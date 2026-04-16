Receta de cañoncitos con dulce de leche, rápida y fácil

Los cañoncitos con dulce de leche son una de las delicias típicas en las confiterías y panaderías argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma irresistible invade la casa cuando los cañoncitos recién horneados llegan a la mesa. El crujido del hojaldre y la dulzura del dulce de leche despiertan recuerdos de panaderías de barrio y meriendas compartidas.

Los cañoncitos con dulce de leche son una tentación clásica de las confiterías argentinas. Ideales para acompañar el mate de la tarde, una reunión familiar o simplemente para darse un gusto, su presencia es sinónimo de celebración y de placer sencillo.

Receta de cañoncitos con dulce de leche

Los cañoncitos con dulce de leche son cilindros de masa hojaldrada, rellenos generosamente con dulce de leche repostero. Se preparan al horno y, una vez fríos, se espolvorean con azúcar impalpable. La masa puede comprarse lista, lo que convierte a esta receta en una de las opciones más rápidas y fáciles para improvisar algo rico en casa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 paquete de masa de hojaldre (aprox. 500 gr)

300 gr de dulce de leche repostero

1 huevo

Azúcar impalpable, cantidad necesaria

Manteca, cantidad necesaria (para la placa)

Esta receta básica necesita pocos ingredientes y se destaca por su sencillez y rápidos pasos en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cañoncitos con dulce de leche, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C. Estirar la masa de hojaldre y cortar tiras de unos 2 cm de ancho por 20 cm de largo. Enrollar cada tira sobre moldes para cañoncitos (pueden ser de metal o improvisados con papel aluminio). Colocar los cañoncitos sobre una placa apenas enmantecada. Batir el huevo y pincelar la superficie de la masa. Hornear 18 a 20 minutos o hasta que estén dorados y bien secos. Retirar del horno, dejar enfriar y desmoldar con cuidado para que no se rompan. Rellenar con dulce de leche usando una manga pastelera. Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 18 cañoncitos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético, duran hasta 2 días en la heladera. Se pueden congelar sin rellenar hasta 1 mes; una vez descongelados, rellenar justo antes de consumir.