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Sofía Solá, la hija de Maru Botana, contó cómo se enteró de la muerte de su hermano Facundo

La influencer estaba por cumplir tres años cuando el bebé falleció. La fortaleza de su madre y la unión de la familia para transitar el duelo

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La joven contó cómo fue enterarse del fallecimiento de su hermano menor (Video: Puro Show-El Trece)

Sofía Solá, hija de Maru Botana, estuvo como invitada en Puro Show (El Trece) y, por primera vez, habló públicamente sobre la muerte de Facundo, su hermano menor que falleció a los seis meses de edad a causa de una muerte blanca mientras la familia estaba de viaje y el pequeño estaba al cuidado de sus abuelos. Sofía, que hoy forja su propio camino en el modelaje y las redes sociales, compartió cómo la familia vivió y procesó ese momento tan doloroso, lejos de los focos mediáticos y con un profundo apoyo mutuo.

Durante la entrevista, Sofía dio detales de la unión fraternal que caracteriza a la familia: “Somos muy cercanos. Nos bancamos y estamos en todo lo que necesitamos”, afirmó. Al ser consultada con respeto por el conductor Pampito sobre cómo recuerda la pérdida de Facundo, explicó: “Nosotros lo vivimos, por lo menos yo, como un recuerdo con mucho amor. O sea, tengo recuerdos exactos del momento, no muy claros. Solo tengo el momento en el que nos lo contaron”.

Sofía rememoró el instante en que la noticia llegó a los hermanos: “Yo me acuerdo de estar en un auto. Y después vino todo lo que ya pasó después”, afirmó, y agregó que su hermanito estuvo presente en cada recuerdo familiar: “Siempre se nombró Facu a lo largo de toda mi vida. Siempre”.

Maru Botana y su familia
Maru Botana con su madre y cuatro de sus hijos: Facundo, Sofía, Santiago y Matías (Instagram: @marubotanaok)

Además, la modelo reveló una reflexión que su madre le compartió tiempo después: “Hace poco me contó que un cura le dijo: ‘Zafaste, porque todos tus hijos son chicos, creo que teníamos todos nueve años para abajo, van a recordar esto con mucho amor. Como un recuerdo lindo’. Y así lo recuerdo yo”, expresó la joven, que estaba por cumplir tres años cuando ocurrió el hecho.

La modelo cerró el tema con serenidad y gratitud, reflejando el modo en que la familia que formó la cocinera con Bernardo Solá eligió transitar el duelo, priorizando el amor por Facundo y la unión familiar. “Así lo recuerdo yo”, repitió, visiblemente conmovida. El segmento, cargado de emotividad, permitió una mirada íntima y valiente sobre una de las historias más difíciles de la familia, mostrando cómo el dolor puede transformarse en un recuerdo de amor y contención compartida.

El 5 de marzo, día del nacimiento, es una fecha imborrable para la familia Solá-Botana. Cada año, la cocinera elige recordar a Facundo, su hijo fallecido a los seis meses de vida por muerte súbita, con mensajes y homenajes públicos que atraviesan el tiempo y el dolor. Este 2026, la jornada tuvo un significado especial: Facundo hubiera cumplido 18 años, una edad cargada de simbolismo y nuevos comienzos.

La cocinera recordó a su hijo en el día que hubiera cumplido 18 años (Video: Instagram)

Para conmemorar el aniversario, Maru compartió un video inédito de su pasado televisivo, grabado en los estudios de Telefe junto a Diego Pérez y parte de su equipo, presentando al bebé. En el pie de foto, Maru abrió su corazón: “Hoy es mi día especial, el que me hace un stop en mi corazón, el que me hace dar cuenta que hoy no soy yo, el que también me dan muchas ganas de recordarte. Hoy cumplirías 18 años y si bien te tuve solo 6 meses, creo que puedo imaginarte. Me gusta revivirte, compartiendo con todos, estos momentos tan divertidos y lindos. Rodeados de tanto amor en mi programa con un equipazo de gente que adoro y con mi hermoso amigo Diego... Te amo Facu, siempre en mi corazón. Gracias Topito por estos videitos que me miman tanto”.

En la sección de comentarios, Maru dejó una reflexión sobre su faceta menos conocida: “¡Gracias por los lindos comentarios! Esta es la Maru mamá que muchos no conocieron y que siempre disfruté muchooo de mis programas en Telefe con mi familia y amigos”.

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