Panamá enfrenta alta circulación de virus respiratorios mientras baja presión de otras enfermedades

El Ministerio de Salud reportó más de 9,900 casos acumulados de síndrome gripal en lo que va de 2026 en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá mantiene una vigilancia activa sobre enfermedades respiratorias y tropicales, en un escenario donde las cifras recientes muestran una alta circulación del síndrome gripal y de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), mientras otras patologías reflejan estabilidad o ausencia de nuevos casos, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud.

El síndrome gripal continúa siendo una de las principales afecciones reportadas en el país, con 856 casos en la semana epidemiológica 12 y un acumulado de 9,925 en lo que va de 2026, lo que equivale a una tasa de 214.7 por cada 100,000 habitantes.

Esta condición, que incluye síntomas como fiebre, congestión, dolor de garganta y malestar general, suele estar asociada a virus respiratorios comunes y, en la mayoría de los casos, no evoluciona a cuadros graves.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se observan las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), que incluyen enfermedades como neumonía y bronconeumonía, con 271 casos reportados en la semana y un acumulado de 4,185 casos en 2026.

A diferencia del síndrome gripal, estas infecciones implican una afectación más profunda del sistema respiratorio, pueden requerir hospitalización y representan un mayor riesgo, especialmente en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Las infecciones respiratorias agudas graves, como neumonía y bronconeumonía, superan los 4,100 casos en el país. (Freepik)

La diferencia entre ambas radica en la gravedad y el impacto clínico: mientras el síndrome gripal suele ser leve y autolimitado, las IRAG pueden comprometer la función pulmonar y derivar en complicaciones severas, lo que convierte su monitoreo en un elemento clave de salud pública.

Este contraste explica por qué las autoridades insisten en mantener medidas preventivas, incluso cuando los cuadros leves predominan.

En cuanto a la influenza, no se registraron nuevos casos en la semana analizada, lo que representa una señal positiva dentro del comportamiento de enfermedades respiratorias.

Panamá sigue aplicando la vacuna contra la influenza y se prepara para la Semana de Vacunación en las Américas, que se realizará del 23 al 30 de abril como parte del esfuerzo regional para elevar la cobertura y prevenir enfermedades evitables.

La vacunación contra la influenza continúa mientras el país se prepara para la Semana de Vacunación en las Américas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leishmaniasis en aumento

Más allá de las enfermedades respiratorias, el informe también alerta sobre el avance de patologías como la leishmaniasis, que continúa en aumento con 574 casos acumulados en 2026, incluyendo 38 nuevos casos en la última semana.

Esta enfermedad es causada por un parásito transmitido por la picadura de flebótomos, conocidos como “mosquitos de la arena”, y puede provocar lesiones cutáneas, úlceras y, en casos más graves, afectaciones internas si no se trata a tiempo.

La leishmaniasis representa un riesgo particular en áreas rurales y selváticas, donde el contacto con el vector es más frecuente. Sus síntomas iniciales pueden parecer leves, pero la falta de atención médica puede derivar en complicaciones prolongadas y cicatrices permanentes, lo que refuerza la importancia de la detección temprana y el control del entorno.

La leishmaniasis suma 574 casos acumulados en 2026, con mayor presencia en áreas rurales y selváticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, otras enfermedades mantienen presencia en el país. El dengue acumula 1,791 casos en lo que va del año, de los cuales 11 han sido clasificados como graves, mientras que la malaria registra 2,582 casos acumulados, con nuevos reportes en la semana analizada. Estos datos reflejan que las enfermedades transmitidas por vectores siguen siendo un desafío persistente para el sistema de salud.

No obstante, el informe también destaca indicadores positivos: no se notificaron nuevos casos de chikungunya, hantavirus, leptospirosis, viruela símica ni gusano barrenador en humanos durante la semana evaluada, lo que sugiere un control relativo de estas enfermedades en el corto plazo.

En este contexto, las autoridades sanitarias reiteran que la prevención sigue siendo la principal herramienta para contener la propagación de enfermedades, con medidas como el lavado frecuente de manos, la vacunación, el uso de protección contra mosquitos y el mantenimiento de entornos limpios. La evolución de las cifras confirma que, aunque algunas amenazas disminuyen, otras continúan activas, lo que obliga a mantener la vigilancia sin bajar la guardia.