Atento Scaloni: Enzo Fernández sintió una molestia y pidió el cambio en la derrota del Chelsea ante Manchester United

Enzo Fernández volvió a jugar con el Chelsea, tras cumplir una suspensión de dos partidos derivada de declaraciones en las que puso en duda su continuidad en el club londinense. El mediocampista argentino fue parte del duelo ante el Manchester United, correspondiente a la fecha 33 de la Premier League, pero encendió las alarmas cuando pidió el cambio en los instantes finales.

Todo sucedió a los 88 minutos de la derrota 0-1 en Stamford Bridge. Tras un esfuerzo físico, el campeón del mundo quedó tirado dentro del área visitante, sintió una molestia y, pese a que trató de estirar la zona, solicitó abandonar el campo de juego. En su lugar ingresó Romeo Lavia.

Vale recordar que Enzo es una fija en el mediocampo de la selección argentina y que quedan menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo, por lo que Lionel Scaloni también habrá visto con especial atención el momento en el que el jugador argentino dejó la cancha con dolor.

El retorno agridulce se produjo luego de que la sanción le había impedido estar presente en la victoria 7-0 contra el Port Vale en la FA Cup como en la derrota 0-3 ante el Manchester City en Premier League. El propio futbolista, en diversas entrevistas, había señalado que no tenía claro su futuro en Stamford Bridge pese a contar con varios años más de contrato y expresó su preferencia por residir en Madrid junto a su familia, lo que fue considerado por el DT Liam Rosenior como una falta.

Tras estos comentarios, Fernández pidió disculpas a sus compañeros, aunque la sanción se mantuvo y su retorno se oficializó en el duelo con los Diablos Rojos.

El volante argentino fue titular en la derrota de los Blues ante el Manchester United

En cuanto al desarrollo del partido, Enzo se mostró participativo en los momentos iniciales del juego, encontró líneas de pase con sus compañeros y pisó el área rival en varias oportunidades. Ya pasada la media hora del compromiso, el volante surgido de River Plate comenzó a hacerse dueño de la columna vertebral del Chelsea: se acercó a los centrales en la salida y organizó los ataques desde la mitad de la cancha.

Incluso, mostró su faceta más ofensiva cuando se hizo cargo de un tiro libre que pasó cerca del arco defendido por Senne Lammens. Además, estuvo cerca de encontrar el primer gol del encuentro con una jugada ejemplar: se despachó con un caño a Noussair Mazraoui y remató pegado al palo, aunque el balón se fue apenas desviado.

El momento en el que Enzo Fernández siente la molestia (REUTERS/David Klein)

Pese a que los Blues eran dominadores del encuentro, fue el United el que encontró la apertura del marcador antes del final de la primera etapa: Matheus Cunha abrió su pie derecho para impactar el balón, dejar sin opciones al arquero Robert Sánchez y decretar el 1-0 a los 43 minutos.

Ya en el complemento, Enzo continuó siendo la manija del elenco local, que hizo méritos para encontrar el empate, aunque le faltó precisión en los metros finales, hasta que se produjo su retirada forzada de la cancha.

Con este resultado, el Chelsea quedó sexto con 48 puntos y complicó sus aspiraciones de ingresar a la próxima Champions League. El Manchester, por su parte, suma 58 y se consolidó en el tercer lugar del certamen doméstico de Inglaterra.

En la próxima fecha, el Chelsea deberá enfrentarse al Brighton, el martes 21 de abril a las 16 (hora de Argentina); mientras que el Manchester United recibirá al Brentford el lunes 27/4. Vale recordar que el elenco de Stamford Bridge se medirá con el Leeds United por las semifinales de la FA Cup, el domingo 26/4.

*El resumen del partido