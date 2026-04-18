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El mal momento de Mónica Farro: debió ser operada por la rotura de una prótesis mamaria

La exvedette explicó lo sucedido y se mostró antes y después de la cirugía que le practicó el Dr. Alberto Ferriols

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Mónica Farro junto al cirujano Alberto Ferriols antes de la cirugía mamaria a la que se sometió

La inesperada cirugía mamaria de Mónica Farro reavivó el debate sobre las intervenciones estéticas y la salud de las figuras del espectáculo. La actriz uruguaya explicó que recurrió al cirujano plástico Alberto Ferriols, conocido por su pasado mediático y su exmatrimonio con Beatriz Salomón, luego de un percance con su prótesis mamaria que requirió una intervención urgente.

Antes de ingresar al quirófano en la clínica La Providencia, Farro expresó: “Bueno, acá estoy por entrar al quirófano en un ratito. A una cirugía que no tenía programada, pero a veces suceden cosas. Bueno, estamos en La Providencia con el doctor Ferriols”. El propio cirujano plástico explicó el motivo de la intervención: “Vamos a reconstruir un poquito una mama que se ve que algún golpe, algún traumatismo rompió un poco la estructura dentro de la cápsula y hay que cambiarla”.

La actriz agregó: “Nerviosa porque nos vamos a operar, que no es de urgencia, tampoco es por placer, pero sí por un percance”. En el diálogo, el especialista aclaró: “No, la prótesis no (se rompió), la cápsula o el bolsillo donde va la prótesis”. Farro finalizó la charla previa afirmando: “Acá estamos con mi marido, con Celes y acompañadas y en buenas manos”.

Mónica Farro, luego de la intervención quirúrgica, contó los motivos que la llevaron a operarse

Por qué Mónica Farro debió operarse los senos

Tras la operación, Mónica Farro relató con claridad la evolución de su situación: “Hace unos veinte días empecé a sentir una lola como suelta y dije: ‘Ups, se me rompió la prótesis’. Hicimos unas ecografías con el doctor Ferriols y la prótesis estaba perfecta. Lo que se rompió fue el bolsillo de mi cuerpo y se me retrajo el músculo”.

Al contar los detalles de la intervención, Farro concluyó: “Por suerte pudimos operar ayer y cuando sacamos la prótesis, la prótesis estaba totalmente rota. O sea que menos mal que me pude operar, menos mal que lo pude hacer”. Subrayó que no fue un acto voluntario ni por imagen: “No fue una operación porque yo quise, no fue una operación por placer, no fue una operación porque se me antojó gastar plata en esto. Lo tuve que hacer”.

Durante la recuperación, Farro compartió su agradecimiento al equipo: “En mi primer día de recuperación, feliz de haber estado en manos de, del equipo del doctor Ferriols. Y bueno, y que quede todo perfecto”. Dejó en claro que la intervención respondió a una necesidad médica y no a una decisión estética.

La publicación de Mónica Farro: antes y después de la cirugía mamaria
La publicación de Mónica Farro: antes y después de la cirugía mamaria

Las confesiones íntimas y las ofertas millonarias recibidas por Farro

No sólo por su intervención fue noticia Farro esta semana. En una entrevista con Infobae, abordó los prejuicios sobre quienes hacen del cuerpo su herramienta de trabajo. Recordó: “Yo trabajé cuatro años para Canal Playboy también. Entonces, es como que mi vida siempre fue como sexual. Pero es más lo que la gente se imagina que lo que realmente es”.

La vedette habló sobre propuestas económicas por sexo que recibió a lo largo de los años. “¿50 mil dólares por un garche y después pierdo lo que tengo, que para mí es hermoso tener un compañero? Ni en pedo. ¿Lo hubiera hecho antes? Sí, qué estúpida que no lo hice porque estuve toda mi vida en pareja”, afirmó en tono irónico.

Farro diferenció su trabajo artístico de la prostitución y defendió su independencia: “Yo vivo de mi cuerpo, pero no es que lo uso para... sino tendría cinco departamentos en Miami, estaría recontracómoda, no estaría con un laburante. Yo también laburo. Yo me mantengo, no me mantiene nadie, siempre me mantuve yo, siempre yo velo por mí”.

Insistió en que el lujo nunca fue un motor para sus decisiones personales: “No me comprás con lujos porque no me interesa el lujo. Lo pienso y digo: ‘Ay, sí, quiero, quiero, quiero’ (risas). Pero no, gracias”. Agregó: “Yo hago lo que yo quiero, no lo que vos quieras que yo haga. Entonces, ya desde ese punto, no porque me pagues vas a ser mi dueño una hora, ni en pedo”.

Farro ofreció detalles sobre su manera de vivir la sexualidad y la fidelidad: “Yo cuando fui infiel era un touch, obviamente, con alguien que a mí me gustara, que yo le tuviera deseo. Es muy distinto que alguien te pague. Te pagan, sos la prostituta, la put del momento de esa persona... Yo soy muy hombre en el sexo, entonces no me vas a dominar vos a mí nunca. Soy muy dominante".

Vive de su cuerpo, del deseo que despierta y de la exposición… pero, ¿cruzó la línea? La vedette repasa las propuestas indecentes que recibió y se confiesa: ¿Hasta dónde vale todo? ¿Y qué se elige cuando hay mucha plata de por medio?

Sexualidad, pareja y desafíos en la vida de Mónica Farro

La actriz aceptó que disfruta de la vida en pareja, aunque ha atravesado rupturas dolorosas. “Yo tenía ocho con mi marido todos los días durante varios años”, dijo sobre la frecuencia sexual en su relación.

Sobre el feminismo, expresó una visión personal: “Yo soy feminista, pero a mi forma. No voy a ser feminista de estas que se desnudan y quieren que los tipos se mueran. Me gusta depender de un hombre, pero yo no dependo de un hombre. Me encanta que me hagan esto, me hagan aquello, que sean hombres. No que te levanten la mano, porque también ya lo pasé”.

Farro se refirió también a su rol en el teatro de revista y el final de esa etapa profesional: “Después de mí, no hubo más. Las revistas se acabaron. Yo sé que algo genero porque la gente me lo dice y no porque yo me lo crea. Cuando la gente viene a comprar la entrada porque te ve a vos y no al capo cómico, es por algo”.

Finalmente, Mónica Farro subrayó su autonomía y la decisión de vivir fiel a sus principios: “Siempre yo velo por mí, tengo mis dos casas, tengo mi casa en Uruguay, mi casa acá, todo es por mí. Nadie me regaló nada, nadie me dio nada”.

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