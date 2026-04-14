“La droga se paga”: prendieron fuego el portón de una cochera en el centro de Rosario y dejaron un mensaje narco

Ocurrió en la madrugada de este martes en el barrio Echesortu, cuando un delincuente arrojó líquido inflamable e inició un incendio que afectó una EcoSport gris estacionada. En una pared lindera dejó pegada una nota que decía “La droga se paga”

Un delincuente quedó filmado en la madrugada de este martes, cuando prendió fuego el portón de un garaje de un edificio del barrio Echesortu, en el centro de la ciudad de Rosario, y pegó una nota en una pared lindera con un mensaje mafioso que decía “La droga se paga”. Por el ataque incendiario resultó dañada una camioneta EcoSport gris que estaba estacionada en la cochera.

De acuerdo a las cámaras de vigilancia internas del edificio atacado, que está ubicado en la calle Río de Janeiro entre Pasaje Oliden y San Lorenzo, la intimidación tuvo lugar pasada la 1 de la madrugada de este martes. Según se puede observar en las filmaciones, un sospechoso se acerca al portón de reja del lugar con un bidón que, aparentemente, contenía combustible. En cuestión de segundos, tiró el líquido por todo el frente e inició el fuego.

El delincuente posteriormente se dio a la fuga. Se presume que lo aguardaba en las inmediaciones otra persona en moto.

Según consignó la Policía que llegó al lugar, los propios vecinos sofocaron las llamas y constataron que el único auto que estaba en la cochera sufrió daños mínimos. En la pared de una torre vecina se halló la nota que pegó con cinta scotch el sospechoso. No está claro si el mensaje era para los habitantes del edificio donde fue el incendio o en el vecino, donde se colocó el papel. Lo que sí quedó claro es que se trataría de una deuda vinculada al consumo de estupefacientes.

El mensaje que dejaron en el portón que prendieron fuego

Por otra parte, este martes se encontró por segundo día consecutivo un cartel mafioso en una escuela. En el horario de ingreso de la escuela secundaria “Luis María Drago”, situada en Buenos Aires al 5300, en la zona sur, el personal del establecimiento vio colgada una bandera en las rejas de la puerta que mencionaba a distintos reclusos vinculados a Los Monos, a quienes adjudican atentados, según el texto. Entre los nombres escritos se encuentran Dylan Cantero, hijo del histórico fundador de Los Monos, Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, y Andrés Bracamonte, hijo del jefe de la barra brava de Rosario Central que fue asesinado en noviembre de 2024.

Este lunes, el otro episodio en una escuela fue en el colegio N° 1.210 “Luis Rullan” de Pasaje San Telmo y Calle 1.350, en el distrito norte, donde los porteros hallaron un encendedor con una forma de granada y una nota en la que se amenazaba a Marcelo “Frentudo” Fernández y Axel “Gordo” González, detenidos por narcomenudeo en ese sector de Rosario.

Si de intimidaciones se trata, también se dejó en la noche de este lunes un papel debajo de la puerta de una casa ubicada en Castellanos al 2600, en el sector oeste de la ciudad, donde exigen –en nombre de “La mafia”– a un hombre que entregue su propiedad.

En tanto, por segundo día consecutivo hubo una balacera en la calle Batlle y Ordóñez al 1700, en la zona sur. La primera ocurrió este lunes contra un domicilio en el que impactaron catorce disparos. Este martes, a pocos metros, fueron siete los tiros que dieron contra una barbería.