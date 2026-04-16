El ataque de ira de Furia que sacudió la casa en La cárcel de los gemelos: “Sentite culpable”

En medio del reality, Furia Scaglione dejó salir todo su enojo contra Daniela Cano (La casa de los gemelos/X)

Pese a que su paso por los realities argentinos ya es historia, Furia Scaglione continúa generando repercusión con cada una de sus apariciones. Su carácter frontal y su actitud sin filtros la convirtieron en uno de los personajes más comentados del reality y, ahora, en una de las protagonistas indiscutidas de La cárcel de los gemelos, el formato español que reúne a figuras de distintos países y que se emite por YouTube. En este nuevo desafío, lejos de bajar el perfil, la deportista argentina volvió a quedar en el centro de la polémica tras protagonizar un violento cruce con Daniela Cano, exparticipante de Gran Hermano España.

El conflicto estalló cuando acusó a Daniela de recibir beneficios de la producción, lo que derivó en un fuerte intercambio cargado de gritos, insultos y acusaciones cruzadas. El ambiente en la casa se fue caldeando hasta que Cano, con tono firme, reclamó: “Me llevaron al hospital”. Furia no dudó en desestimar el argumento y le exigió que abandonara la convivencia. La joven intentó defenderse: “Vos a mí no me tienes que pagar nada porque yo tengo mi dinero”, mientras Furia insistía: “Yo quiero trabajar tranquila”.

La discusión subió de tono cuando Cano, visiblemente molesta, le comentó irónicamente: “Que vos te inventes y denigres a las mujeres me parece estupendo. Me estás denigrando como mujer, porque vos no sabes lo que yo he hecho con él (el productor). Yo no he hecho nada con él”. Furia no se detuvo: “Está cortado, boluda”, dejando en claro que para ella, el vínculo entre Cano y un productor sí existía. “No hice nada con él”, repitió Cano, defendiendo su inocencia.

A los gritos, Furia y Daniela se enfrentaron ante sus compañeros del reality (Captura de video)

A partir de ese momento, la pelea se volvió cada vez más personal y subió de nivel. Furia acusó a Daniela de “laburar para el público” y de haber influido en la expulsión de Layla Lahr, otra participante, al exponerla ante todos. “Dejá de laburar para el público, estúpida, así todo el mundo se enteró. Todo el mundo se enteró de lo que sos”, disparó Furia, mientras Cano negaba todo. En medio del escándalo, La Falete, otra de los competidoras, intentó intervenir y bajar la tensión, pero Furia redobló la apuesta. “¿Querés más show? Te lo doy”, lanzó, mientras La Falete replicaba: “Vete a la mier...”. Daniela, cansada, finalmente cedió: “Me voy”. Y la deportista de alto rendimiento insistió: “Sí, Daniela, tómatela, andate a tu casa. Agarrá tu valija y andate”.

La acusación más fuerte de Furia llegó cuando, en medio de los gritos, la argentina realizó una fuerte acusación contra Cano. “¿Y sabés cómo te estás haciendo famosa? Por co... con un productor. Y lo voy a decir yo cuando salga afuera”, lanzó completamente furibunda. Por su parte, la colombiana negó rotundamente: “Eso es mentira porque no he cog... a nadie”.

El diálogo se volvió caótico, con ambas participantes lanzándose acusaciones y descalificaciones. “No me tildes de mentirosa”, exigía Furia, mientras Cano repetía: “No me lo estaba folla... Estábamos hablando afuera”. La deportista no aflojó: “No me grites, no me pongas de mentirosa, no me llames mentirosa”. Por su parte, Daniela contestó: “No me inventes vos cosas. Y no me denigres como mujer, que vengo de buena familia, ¿vale? Loca”. Sin filtros, Furia remató: “Las put... vienen de mejores familias”.

En plena discusión, Furia acusó a la colombiana de tener ventaja gracias a la producción (Captura de video)

El clima en la casa se volvió cada vez más hostil y los insultos fueron en aumento. Daniela, buscando apoyo, intentó que La Falete la defendiera, mientras Furia seguía presionando: “Esto es una competencia y la estás arruinando. Sentite culpable”. Cano, por su parte, negaba haber hecho nada fuera de las reglas: “Estaba afuera con Maxi (Miller), ya está”. Pero Furia no cedía: “Un montón de mujeres te lo dijeron en la cara y te estás haciendo la estúpida. No te quiero ver en mi cuarto, te quedás acá, la vas a pasar como el culo”.

La discusión terminó con Furia fuera de sí, echando a Daniela una y otra vez: “Tomátela, andate a tu casa, hija de pu... Andate a tu casa y dejanos trabajar. Tomátela. ¿Sabés de dónde vengo yo? ¡Once horas de vuelo tuve, flaca!. Para que vos vengas a romper todo. Tomátela, agarrá tu bus y andate porque no vas a dormir tranquila. Te saco tu bolsa, te la pateo a la mierda y te pago yo el pasaje. No tengo euros, te la pago con mis pesos argentinos de mier... Te vas a la put... mier... Porque yo acá vine a laburar. Trola de mierda”.

La aparición de Furia Scaglione en La cárcel de los gemelos volvió a dejar en evidencia el poder de los realities para exponer la tensión, la competencia y la ausencia de filtros. La argentina, fiel a su estilo, no solo protagonizó uno de los mayores escándalos de la temporada, sino que además demostró que, tanto dentro como fuera de la casa, su figura sigue siendo sinónimo de intensidad, controversia y protagonismo. Mientras el juego avanza, la pregunta es cómo impactará este enfrentamiento en la dinámica del grupo y si Furia logrará mantener su lugar en el reality más polémico del momento.