El auge del poliamor abre el debate sobre la profundidad en las relaciones afectivas

El poliamor plantea nuevas formas de amar al desafiar la exclusividad en las relaciones románticas convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es posible abrir el corazón y experimentar poliamor sin sacrificar la profundidad de una relación? El debate sobre las nuevas formas de amar se intensifica, impulsado por quienes desafían la exclusividad en sus vínculos. Según el filósofo y especialista en emociones Aaron Ben-Ze’ev, colaborador del portal Psychology Today, cada vez más personas replantean los límites afectivos y exploran la expansión emocional hacia múltiples parejas.

El poliamor se define como la capacidad de mantener vínculos románticos simultáneos con distintas personas, bajo la premisa de que es viable desarrollar lazos profundos sin que ello implique desgaste o superficialidad. Ben-Ze’ev sostiene que el cariño y la pasión no se agotan al compartirse, aunque asumir esta dinámica exige autoconocimiento, comunicación constante y una gestión consciente de los recursos emocionales.

Diversos estudios citados por Psychology Today indican que el poliamor permite a ciertas personas establecer relaciones afectivas significativas con más de una pareja de manera simultánea, siempre que exista un manejo activo de los límites y las expectativas. El desarrollo de vínculos profundos en contextos poliamorosos depende tanto de la disposición emocional de las personas involucradas como de la claridad en la comunicación.

Aaron Ben-Ze’ev, filósofo experto en emociones, afirma que el poliamor permite desarrollar lazos profundos con varias parejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia en un amor exclusivo y singular ha definido la cultura popular y las aspiraciones de pareja durante décadas. Ben-Ze’ev señala que la música, el cine y la literatura han idealizado conceptos como el alma gemela y la unicidad, con frases como “solo tengo ojos para ti” o “somos almas gemelas”. Por ello, muchos asocian el amor profundo a la fusión emocional exclusiva de dos personas.

Sin embargo, las experiencias reales suelen ser más complejas. Un testimonio recogido por Ben-Ze’ev refleja esta contradicción: “Creía estar enamorada de dos personas a la vez; resulta que no amaba a ninguna”.

Para quienes priorizan la singularidad, el poliamor puede parecer incompatible con la profundidad romántica. Esto plantea una pregunta clave: ¿es imprescindible la exclusividad para lograr un vínculo profundo, o el corazón puede amar a varias personas con verdadero significado?

La expansión emocional y los límites del amor múltiple

Ben-Ze’ev recurre a metáforas clásicas para ilustrar la expansión del amor. Destaca la frase atribuida a Buda: “Miles de velas pueden encenderse con una sola, y la vida de la vela no se acortará”. También se suma la idea expresada en la película Her: “El corazón no es como una caja que se llena; se expande cuanto más amas”. Estas imágenes sugieren que el amor puede multiplicarse, en vez de dividirse o disminuir.

No obstante, distribuir la energía emocional entre varias personas puede reducir la intensidad que recibe cada pareja. Algunos defienden que, al igual que ocurre con la felicidad, dar amor incrementa los recursos en vez de agotarlos.

El análisis presentado por Psychology Today sitúa el amor entre un modelo de suma cero —recursos limitados y competitivos— y otro aditivo, donde la capacidad emocional se expande.

Algunos expertos defienden que el amor, al igual que la felicidad, se incrementa al ofrecerlo y no se agota con el uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, Ben-Ze’ev advierte que el riesgo de dispersión permanece. El amor múltiple amplía horizontes, pero no es infinito: mantener varias relaciones implica desafíos que requieren atención deliberada para evitar diluir la calidad de cada vínculo.

Factores psicológicos que facilitan el poliamor

Existen condiciones psicológicas que pueden ampliar la capacidad de amar. Un primer factor son las emociones positivas: investigaciones de la psicóloga Barbara Fredrickson han mostrado que estas emociones amplían los recursos personales y fortalecen la creatividad social, facilitando que las relaciones sean fuente de crecimiento.

La psicología revela factores que aumentan la capacidad de amar y mejorar las relaciones personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo factor es la autoexpansión. Según el psicólogo Arthur Aron y colaboradores, las personas incorporan nuevas habilidades y perspectivas a su identidad cuando mantienen varias relaciones, convirtiendo el poliamor en un ámbito de aprendizaje y enriquecimiento.

Por último, la generosidad romántica representa un motor esencial. Estudios citados por Ben-Ze’ev subrayan que amar a más de una persona puede funcionar como una forma genuina de dar y compartir, mejorando el bienestar común. Esta actitud generosa ayuda a mitigar los celos y facilita una apertura ante la diversidad vincular.

Diferencias entre poliamor y relaciones abiertas

Aunque a veces se confunden, poliamor y matrimonio abierto presentan diferencias fundamentales. Este último enfatiza la libertad sexual, permitiendo encuentros que no implican profundización afectiva, mientras que el primero implica la búsqueda de múltiples relaciones románticas y emocionales a la vez.

El poliamor y el matrimonio abierto representan formas diferentes de relaciones consensuadas no monógamas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ben-Ze’ev aclara que quienes practican poliamor suelen mantener relaciones sexuales solo con personas a quienes aman y tienden a enamorarse con mayor facilidad, ya que aceptan la implicación emocional en contextos donde otras personas la evitarían.

Las relaciones denominadas secundarias exigen menos compromisos que las principales, lo que facilita su inicio. Los estudios señalan que quienes adoptan el poliamor suelen tener actitudes más positivas hacia la sexualidad. Sin embargo, una mayor profundidad emocional no garantiza ventajas sobre la pareja abierta; ambos modelos presentan desafíos y límites propios.

Beneficios y riesgos del amor múltiple

El poliamor puede aumentar la intensidad emocional general y revitalizar la vida sexual, especialmente en relaciones denominadas secundarias. Sin embargo, el amor profundo requiere tiempo y dedicación. Mantener varias parejas divide estos recursos y puede disminuir la calidad individual de cada relación.

Dividir recursos emocionales y de tiempo entre varias parejas puede impactar en la calidad de cada relación poliamorosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testimonios recogidos por Ben-Ze’ev ilustran esta complejidad. “Llevo 23 años con mi marido y 4 con mi novio. Los amo profundamente a ambos”, manifestó una mujer. El desafío central es cómo distribuir el cuidado y la atención para que ninguna relación pierda intensidad de forma significativa.

La evidencia indica que, cuando la expansión afectiva responde al deseo de autoexpansión y crecimiento personal, el resultado puede ser satisfactorio. Pero si el número de relaciones aumenta sin reflexión suficiente, la calidad de los vínculos tiende a resentirse, afectando tanto a la pareja principal como a las secundarias.

Dilemas actuales del poliamor y la exclusividad

En la actualidad, la expansión emocional redefine los límites entre la profundidad afectiva y la libertad para explorar nuevos vínculos. Como destaca Ben-Ze’ev en Psychology Today, muchas personas deben equilibrar el deseo de mantener abiertas sus opciones amorosas y la necesidad de establecer lazos significativos.

Aceptar más de una pareja puede impulsar el crecimiento y la exploración personal, pero requiere habilidades emocionales y comunicación constante. El poliamor no elimina los conflictos; la gestión de límites y expectativas mantiene un rol tan relevante como en los modelos tradicionales.

Aunque la estabilidad de una relación aporta seguridad, la curiosidad y el interés por otras personas rara vez desaparecen completamente. Esta realidad convierte la expansión emocional en una experiencia humana universal y dinámica, siempre en evolución y lejos de certezas absolutas.