La sugestiva frase que eligió la China Suárez para alentar a Mauro Icardi (Instagram)

Luego de más de una semana de silencio en redes sociales, la China Suárez y Mauro Icardi reaparecieron con una publicación que puso fin a la pausa digital y volvió a captar la atención de sus seguidores. La pareja, que suele compartir el minuto a minuto de su vida en Turquía junto a los hijos de la actriz, había llamado la atención por su ausencia virtual, alimentando especulaciones y preguntas entre sus fanáticos.

El regreso se produjo el sábado por la tarde y tuvo un motivo especial: celebrar la victoria del Galatasaray ante Gençlerbirliği. La China compartió una historia con una imagen de Icardi en la cancha, luciendo la camiseta número 9 y levantando el brazo en señal de festejo. Sobre la foto, escribió en turco: “Yüzün gülünce güneş doğar ya” (Cuando sonríes, sale el sol), acompañado de corazones amarillo y rojo, los colores del club. Debajo, sumó en español: “Los que pretenden apagarte, ni lo intenten”, dejando un mensaje de apoyo y admiración para el delantero.

La reaparición de la pareja en redes no solo celebró el presente deportivo de Icardi, sino que también funcionó como una señal de unidad y optimismo tras días de silencio y rumores. El gesto fue rápidamente valorado por sus seguidores, que recibieron la publicación como una muestra de que, pese a la exposición y las especulaciones, la pareja sigue firme y conectada, celebrando juntos cada logro y cada regreso.

La historia que le dedicó la China a Icardi tras la victoria

El gesto fue leído por muchos como una muestra de apoyo y complicidad, pero también generó cierto ruido, ya que se dio justo después de que Wanda Nara, exesposa de Icardi, reapareciera en redes con novedades propias.

El día anterior, Wanda había compartido un carrete de fotos del detrás de escena de su primera novela en formato vertical, una ficción inspirada en su historia con Maxi López y Icardi. En la serie de imágenes, Wanda lució una campera deportiva oversize gris y una musculosa blanca, con el cabello suelto y ondas suaves, y maquillaje en tonos nude.

Las tomas, que la muestran jugando con la capucha y posando ante la cámara mientras su equipo de estilistas ajusta los detalles previos a la grabación, anticipan el estilo visual de la producción y refuerzan la expectativa sobre su debut actoral y el abordaje ficcional de sus propios vínculos.

El proyecto, que ya genera repercusión en redes y suma un nuevo hito a la carrera multifacética de Wanda, también dio pie a un tierno ida y vuelta con su pareja actual, Martín Migueles. Bajo una de las fotos de su look en la ficción, Martín comentó: “Y siguen intentando....”, sumando un tono cómplice y divertido, a lo que Wanda respondió con un mensaje de amor.

El ida y vueltas que Wanda y Migueles tuvieron el día anterior (Instagram)

Así, entre celebraciones deportivas, frases sugerentes y guiños virtuales, la trama de las redes de ambos ex y actuales protagonistas sigue sumando capítulos, entre la ficción y la vida real. El cruce de publicaciones y mensajes no solo alimenta el interés de los seguidores, sino que subraya cómo la vida privada y profesional de Wanda, Icardi y la China Suárez permanece en el centro de la escena mediática.

Esta novela vertical también incluirá a la actriz de Casi Ángeles, quien tuvo un rol clave en la separación de Nara y el delantero del Galatasaray en el año 2021. El octubre de ese años el futbolista se encontró con su ahora novia en un hotel en París y le fue infiel a la empresaria, lo que dio inicio al WandaGate.

El rol de Suárez estará en manos de Débora Nishimoto, la joven que se hizo conocida por su papel en Envidiosa. Esta elección no es casual: la joven tiene ascendencia japonesa, lo que establece un claro paralelismo con la intérprete de El Hilo Rojo.