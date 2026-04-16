Sociedad

Qué son las TCC: el fenómeno digital bajo análisis tras un tiroteo escolar

Un informe oficial analiza estas comunidades online que giran en torno al consumo de crímenes reales y evalúa su posible influencia en jóvenes. Investigan su funcionamiento en redes sociales y los procesos de identificación con hechos violentos

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El informe oficial señala a las comunidades TCC y su posible influencia en jóvenes tras el tiroteo en el colegio de San Cristóbal

El análisis de las comunidades de True Crime Community (TCC) cobra centralidad en la investigación sobre posibles patrones coordinados que involucran a jóvenes en redes sociales. La Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional, dependiente de la Procuración General de la Nación, presentó un informe tras el tiroteo en un colegio de San Cristóbal. En el episodio, se evalúa si existió influencia de comunidades digitales identificadas como TCC, así como la utilización de plataformas como TikTok y Discord en el fomento de acciones violentas.

Estos grupos, explica el informe aportado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional, se agrupan mayormente en foros de Discord, TikTok, WhatsApp, Telegram y otros espacios de participación cerrada, según explicó el periodista de policiales Facundo Kablan, en Infobae en Vivo Al Mediodía.

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El funcionamiento de las comunidades TCC

Kablan indicó: “Son grupos varios que proliferan en distintas redes sociales y que quizás no tienen comunicación entre sí, pero sí tienen una admiración a los casos de crímenes reales, que es el punto común que tienen”.

Muchos miembros de estas comunidades son adolescentes que buscan validación y pertenencia a partir de su participación digital, con una dinámica que varía desde la discusión de casos policiales hasta la admiración y competencia simbólica respecto de los autores de crímenes graves.

Las comunidades True Crime Community operan en plataformas como Discord, TikTok, WhatsApp y Telegram mediante foros y espacios cerrados
Las comunidades True Crime Community operan en plataformas como Discord, TikTok, WhatsApp y Telegram mediante foros y espacios cerrados

El periodista subrayó: “Competencia simbólica y construcción de una identidad violenta, que esto es lo peligroso. No es lo mismo cualquier persona que participe que las que construyen esa identidad violenta y pasan a la acción”.

Plataformas como Discord permiten la interacción entre jóvenes en torno a narrativas de crímenes reales. “Redes sociales como puede ser TikTok, WhatsApp, Telegram y grupos cerrados. La dinámica tiene que ver con una búsqueda de validación por parte del miembro, que reitero, son comunidades descentralizadas”, dijo Kablan.

La masacre de Columbine y el surgimiento de los Columbiners

Retomando el análisis de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional, Kablan expuso que el hito fundacional de referencia constante en estas agrupaciones digitales es la masacre de Columbine en 1999. En ese hecho, Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a trece personas en un colegio de Colorado y documentaron sus intenciones en videos y escritos.

Kablan precisó: “Todas se refieren constantemente a este caso, que es la masacre de Columbine de 1999. Los autores fueron Eric Harris y Dylan Klebold. Asesinaron a trece personas en una escuela secundaria de Colorado. Dejaron videos, lo que se conocen como Basement Tapes, escritos y manifiestos".

Seguidamente indicó: “En el caso de Eric Harris, que aparentemente era el, la mente criminal, el ideólogo de todo esto, ya desde antes había abierto un foro y escribía sobre lo que iba a cometer. Incluso hay denuncias previas de esta masacre y una particularidad que tiene mucho que ver con la comunidad de true crime es que ya escribía en foros. Se había creado un foro y hablaba de hechos violentos e incluso mencionaba a algunos de sus compañeros”.

Las autoridades enfocan su seguimiento en el impacto de las TCC y la construcción de identidades agresivas, preocupados por el auge del fenómeno en redes sociales
Las autoridades enfocan su seguimiento en el impacto de las TCC y la construcción de identidades agresivas, preocupados por el auge del fenómeno en redes sociales

A partir de Columbine, surgieron los denominados “Columbiners”, quienes replican estéticas y discursos de los atacantes, y perpetúan su memoria e influencia en el entorno digital. “Culto digital posterior, las comunidades, comunidades de admiración que se, que se conocen, se autoperciben o se autoproclaman Columbiners y una estética, frases y narrativas que fueron replicadas dentro de estas comunidades”, informó el periodista.

Etapas de radicalización y el contenido que circula

La Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional identificó una secuencia de radicalización: primero, un consumo pasivo de contenidos criminales; luego, la participación activa en comunidades, y después la identificación con perpetradores.

Según Kablan: “Primero se presenta un consumo pasivo de contenido criminal, como puede ser cualquiera de nosotros que está también de moda. Claro, obvio. Incluso hay muchas series sobre true crime”.

Luego, indicó el periodista, se presenta la “participación en comunidades. La identificación, que ya empieza a escalar con perpetradores, como puede ser con los perpetradores de la masacre de Columbine. Normalización de la violencia, fantasías de acción y finalmente, lo que sería ya en un estado más extremo, la posible planificación de una masacre”.

La documentación del informe destaca que, en las comunidades TCC, circulan desde memes relacionados con ataques hasta videos editados para exaltar a los agresores, utilización de frases empleadas por los atacantes reales, rankings de asesinatos y comparaciones entre distintos episodios violentos.

La preocupación por la normalización de la violencia y la construcción de identidades agresivas entre jóvenes motiva el seguimiento de autoridades sobre estos espacios digitales. El fenómeno, en auge, complejiza la labor de los investigadores y abre nuevos desafíos a partir del caudal de información y de las formas en las que los adolescentes se relacionan con crímenes reales y sus narrativas en redes.

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