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Por qué el acompañamiento emocional en el embarazo y el posparto se vuelve cada vez más necesario, según expertos

El reconocimiento de los desafíos emocionales impulsa a especialistas a recomendar apoyo profesional antes y después del nacimiento para mejorar el bienestar materno

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Una psicóloga sonriente sentada frente a una mujer embarazada que la escucha atentamente en consulta. Están en sillones, con una ventana y plantas al fondo.
La psicología perinatal emerge como clave para el bienestar emocional de madres y familias durante el embarazo y el posparto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las emociones complejas durante la maternidad suelen quedar ocultas por la imagen idealizada de felicidad total. La psicología perinatal se posiciona como un apoyo profesional esencial para madres y familias, ofreciendo prevención, detección temprana y acompañamiento psicológico durante el embarazo y el primer año de vida del bebé, según destaca Psicomagister.

El acompañamiento psicológico profesional durante el embarazo y el posparto aporta beneficios clave: ayuda a prevenir y abordar dificultades emocionales como ansiedad, miedos y desgaste, facilita el autoconocimiento, fortalece el vínculo familiar y aporta herramientas útiles para atravesar esta etapa con mayor salud mental. Según la revista médica The Lancet y la Asociación Española de Psicología Perinatal, este apoyo contribuye a un entorno más sano tanto para la madre como para el bebé.

La psicología perinatal es un área dedicada a la salud mental de mujeres y familias en el embarazo, el parto y el primer año tras el nacimiento. Su propósito central es fortalecer el bienestar emocional, apoyando no solo en situaciones de malestar clínico, sino también en la adaptación a los cambios de rol, en la creación del vínculo materno y en el manejo de expectativas.

El equipo de Psicomagister subraya que este enfoque, lejos de patologizar, ofrece espacio y comprensión ante vivencias muchas veces invisibilizadas, favoreciendo la prevención y una visión integral, en línea con las recomendaciones de la American Psychological Association y la World Health Organization.

Dificultades emocionales en el embarazo

Durante el embarazo, las transformaciones físicas, hormonales y sociales pueden dar lugar a emociones contrastantes. Junto a la ilusión y la alegría, pueden surgir miedos, ansiedad y dudas. La presión de vivir el embarazo como una experiencia perfecta puede dificultar que se expresen emociones negativas.

Entre los principales retos aparecen la ansiedad por la salud del bebé o el parto, el temor a no ser “buena madre”, cambios en la autoestima y conflictos familiares.

Las mujeres con antecedentes de pérdidas o situaciones traumáticas pueden sentirse especialmente vulnerables. Frente a ello, el apoyo psicológico facilita la validación de estas emociones y proporciona herramientas de regulación, creando un espacio seguro para que sean expresadas, como explica el equipo de Psicomagister.

Una mujer embarazada, vista de perfil, se toca la espalda baja con la mano derecha mientras hace una mueca de dolor en un ambiente doméstico.
Las transformaciones físicas y hormonales en el embarazo pueden inducir emociones complejas que requieren validación y apoyo especializado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El posparto es una etapa de especial sensibilidad, donde la falta de descanso, la adaptación al cuidado del bebé y la reorganización diaria pueden generar dificultades emocionales. Entre los malestares habituales figuran la tristeza posparto, depresión, ansiedad intensa y la sensación de soledad o desconexión.

Diferenciar los cambios emocionales esperados de aquellos síntomas que requieren ayuda profesional es imprescindible. El problema, como señala Psicomagister, no es sentir malestar, sino no contar con los recursos apropiados para afrontarlo.

Vínculo temprano y apoyo emocional

Uno de los objetivos principales de la psicología perinatal es acompañar la construcción del vínculo entre madre y bebé. Este lazo no siempre surge de forma inmediata, y ese proceso es completamente normal. Idealizar la maternidad puede provocar sentimientos de culpa en quienes no experimentan una conexión instantánea.

El trabajo psicológico ayuda a desmitificar estas creencias y reduce la autoexigencia, permitiendo un vínculo progresivo y realista. Según Psicomagister, el acompañamiento se basa en la presencia y la sensibilidad hacia las necesidades del bebé.

Pareja sonriente sentada en un sofá gris. La mujer embarazada señala una tablet con nombres de bebé mientras el hombre la abraza. Juguetes de peluche en el sofá.
Una red de apoyo familiar activa y herramientas prácticas favorecen el equilibrio emocional y la adaptación a la maternidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar emocional materno se refuerza cuando la red familiar y social participa activamente. Sin embargo, la pareja y el entorno cercano generalmente carecen de herramientas para brindar el apoyo necesario.

Las intervenciones pueden extenderse a la familia, promoviendo la comunicación y la distribución adecuada de responsabilidades, lo que genera una red de apoyo más eficaz. Psicomagister destaca que “cuidar a quien cuida es esencial para sostener el proceso perinatal de forma saludable”.

El papel del profesional en psicología perinatal

El trabajo del psicólogo perinatal requiere formación especializada y sensibilidad hacia esta etapa de la vida. Su actuación integra la escucha activa, la validación emocional y la entrega de estrategias de regulación personal.

De manera interdisciplinaria, estos profesionales colaboran con ginecólogos y pediatras, formando equipos dedicados a la protección de la salud de madre y bebé. Psicomagister enfatiza la necesidad de contar con especialistas cualificados y empáticos, capaces de visibilizar la complejidad emocional de la maternidad y de acompañar con conocimiento profesional a lo largo de todo el proceso.

Una mujer abraza a otra mujer embarazada sentada en un sofá gris. La mujer que abraza lleva un cárdigan gris y la embarazada una blusa lila.
Especialistas en psicología perinatal colaboran con ginecólogos y pediatras para garantizar una atención integral a la madre y al bebé (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observar la maternidad desde la perspectiva de la psicología perinatal permite identificar sus desafíos emocionales y brindar respuestas profesionales individualizadas. Este enfoque facilita que esa etapa se viva de manera más consciente y acompañada, favoreciendo el bienestar integral de madres y familias.

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