Crimen y Justicia

“Soy inocente”: Leopoldo Luque declaró en el juicio por Maradona, cuestionó la autopsia y lamentó su muerte

El neurocirujano imputado pidió ampliar su indagatoria este jueves. Fue la primera vez que habló en el marco del proceso oral

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Leopoldo Luque, el neurocirujano imputado
Leopoldo Luque, el neurocirujano imputado

La segunda audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzó con una declaración sorpresa: el neurocirujano Leopoldo Luque pidió por primera vez ampliar su indagatoria en el marco del debate oral.

Su solicitud cambió radicalmente el cronograma de la jornada, que iba a arrancar con el testimonio de Juan Carlos Pinto, el médico que firmó el acta de defunción de Diego, e iba a continuar con Lucas Farías, el primer policía en ingresar a la casa del Diez tras el fallecimiento. Para la tarde estaba citada Gianinna Maradona. Todas sus declaraciones fueron suspendidas.

Luque se sentó ante el tribunal a las 12:15. “¿Quiere declarar?“, le preguntó una vez más el juez Alberto Gaig. ”Sí“, respondió contundente. “Entonces el tribunal lo invita a declarar libremente lo que tenga pertinente”, contestó el magistrado.

Juicio Diego Maradona - 16 de abril
Luque llegando este jueves a los tribunales junto con los papers que expuso ante los jueces para cuestionar la autopsia a Diego

Con un tono monocorde y palabras muy cuidadas, el neurocirujano habló durante media hora y se enfocó en la autopsia a Diego Maradona, cuyos datos cuestionó citando una serie de papers científicos.

Además, habló de su rol en la internación domiciliaria -montada en la casa de Tigre en la que falleció Diego el 25 de noviembre de 2020- y ratificó: “Yo no estaba a cargo”.

A lo largo de su declaración, Luque se refirió solamente una vez al fallecimiento del Diez y a la imputación que lo trajo al banquillo de los acusados. Fue antes de comenzar, cuando afirmó: “Quiero decir que soy inocente y que lamento mucho su muerte”.

El corazón de Maradona, su agonía y la hinchazón del cuerpo

Luque presentó ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón una serie de papers hechos por la Unión Europea de Cardiología que definió como “de mayor evidencia científica actual”. Fue para hablar de la causa de muerte del Diez.

“El diagnóstico que arrojó la autopsia fue una insuficiencia cardíaca crónica con miocardiopatía dilatada que se descompensó, se agudizó por falta de tratamiento, según una de las pericias oficiales”, introdujo.

Juicio Diego Maradona - 16 de abril
Francisco Oneto, el abogado de Luque. (RSFotos)

En este contexto, en primer lugar, aclaró que el Diez no tomaba ninguna mediación para el corazón por una decisión de otro profesional: “Diego a partir del 2007 no recibió ningún medicamento cardíaco y, en ese momento, el doctor que estaba acompañándolo era Cahe, no yo”.

Luego cuestionó que en el análisis al cadáver, los forenses nunca midieron las cavidades cardíacas de Maradona. “La miocardiopatía dilatada es la dilatación de estas, que nunca se midieron. Los papers dicen que son necesarias las mediciones. Acá no se revisaron, dijeron que están grandes. Subjetivo total“, dijo.

También resaltó que era mentira que el corazón de Diego pesaba más de lo que debía, como se conoció en el juicio anterior: dijo que los últimos papers científicos dicen que el peso normal para un hombre es de 500 gramos, como el de él.

“Los doctores en la pericia dicen que lo normal es 250, 300 gramos: es una medida primitiva. También dijeron que el órgano estaba agrandado, pero eso no lo midieron”, subrayó Luque.

“También se habló de un edema de pulmón, de agonía, de 12 horas. Todo insólito”, continuó el neurocirujano.

Juicio Diego Maradona - 16 de abril
Fanáticos en la puerta de los tribunales de San Isidro. Fotografía: RSFotos

Sobre la foto de Maradona muerto que se conoció en 2025, Luque explicó que la hinchazón no necesariamente se debe a una condición “no alertada” por los profesionales, sino a las reiteradas maniobras de RCP una vez fallecido el Diez.

“El paciente estuvo reanimado al menos una hora. Lo reanimaron, pararon un segundo porque había fallecido, y lo vuelven a reanimar por pedido de la familia. Reanimaron a un cadáver”, describió sobre el día de la muerte.

Y agregó sobre la agonía: “Apoyado en este marco científico, se puede decir que la agonía es larga o corta, pero no se puede constatar que sea de 12 horas. Los médicos acá dicen de 12 horas. Es mentira”.

“Dicen que lo aislaba, es falso”, se defendió Luque

El neurocirujano se refirió brevemente a su rol en la internación domiciliaria donde falleció Maradona el 25 de noviembre de 2020. “Yo dije explícitamente que era neurocirujano. Dijeron de buscar un clínico; dije que estaba de acuerdo. Dicen que lo aislaba, eso es falso. Jamás. No se puede demostrar", comenzó diciendo al respecto.

“En cuanto a mi injerencia, al “Luque define todo”: Luque copera. Yo soy neurocirujano especializado en columna. Cuando llegó el único momento donde yo podía hacer uso de mi expertiz, me lo prohibieron. Y no fue el paciente”, declaró en referencia a la operación del hematoma subdural de cabeza realizada un mes antes de la muerte del Diez. Luque se adjudicó esa cirugía, pero luego se supo que no la hizo.

De vuelta a los últimos días antes del fallecimiento de Diego, declaró: “Nunca hablé con ningún enfermero de la internación domiciliaria. Nunca. Porque soy neurocirujano y no estaba a cargo de esa internación domiciliaria. Ellos no me reportaban, no me contaban novedades y no me informaban nada clínico. Las apreciaciones de mi especialidad las hice yo mismo. Todos sabían que era neurocirujano”.

Y concluyó: “Su hija me dijo puntualmente que iba a buscar un clínico de cabecera y ella aclaró que yo era neurocirujano”.

Antes de levantarse de la silla desde la que le habló a los jueces del tribunal, uno de sus defensores, Julio Rivas, aclaró que el neurocirujano va a volver a declarar varias veces a lo largo del juicio.

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