texas: su cuerpo apareció tras la prueba de natación

La triatleta brasileña perdió la vida durante un Ironman en Texas

Una tragedia sacudió el mundo del triatlón en Estados Unidos, cuando la triatleta brasileña Mara Flávia Araújo fue hallada sin vida en el lago Woodlands, Texas, tras desaparecer durante la etapa de natación del Ironman Texas. Según reportó CBS News, la deportista de 38 años se encontraba participando junto a cientos de atletas en la exigente prueba de resistencia, que comenzó poco después de las 6:30 de la mañana en North Shore Park, en las afueras de Houston.

La organización del evento, Ironman Texas, confirmó el fallecimiento en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde expresó: “Lamentamos profundamente confirmar el fallecimiento de un participante durante la prueba de natación del triatlón IRONMAN Texas de hoy. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos del atleta y les ofrecemos nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Agradecemos la ayuda de los servicios de emergencia”.

Esta información fue reiterada por CBS News, que detalló que la etapa de natación contemplaba una travesía de aproximadamente 3,9 kilómetros (2,4 millas) en aguas con temperaturas cercanas a los 23 °C (73 °F).

Mara Flávia Araújo, originaria de Sao Paulo, era conocida tanto por su trayectoria como triatleta como por su actividad en redes sociales, donde reunía cerca de 58.000 seguidores. El día previo a la competencia, compartió una selfie en traje de baño junto a una piscina, acompañada del mensaje: “Otro día de trabajo”. En una publicación reciente en Instagram, relató cómo el deporte se convirtió en parte fundamental de su vida tras recibir un diagnóstico médico adverso: “Vi una manera de renacer, Dios y el deporte”, escribió la atleta, quien también se desempeñó como locutora de radio y DJ.

El día anterior a la competencia había publicado una foto suya en la pileta

La desaparición de Araújo fue reportada a las autoridades locales alrededor de las 6 de la mañana, cuando no logró completar la sección de natación. La Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery y el Departamento de Bomberos de Woodlands desplegaron equipos de rescate, apoyados por un radar para localizar a la atleta en las turbias aguas. FOX informó que el cuerpo fue recuperado cerca de las 9 de la mañana en North Shore Park, tras una búsqueda dificultada por la baja visibilidad.

La hermana de la deportista, Melissa Araújo, confirmó el deceso y destacó que Mara llevaba cerca de una década compitiendo en triatlones, con varias participaciones en ediciones previas del Ironman. En declaraciones recogidas por el portal G1, Melissa subrayó la pasión y disciplina de Mara, quien también obtuvo logros como un tercer puesto en el Triatlón de Brasilia y dos clasificaciones mundiales para el Ironman 70.3.

Uno de los amigos más cercanos de la triatleta, Luis Taveira, señaló que Mara había presentado problemas de salud antes de viajar a Estados Unidos. “Ella estaba enferma antes del viaje, no se encontraba bien. Mi esposa y yo hablamos con ella para decirle que estaba demasiado débil para esta carrera, aunque hace un par de días, cuando hablamos con ella, insistió en que estaba bien. Todavía no puedo creer lo que ha pasado”, relató Taveira. Consultado en Instagram por otros seguidores de Mara, Taveira respondió: “Estaba debilitada por la gripe, pero seguía entrenando duro”.

La triatleta brasileña contaba con experiencia previa en ese tipo de competencias

Hasta el momento, la causa oficial del deceso aún no fue revelada por las autoridades, y no se ha anunciado cuándo se realizará el funeral en Brasil. La organización del evento reiteró su agradecimiento a los equipos de emergencia por su labor durante las operaciones de rescate.

La trayectoria de Mara Flávia Araújo comenzó en el ámbito de la comunicación, con estudios en periodismo y marketing y una primera experiencia profesional vendiendo espacios publicitarios en una radio de Sao Carlos. Su interés por los deportes extremos la llevó a presentar un programa especializado antes de trasladarse a la capital paulista, donde consolidó su carrera en los medios y, posteriormente, en el triatlón.

El Memorial Hermann Ironman Texas, donde ocurrió la tragedia, es uno de los triatlones más exigentes de la región y no es la primera vez que se reporta la muerte de un participante durante la competencia. Según los organizadores, la seguridad es una prioridad, aunque las condiciones en el lago Woodlands presentaron desafíos significativos para los equipos de rescate en esta edición.