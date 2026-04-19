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El espectacular mano a mano que tapó Dibu Martínez y su show de atajadas en el agónico triunfo del Aston Villa

El arquero de la selección argentina fue clave para el 4-3 de su equipo contra el Sunderland por la Premier League

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*El mano a mano que tapó Dibu Martínez antes del 4-3

El estadio de Villa Park fue escenario de una actuación decisiva de Emiliano Dibu Martínez en la victoria por 4-3 del Aston Villa frente al Sunderland, un resultado que mantiene al equipo de Birmingham en la pelea por un lugar en la próxima edición de la Champions League. El arquero argentino, campeón del mundo, se convirtió en el protagonista de la jornada al realizar tres atajadas determinantes que evitaron una posible derrota en los minutos más críticos del encuentro.

El momento más sobresaliente llegó en el tiempo adicional, cuando el marcador reflejaba un empate 3-3. Tras un pase en profundidad que superó a la defensa local, Habib Diarra, del Sunderland, avanzó sin obstáculos hacia el área e intentó definir con un remate sutil por encima del arquero. Martínez respondió lanzándose con precisión, estirando el brazo para desviar el disparo y evitar el cuarto gol visitante. Esta intervención bloqueó una jugada que pudo haber cambiado el desenlace del partido y permitió que el Aston Villa mantuviera sus opciones intactas en el cierre.

El arquero ya había dado muestras de su aporte en dos ocasiones anteriores. En el minuto 67, Brian Brobbey logró penetrar la defensa local e intentó un disparo esquinado. Martínez, atento y ágil, se lanzó para detener el tiro y propició el despeje posterior de un defensor. Diez minutos después, con el marcador a favor de los villanos por 3-1, Enzo Le Fée generó una oportunidad con un potente remate desde el sector izquierdo del área. El marplatense, bien ubicado, rechazó el balón y mantuvo la diferencia.

*Martínez le ganó la pulseada al delantero Brian Brobbey a los 67 minutos

La emoción se incrementó en el tramo final del partido, cuando el Sunderland capitalizó dos errores consecutivos del Aston Villa y empató el encuentro 3-3 en solo un minuto. Ese doble golpe dejó a Villa Park en silencio y a Martínez, desconcertado tras recibir dos goles en escasos segundos. Sin embargo, el arquero argentino retomó la concentración para protagonizar la atajada más importante en el tiempo extra.

La definición llegó en el minuto 93, cuando Tammy Abraham anotó el cuarto gol para el Aston Villa y desató la celebración local. La reacción de Martínez fue eufórica tras la victoria agónica, un reflejo del carácter competitivo que ha exhibido desde su llegada a la Premier League. Cabe destacar que, recientemente, el Dibu asustó a más de un fanático albiceleste al ser desafectado de la convocatoria para el partido frente al Nottingham Forest tras sufrir molestias musculares en la entrada en calor.

Afortunadamente, el arquero volvió a ocupar su puesto bajo los tres palos, días después, al estar presente en el duelo frente al Bologna de Santiago Castro por la Europa League que acabó en goleada 4-0 y el pase a las semifinales.

*Martínez despejó el disparo de Enzo Le Fée y sostuvo la ventaja

El triunfo deja al Aston Villa cuarto en la tabla con 58 puntos, diez por encima del Chelsea, su más cercano perseguidor en la lucha por los puestos de Champions. El equipo dirigido por Unai Emery afronta las cinco fechas restantes con una ventaja considerable en la carrera por volver al máximo certamen contiental, un objetivo que parecía inalcanzable años atrás. El propio Emery ha sido destacado como el responsable de revitalizar a una plantilla que, pese a las limitaciones financieras, compite al máximo nivel.

Por su parte, el Sunderland se mantiene undécimo, con 46 unidades, a dos puntos del sexto puesto que otorga acceso a competiciones europeas. Aunque ya aseguró la permanencia, el equipo visitante mostró ambición hasta el último minuto.

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