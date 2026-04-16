Receta de budín de harina de almendras, rápida y fácil

El budín de harina de almendras es una receta fácil y rápida, ideal para quienes buscan opciones sin gluten en la repostería casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a bizcochuelo recién cocinado tiene ese poder especial de transformar cualquier tarde en un momento cálido y reconfortante. El budín de harina de almendras tiene una textura húmeda, un sabor delicado y una simpleza que invita a disfrutarlo solo o con amigos, acompañando un mate amargo, un café o hasta una infusión fría en días de calor. No hace falta ser un experto en cocina ni tener batidora: esta receta, que ganó popularidad en los últimos años entre quienes buscan opciones sin harina de trigo, se convirtió en un clásico fácil y adaptado para todo público.

En la pastelería argentina, los budines tienen un lugar propio, tanto en meriendas familiares como en desayunos de domingo. El de harina de almendras, en particular, suele surgir como respuesta al auge de la alimentación saludable, ideal para quienes buscan alternativas sin gluten, con menos carbohidratos o simplemente quieren variar el repertorio dulce de todos los días. En muchas casas, la receta se comparte de generación en generación, ajustando ingredientes según lo que hay en la despensa: un poco de ralladura de limón, una pizca de canela, un toque de esencia de vainilla.

Este ingrediente a base de frutos secos aporta suavidad, humedad y un perfil de sabor diferente a la versión tradicional. Además, es altamente nutritiva y permite una cocción rápida, por lo que esta receta es perfecta para quienes tienen poco tiempo pero no quieren resignar sabor casero. Puede servirse solo, glaseado o con frutas, y es tan versátil que admite versiones aptas para personas celíacas o con restricciones alimentarias. En la actualidad, es común encontrarlo en cafeterías de especialidad, panaderías artesanales y, por supuesto, en hogares de todo el país, donde la creatividad y el ingenio argentino nunca faltan.

Receta de budín de harina de almendras

La preparación es tan sencilla que no requiere de técnicas complicadas ni utensilios sofisticados: con un bowl, cuchara y horno alcanza. Muchos lo eligen para resolver una merienda improvisada, para sumar a la vianda escolar o, simplemente, como un mimo personal en medio de la semana.

El budín de harina de almendras es una preparación húmeda, esponjosa y de sabor suave, hecha a base de harina de almendras, huevos, manteca y un toque de esencia de vainilla. Se puede hacer en menos de una hora y no requiere batidora.

Es una alternativa saludable para meriendas y desayunos, popular entre quienes desean variar su repertorio dulce sin harina de trigo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

200 gr de harina de almendras

3 huevos

100 gr de azúcar (o 80 gr de stevia granulada para versión light)

80 gr de manteca derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

Ralladura de 1 limón (opcional)

50 ml de leche (puede ser de vaca o de almendras)

Cómo hacer budín de harina de almendras, paso a paso

Precalentar el horno a 170°C. Enmantecar y enharinar (con la de almendras) un molde chico de budín. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa. Incorporar la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclar bien. Agregar la harina de almendras, el polvo para hornear y la sal. Integrar todo suavemente. Sumar la leche y la ralladura de limón si se desea. Mezclar hasta que quede una masa homogénea, sin batir de más. Volcar la preparación en el molde. Llevar al horno durante 35-40 minutos. El budín está listo cuando al pinchar con un palillo, sale seco. No sobrecocinar para evitar que se seque. Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. Servir espolvoreado con azúcar impalpable si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación, la cantidad de los ingredientes y el paso a paso tiene como resultado un budín que rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210

Grasas: 16 gr

Carbohidratos: 10 gr

Proteínas: 7 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y el valor nutricional precisos dependerá de los ingredientes específicos utilizados y también la preparación junto con las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien envuelto, hasta 5 días. Se puede freezar por 2 meses en porciones individuales, siempre en bolsa hermética o recipiente cerrado.