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Coty Romero contó las verdaderas razones de su salida de La cárcel de los gemelos: “Gracias por bancar”

La exparticipante de Gran Hermano agradeció el apoyo, respaldó a Furia Scaglione y dejó en claro el motivo detrás de su expulsión del certamen

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En su canal de difusión, Coty evitó entrar en detalles sobre el conflicto y se refirió al trasfondo detrás de su salisa (Instagram)
En su canal de difusión, Coty evitó entrar en detalles sobre el conflicto y se refirió al trasfondo detrás de su salisa (Instagram)

La inesperada expulsión disciplinaria de Coty Romero sacudió los cimientos de La cárcel de los gemelos y dejó a la audiencia española y argentina en estado de shock. La influencer y exparticipante de Gran Hermano fue apartada del reality tras protagonizar un episodio de agresión física durante la madrugada, justo en el día de su cumpleaños. La decisión de la producción no solo descolocó a sus fanáticos, sino que también encendió una fuerte discusión en redes sociales sobre los límites del formato y la presión que se vive puertas adentro.

Luego de abandonar el ciclo, Coty eligió sincerarse con sus seguidores a través de su canal de difusión en Instagram. En sus mensajes, no solo respaldó la actitud de varias de las actuales participantes, sino que dejó en claro su apoyo a Furia Scaglione, con quien compartió jornadas de alto voltaje dentro del reality. “Dios, qué gente hermosa”, escribió la correntina, visiblemente movilizada por el vínculo que forjó en pocos días con sus compañeras más combativas.

Yo me iba el domingo arreglado, pero no podía quedarme ni un día más. Nada más que eso. Los amo con todo mi corazón y gracias por bancar. Con la Argentina no se juega”, agregó Coty en otro mensaje, dejando entrever que su participación tenía un trasfondo personal y que su salida, aunque abrupta, no fue del todo inesperada para ella. Sin embargo, hasta el momento la joven no dio precisiones sobre el conflicto puntual con Palace ni explicó en detalle qué motivó su violenta reacción durante la madrugada.

La correntna se sinceró ante sus seguidores en su canal de difusión
La correntna se sinceró ante sus seguidores en su canal de difusión

El episodio ocurrió en una semana marcada por la creciente tensión entre los participantes y la presión de las pruebas. Coty, fiel a su estilo frontal, mantuvo una postura directa y combativa, que la llevó a protagonizar varios cruces, especialmente con figuras como la sevillana Falete y con Palace, con quien el conflicto escaló hasta el punto de la sanción disciplinaria. La producción, a cargo de los hermanos Carlos y Daniel Ramos, aplicó el reglamento con firmeza y comunicó la expulsión de manera inmediata, agregando dramatismo al hecho de que la medida coincidiera con el cumpleaños de Coty.

En otro mensaje en su cuenta de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano ratificó su postura y lanzó una frase que generó debate en las redes, comparando su paso por el reality español con una gesta patriótica: “Gracias, infinitas gracias a todos por sus mensajes hermosos, los amo hasta el infinito. Fue una experiencia completamente nueva y me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer y me llevo gente muy, muy hermosa. A pesar de todo fue muy bueno y poder levantar nuestra bandera fue lo mejor. Gracias a los gemelos por la increíble oportunidad. Una semanita distinta, desempolvando a la cuchillera y volvemos a la normalidad. Gracias a mi gente argentina y a los que me bancaron de España. A los que no, también, todo sirve”.

El arribo de Romero y Scaglione al reality había generado expectativas notables tanto dentro del programa como en el público. Ambas argentinas llegaron con el antecedente de Gran Hermano y adoptaron posturas fuertes, especialmente durante sus cruces con Falete y otros participantes de alto perfil. Sus estrategias, alianzas y enfrentamientos se convirtieron rápidamente en el centro de la atención, destacándose en pruebas de elevada exigencia emocional y física.

Previamente, Coty expresó su agradecimiento ante el apoyo que recibió en el reality español (Instagram)
Previamente, Coty expresó su agradecimiento ante el apoyo que recibió en el reality español (Instagram)

La historia de Coty Romero en La cárcel de los gemelos quedó marcada por la intensidad, el conflicto y la lealtad a su estilo. Su salida dejó un vacío en el juego, pero también un debate abierto sobre el rol de los participantes, la convivencia bajo presión y los desafíos de los realities en tiempos de redes sociales. Por ahora, Coty regresa a la normalidad, con la experiencia vivida y la certeza de que, para bien o para mal, su nombre siempre genera conversación y polémica.

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