Ian Lucas y Sofía “la Reini” Gonet cada día más juntos: la foto que aviva los rumores de romance

Los finalistas de MasterChef Celebrity cada día se muestran más cerca y los rumores de romance no tardaron en reavivarse (Video: Instagram)

Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet siguen alimentando los rumores de romance y complicidad tras el final de MasterChef Celebrity. Desde que el campeón del ciclo conducido por Wanda Nara puso punto final a su vínculo con Evangelina Anderson, los gestos de cercanía con su excompañera de programa se volvieron cada vez más evidentes y las especulaciones en redes no dejan de crecer.

En las últimas horas, la dupla compartió en sus historias el registro de una cena íntima. En la primera imagen se ven sus manos entrelazadas y señalando juntos una bandeja de sushi, en un clima de confianza y conexión. La luz baja, el encuadre cerrado y la composición de la fotografía refuerzan la intimidad de ese momento compartido, que fue rápidamente interpretado por sus seguidores como una muestra de que entre ellos hay algo más que amistad.

La noche continuó en un boliche, donde Ian y Sofía grabaron un video a pura complicidad: se los ve riendo, bailando, cantando y jugando con la cámara, en una secuencia llena de gestos espontáneos y miradas cómplices. Ambos se muestran distendidos y felices, compartiendo gestos de confianza y una cercanía que va mucho más allá del simple compañerismo nacido en la televisión. Las risas, los abrazos y la energía compartida alimentaron aún más la expectativa de los fans, que no tardaron en dejar cientos de comentarios alentando el posible romance.

Antes de salir la dupla decidió tener una íntima cena (Instagram)

Entre posteos, bromas y gestos en redes sociales, Lucas y Gonet alimentan semana a semana los rumores de romance. En las últimas semanas, una nueva foto juntos volvió a disparar especulaciones y revolucionó a sus fanáticos: Ian compartió en sus historias una imagen en la que se los ve abrazados y sonrientes, con una complicidad que traspasa la pantalla. La publicación fue rápidamente interpretada por muchos como una confirmación tácita de que entre ellos hay algo más que amistad.

El momento bisagra de esta historia se remonta a la previa de la final de MasterChef Celebrity. Allí, Ian sorprendió a todos al lanzar una promesa inesperada: aseguró que si se consagraba campeón del reality, se casaría con Sofía. Aunque la frase fue lanzada en tono de broma, la propuesta desató una ola de risas y comentarios tanto en el estudio como en las redes, donde los fanáticos no tardaron en fantasear con una boda entre los dos participantes. El tema incluso llegó al streaming oficial del canal, donde ambos hablaron con humor de la promesa y se mostraron más cómplices que nunca.

Lejos de esquivar la propuesta, Sofía respondió con su característico humor y redobló la apuesta: “Mirá, me conviene más perder yo para que ganes vos y después casarnos. Ian, mirá que hacemos mitad y mitad, todas tus cosas pasan a ser mías también”. Su reacción distendió el clima y sumó un nuevo capítulo a la relación, que sigue alimentando especulaciones en cada aparición conjunta.

La foto entre los dos exparticipantes que alimentó rumores de romance (Instagram)

El ida y vuelta continuó durante el react posterior, donde Sofía volvió a referirse al tema con el mismo tono divertido y cómplice: “Ian me prometió que si él ganaba, se casaba conmigo. Mirá que si gano yo no reparto el premio”, lanzó entre risas, dejando en claro que la buena onda entre ambos es innegable.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores, pero cada vez que se muestran juntos, las versiones de romance se potencian. Los seguidores de ambos celebran cada gesto y cada aparición conjunta, alentando la posibilidad de que la amistad haya mutado en algo más, y pidiendo, con mensajes y corazones, una confirmación oficial. Así, Ian Lucas y Sofía Gonet siguen sumando capítulos de complicidad y expectativa en una historia que ya es una de las favoritas del mundo digital y televisivo.