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Paraguay exportará carne de alta calidad sin aranceles a la Unión Europea

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el acuerdo se logró tras 20 años de negociación y representa un avance “significativo en términos de previsibilidad, equidad y acceso efectivo al mercado europeo”

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Un carnicero corta parte de una media res (EFE/Cézaro De Luca/Archivo)
Un carnicero corta parte de una media res (EFE/Cézaro De Luca/Archivo)

Paraguay comunicó que alcanzó “un entendimiento” con la Unión Europea (UE) para exportar carne de alta calidad a los países del bloque bajo la denominada Cuota Hilton, destinada a hoteles y prestadores turísticos exclusivos.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, el acuerdo se logró tras 20 años de negociación y representa un avance “significativo en términos de previsibilidad, equidad y acceso efectivo al mercado europeo”.

La Cancillería paraguaya informó que se acordó con la UE ampliar los criterios de selección de los animales, incluyendo nuevas razas elegibles, toros jóvenes, novillos y vaquillas, además de eliminar la limitación del peso de carcasa.

Las exportaciones paraguayas ingresarán a la UE sin aranceles, en el marco del acuerdo de libre comercio firmado el 17 de enero entre el bloque europeo y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), tras 26 años de negociaciones.

Este acuerdo, que se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo, conforma un mercado de cerca de 720 millones de personas y una economía estimada en 19 billones de euros (unos 22 billones de dólares).

Desde el punto de vista comercial, el acuerdo prevé la liberalización de la mayoría de los intercambios entre ambas regiones y permitirá que más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano ingresen al mercado europeo sin aranceles.

Una línea de producción del frigorífico Frigo Chaco, en Asunción (EFE/Martín Crespo/Archivo)
Una línea de producción del frigorífico Frigo Chaco, en Asunción (EFE/Martín Crespo/Archivo)

El superávit en la balanza comercial creció un 127% en el primer trimestre del año

En otro orden, el superávit en la balanza comercial de Paraguay registró un crecimiento del 127% durante el primer trimestre de 2026, sumando 83,5 millones de dólares frente a los 36,7 millones de dólares del mismo período de 2025, según informó el Banco Central.

De acuerdo con el informe de Comercio Exterior de marzo, las exportaciones totalizaron 4.615 millones de dólares en los primeros tres meses del año, lo que representa un aumento del 12,8% en comparación con el año anterior.

En cuanto a las importaciones, estas alcanzaron los 4.531 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 11,7% respecto a 2025.

La soja encabezó la lista de productos exportados, con envíos valorados en 1.156,4 millones de dólares entre enero y marzo, cifra que refleja un crecimiento del 42,1% respecto al primer trimestre del año pasado.

A continuación se ubicó la carne y menudencia bovina, con ventas por 471,3 millones de dólares. Este resultado significó una disminución del 9,1% atribuida a la depreciación del dólar frente al guaraní.

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