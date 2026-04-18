La emoción de Rocío Marengo por una tarde inolvidable con su hijo Isidro: “Hoy la vida me regala esto”

Rocío Marengo junto a Isidro y el equipo de Todo cocinado (Instagram)

Rocío Marengo compartió uno de los momentos más especiales de su vida laboral cuando recibió por primera vez la compañía de su hijo Isidro. La conductora eligió sus redes sociales para expresar lo que significó para ella la presencia del niño en el set de su programa, vinculado a recuerdos de su propia infancia y a la concreción de un sueño profesional largamente esperado.

“De chica acompañaba a mi mamá a trabajar, y para mí era un planazo. Hoy la vida me regala esto: que mi hijo me acompañe a mí”, escribió Marengo, poniendo en palabras la emoción de ver repetida la historia familiar desde una nueva perspectiva. El ciclo se renueva ahora con Isidro, el hijo que tuvo con Eduardo Fort, quien se sumó por primera vez al entorno laboral de su madre.

Rocío Marengo con su madre María Graciela y su hijo Isidro, en una una hermosa historia familiar

El estudio de Todo cocinado, el ciclo de El Nueve que Marengo define como “el proyecto que siempre quise hacer en mi vida”, se transformó por unas horas en un espacio compartido de juego y afecto. En brazos de su madre y rodeado por el equipo de producción, Isidro fue protagonista de la jornada con un look pensado para la ocasión: llevó un enterito beige claro y una remera blanca, todo acompañado por un pequeño gorro blanco de chef que reforzó el tono lúdico y familiar del momento. La escena se completó con la imagen del bebé de cuatro meses y medio dormido, arropado con una manta tejida al tono y usando auriculares protectores, mientras el movimiento del set continuaba a su alrededor.

Marengo no ocultó su felicidad por poder unir dos facetas tan importantes de su vida: “Ojalá crezca viendo el amor, el respeto y la pasión que le pongo a cada oportunidad”, deseó en voz alta, con la esperanza de transmitirle a su hijo los valores que recibió de su propia familia. La conductora también rememoró sus juegos de infancia: “De chica jugaba a conducir un programa de cocina. Cocinaba con mi tía y con mi mamá, ponía todo en bowls y mamá era mi asistente“, rememoró. La presencia de su madre Graciela, atenta a cada detalle de su hija y de su nieto, terminó de cerrar el círculo familiar.

Rocío Marengo continúa disfrutando de la maternidad con la llegada de Isidro, su primer hijo, fruto de su relación con Eduardo Fort

La felicidad de Rocío Marengo por la visita de su hijo Isidro

El mensaje final estuvo dedicado a Isidro, a quien Marengo agradeció por el cambio luminoso que trajo a su vida: “Isidro llegaste con miles de panes bajo el brazo. Te amo mucho mucho”. Así, la jornada quedó plasmada como una celebración de la maternidad, los sueños cumplidos y la alegría de compartir lo cotidiano con quienes más se ama.

Un corte de pelo que nadie olvidará

Está claro que Rocío Marengo piensa documentar cada paso de su hijo Isidro. Semanas atrás, la conductora compartió en sus redes el primer corte de pelo del pequeño, un momento que definió como muy especial. Marengo eligió a un profesional con trayectoria en el ambiente artístico para la ocasión y no ocultó su emoción: “Tantas veces te vi cortándole el pelo a los artistas, deportistas y famosos y hoy le cortás a mi bebé, lloro”. Según sus propias palabras, Isidro “se portó muy bien”, y ella se mantuvo atenta mientras el peluquero trabajaba cuidadosamente.

El reposo del guerrero: Isidro descansa mientras su madre trabaja

El posteo incluyó agradecimientos y un reconocimiento al cariño puesto en la tarea: “¡Gracias por hacerlo con tanto amor! Qué lindo y qué orgullo enorme que su primer corte sea con vos”. El video y las imágenes del momento recibieron decenas de mensajes de apoyo de seguidores y colegas, que celebraron tanto el hito familiar como la dedicación del peluquero. La escena quedó registrada como un recuerdo imborrable para Marengo, quien sigue compartiendo públicamente los momentos más tiernos del crecimiento de su hijo.