El inesperado ida y vuelta por chat entre Diego Poggi y Ricky Martin: “Él me empezó a seguir”

El conductor causó furor en redes al mostrar su conversación con el cantante: “Me empezó a seguir él”

Desde su llegada a Argentina, cada paseo, foto y gesto de Ricky Martin enloquece a sus fanáticos. En ese marco, en las últimas horas, Diego Poggi sorprendió al revelar que tuvo un inesperado ida y vuelta con el cantante puertorriqueño. En medio de su programa de radio, el conductor mostró su chat privado con el artista y causó furor entre sus seguidores.

El momento ocurrió en su programa radial, durante el primer concierto de Ricky en Buenos Aires, y pronto se viralizó en redes sociales. El chat entre Poggi y Martin se volvió viral al combinar la sorpresa de un contacto inesperado en Instagram y la espontaneidad con la que el comunicador compartió la situación en vivo.

La noche del viernes 17 de abril, durante la primera de las dos presentaciones de Ricky Martin en el Campo Argentino de Polo, Diego Poggi, aprovechó una pausa en Olvidate de todo (Urbana Play) para revelar su vínculo con el cantante. El periodista tomó su teléfono celular y explicó que le escribió a Martin por Instagram, aunque admitió entre risas que no recibió respuesta al último mensaje que le había enviado.

Al ser consultado por su co-conductora, Anaís Castro, Poggi le entregó su móvil para revisar el chat entre ambas figuras. “Ricky me contestó. El mensaje de hoy no, pero antes contestó”, comentó el streamer, sumamente entusiasmado, generando expectativa en el estudio y en la audiencia.

Diego Poggi reveló sus chats privados con Ricky Martin: "Él me empezó a seguir"

Durante la revisión, Castro exclamó sorprendida: “Estamos a una persona de Ricky Martin”, asombrada por la cercanía que mostraba el intercambio entre su compañero y el cantante. En el chat, Poggi respondió una historia del artista con el mensaje: “Ya llegás a Argentina”. Martin replicó: “Siii. Muchas ganas”.

Poggi destacó que fue Ricky Martin quien tomó la iniciativa al comenzar a seguirlo en Instagram. “No es que yo le hablé, sino que me empezó a seguir primero”, afirmó. El seguimiento en esta red social fue el eje del episodio y aumentó el impacto en redes.

Castro recordó que Poggi había contado previamente que el cantante lo seguía en Instagram. El streamer, incómodo por la posibilidad de exponer toda la conversación, advirtió: “No digas todo, no digas todo”, mientras cubría parte de los mensajes al mostrar el chat en cámara.

El video del diálogo y la reacción en el estudio fue ampliamente compartido en plataformas sociales, especialmente en X (antes Twitter). Miles de interacciones se registraron en pocas horas, impulsadas por el entusiasmo, la sorpresa y el humor del momento.

La conversación privada entre Diego Poggi y Ricky Martin se volvió viral durante el primer concierto del cantante en Buenos Aires

Entre los comentarios, algunos usuarios bromearon sobre las razones por las que Ricky Martin contactó a Poggi: “No me sorprende, a Ricky le encantan los argentinos”, señaló un internauta, y otro compartió: “Poggi, te convertís en héroe, hacelo por nosotros”.

La espontaneidad de Poggi al compartir la conversación y el tono humorístico dominaron el debate digital, dando lugar a memes, capturas y reacciones vinculadas al encuentro virtual.

Respecto a su vida privada, Diego Poggi mantiene una relación estable con un hombre de Jujuy desde 2022, hecho conocido en su comunidad virtual. Cuando presentó públicamente a su pareja en Instagram, muchos seguidores resaltaron el parecido con Ricky Martin, a lo que Poggi respondió: “Es mi Ricky Martin”.

Este apodo y la proyección mediática del streamer alimentaron más comentarios sobre la cercanía con figuras internacionales. Los debates en redes giraron en torno a la naturaleza del vínculo, aunque prevalecieron el humor y la admiración por la posibilidad de contactarse con una estrella global.

La interacción de Poggi con Ricky Martin ilustró para muchos el atractivo que tienen los cruces entre personalidades públicas y celebridades globales, una suerte que parece estar reservada para unos pocos.