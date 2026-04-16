Receta de chauchas fritas con salsa picante, rápida y fácil

Vegetales crocantes y una salsa ardiente para picadas o entradas originales. Un plato simple, ideal para compartir en cualquier reunión y sorprender con sabores intensos

Primer plano de un plato de chauchas fritas doradas cubiertas con salsa roja, con un chorro de salsa cayendo. Hay un cuenco pequeño con más salsa al lado y hojas de cilantro.
Chauchas doradas y crocantes, ideales para mojar en salsa picante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción de picada con un giro atrevido: nada como el primer bocado de una chaucha frita, crocante y dorada, que se zambulle en una salsa picante y casera. El sonido del crujido, el aroma del aceite caliente y ese toque de ají que despierta el paladar, tienen el poder de transformar una tarde cualquiera en un momento de celebración simple.

En Argentina, las chauchas suelen aparecer en ensaladas frescas o acompañando carnes. Pero fritas, se convierten en una opción rápida y sabrosa para picadas, reuniones o para acompañar una cerveza bien fría. La combinación con una salsa picante, inspirada en las salsas criollas y quiquirimichi del Norte, suma un toque de personalidad a este plato fácil y rendidor.

Receta de chauchas fritas con salsa picante

Las chauchas fritas con salsa picante son bastones de chaucha rebozados y fritos hasta quedar dorados y crocantes. Se sirven calientes y se mojan en una salsa a base de aceite, pimentón y ají molido, ideal para levantar cualquier picada o entrada.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Ingredientes frescos sobre mesada gris: chauchas, huevos, harina, pan rallado, aceites, sal, pimentón, ají molido, cebollas de verdeo y ajo en recipientes.
El secreto de la picada: una salsa intensa y bastones verdes bien crocantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 400 gr de chauchas frescas
  • 2 huevos
  • 100 gr de harina común
  • 100 gr de pan rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 litro de aceite de girasol (para freír)
  • 2 cucharadas de pimentón
  • 1 cucharadita de ají molido (o a gusto)
  • 2 cebollas de verdeo (solo para la salsa)
  • 100 cc de aceite de oliva o girasol (para la salsa)
  • 1 diente de ajo (para la salsa)
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer chauchas fritas con salsa picante, paso a paso

  1. Lavar y despuntar las chauchas. Blanquearlas en agua hirviendo con sal 2 minutos y cortar la cocción en agua fría. Escurrir bien.
  2. En un bol, batir los huevos con sal y pimienta.
  3. Pasar las chauchas primero por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Presionar suavemente para que el rebozado se adhiera bien.
  4. Calentar el aceite en una sartén profunda a 180 ℃. El aceite debe estar bien caliente pero no humeante.
  5. Freír las chauchas en tandas, sin amontonar, hasta que estén doradas y crocantes (aprox. 3-4 minutos por tanda).
  6. Retirar con espumadera y colocar sobre papel absorbente.
  7. Para la salsa picante: saltear la cebolla de verdeo y el ajo picados en aceite hasta apenas transparentar, retirar del fuego, sumar el pimentón, ají molido y sal. Mezclar bien.
  8. Servir las chauchas fritas calientes junto a la salsa picante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

Montón de chauchas fritas y crujientes sobre una tabla de madera, con salsa picante goteando y en un cuenco blanco, rodeado de chiles rojos y ajo.
Textura crocante y sabor picante en una combinación irresistible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 21 gr
  • Carbohidratos: 26 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético (chauchas y salsa por separado). No se recomienda freezar, ya que pierden crocancia.

Receta de cañoncitos con dulce de leche, rápida y fácil

La evolución humana se aceleró en los últimos 10.000 años, reveló el mayor estudio de genomas antiguos

El turismo de longevidad integra medicina personalizada y hábitos de zonas azules

Anya Taylor-Joy cumple años: su reinado como la gran musa de los accesorios

Tres árboles ideales para maceta que florecen en otoño e invierno en Argentina
Lionel Messi compró un club de fútbol en España

El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

Un virus que causa vómitos y diarrea en niños pequeños se expande y eleva hospitalizaciones

