La burla contra Garnacho de un ex compañero del Manchester United tras el triunfo ante el Chelsea

Alejandro Garnacho sigue sin rendir desde su llegada al Chelsea (REUTERS/David Klein)

Manchester United consolidó su posición en la lucha por la clasificación a la Champions League de la próxima temporadas al vencer 1-0 al Chelsea en Stamford Bridge. El duelo, correspondiente a la fecha 33 de la Premier League, no solo significó un nuevo golpe para el equipo londinense, que acumuló su cuarta derrota consecutiva sin anotar goles, sino que también estuvo marcado por una serie de gestos y tensiones entre viejos conocidos de ambos planteles.

Tras el triunfo, Luke Shaw publicó una imagen en redes sociales donde se ve empujando al suelo a su ex compañero Alejandro Garnacho, un gesto que mostró el malestar surgido tras la polémica salida del argentino el último verano y que fue tomado como una burla de parte de los fanáticos de los Diablos Rojos del experimentado defensor contra el argentino.

La publicación de Shaw en Instagram fue acompañada por el mensaje “victoria importante”, en una clara referencia a la situación de Garnacho en el Chelsea, equipo al que llegó por 40 millones de libras luego de forzar su traspaso. Diversos futbolistas, como Matheus Cunha (autor del único tanto de la noche en Londres) y Alex Telles, ex integrante del United y que hoy milita en el Botafogo de Brasil, reaccionaron al mensaje, sumando comentarios y emojis que multiplicaron la repercusión de la publicación, tal cual replicó el diario inglés The Sun.

El momento que ilustró el descontento del vestuario del United con Garnacho se evidenció tras el final del partido: ningún jugador de su anterior club se acercó a saludarlo, señal que reafirma el distanciamiento surgido tras su abrupta salida de Manchester. Garnacho, que ingresó a la cancha prematuramente por la lesión del joven brasileño Estevao, no consiguió influir en el marcador y sigue sin encontrar regularidad en Londres, con solo un gol en 22 partidos de liga según datos del medio británico.

La foto que publicó Shaw empujando a Garnacho en sus redes

La presión sobre Garnacho se incrementa: hinchas del Chelsea han comenzado a sugerir una posible cesión para la próxima temporada como vía para que el jugador recupere su nivel. El futbolista, que nació en España, pero se decidió a jugar para la selección argentina, admitió en una entrevista previa que sentía cierto pesar por su salida de Manchester United: “Tal vez sí, porque amaba ese club”.

Antes de su traspaso, el extremo de 21 años había generado polémica al publicar una foto con una camiseta del Aston Villa que llevaba el nombre de Marcus Rashford, reflejo de sus diferencias con el entonces entrenador Ruben Amorim y algunos compañeros. A pesar de su bajo rendimiento en Londres, el argentino asegura mantener un especial vínculo con su antiguo club: “Desde el principio, en España, me dieron la confianza necesaria para incorporarme a la academia y luego me llevaron al primer equipo. Fueron como cuatro o cinco años, y recibimos un cariño increíble de todos, de los aficionados, del estadio, todo fue realmente bueno. A veces uno tiene que cambiar por el bien de su vida o para dar el siguiente paso. Solo guardo buenos recuerdos del Manchester United”, compartió Garnacho en la entrevista que se hizo viral por sus declaraciones.

La derrota ante el United agravó la crisis futbolística del Chelsea, que no pierde cuatro encuentros consecutivos en Premier League y sin anotar desde 1998. El último gol del equipo en la competición había llegado el 4 de marzo, en la victoria por 4-1 ante el Aston Villa. Este nuevo revés deja al equipo de Enzo Fernández en la sexta posición con 48 puntos, igualados con Brentford y Bournemouth, y solo un punto arriba del Brighton.

El partido comenzó con el Chelsea dominando e intentando romper la resistencia visitante, pero la lesión muscular de Estevao a los 15 minutos, lo que obligó el ingreso de Garnacho, alteró el planteamiento inicial de los locales. Las aproximaciones más claras antes del gol llegaron desde los pies de Fernández: el argentino ejecutó una jugada individual dentro del área, pero su disparo se fue apenas desviado.

El United aprovechó la falta de contundencia rival. A los 43 minutos, el portugués Bruno Fernandes desbordó por la banda y asistió a Matheus Cunha, quien desde el punto penal remató de derecha clavando el balón en el ángulo y sentenció el marcador con un gol imposible para Robert Sánchez. En la segunda mitad, Chelsea buscó el empate por vía aérea, aunque un remate de cabeza de Delap se estrelló en el travesaño, situación que se repitió posteriormente con otro cabezazo de Fofana, que finalmente fue invalidado por mano. Hacia el final, Enzo Fernández pidió el cambio, aunque sólo por una molestia, sin tener una lesión.

Gracias a su triunfo, el equipo de Manchester se mantiene tercero en la tabla con 58 puntos, a seis del Manchester City y a 12 del Arsenal, que se enfrentan hoy, consolidando su lugar en la próxima Champions League de cara a la esta recta final del campeonato.