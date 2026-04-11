Prohibiciones insólitas en la moda: prendas y estilos que fueron vetados a lo largo de la historia

Prendas icónicas como el corsé, los pantalones caídos y los tacones altos fueron objeto de prohibiciones inesperadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la historia, la moda fue más que una cuestión de gusto o estilo personal. No por nada, prendas y tendencias han estado sujetas a normas sociales, leyes y prohibiciones que, en muchos casos, reflejaban el control sobre la identidad, la moral y hasta la política de cada época.

Desde colores reservados solo para la realeza hasta piezas que buscaban desafiar roles de género, numerosas modas fueron vetadas, castigadas o restringidas de maneras insospechadas.

Prohibición de corsés

El corsé fue prohibido en distintos países por razones que iban desde la salud hasta la escasez de materiales durante la guerra (Grosby)

El corsé, prenda asociada con la silueta femenina del siglo XIX, fue vetado en varios países de Europa del Este por las restricciones físicas que imponía. En Estados Unidos, la prohibición llegó con la Primera Guerra Mundial, aunque por una razón distinta: la escasez de metal. La Junta de Industrias de Guerra solicitó a las mujeres que dejaran de usarlos para destinar el material a la fabricación de armamento. La renuncia a los corsés liberó 28.000 libras de metal, suficientes para fabricar un acorazado.

El abandono temporal del corsé favoreció la transición hacia prendas más cómodas y, tras la guerra, muchas mujeres adoptaron el sujetador moderno, dejando atrás el uso generalizado del corsé.

Prohibición de los pantalones caídos

Los pantalones caídos generaron debates y leyes en ciudades de Estados Unidos por considerarse una moda irrespetuosa y polémica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estilo de los pantalones caídos, conocido como “caído”, generó controversia en varias ciudades de Estados Unidos en el siglo XXI. En 2008, Lynwood, un suburbio de Chicago, prohibió esta tendencia por considerarla irrespetuosa. Pronto otras localidades adoptaron normas similares.

En 2011, Florida implementó una ley que permitía a las escuelas sancionar a los estudiantes cuyos pantalones quedaran tan bajos que revelaran la ropa interior. Los autobuses públicos de Fort Worth, Texas, también negaban el acceso a quienes vestían de esa forma.

La lucha legal y social contra los pantalones caídos continuó en años posteriores. En 2018, Carolina del Sur presentó un proyecto de ley para prohibirlos y en 2019, la muerte de un joven en Shreveport, Luisiana, tras un altercado con la policía por esta causa, llevó a la derogación de la prohibición en ese municipio.

Prohibición de los tartanes en Escocia

El tartán escocés estuvo vetado tras la rebelión de los clanes, convirtiéndose en símbolo de resistencia cultural durante años (REUTERS)

En el siglo XVIII, tras la derrota de los clanes de las Tierras Altas en la batalla de Culloden, el gobierno británico prohibió el uso de tartanes y otras prendas tradicionales escocesas para debilitar la identidad cultural y prevenir futuros levantamientos. La Ley de Vestimenta de 1746 buscaba castigar a los clanes rebeldes y eliminar símbolos de unidad. La prohibición se mantuvo hasta 1782, contribuyendo al debilitamiento del sistema de clanes en Escocia.

Prohibición de tacones altos

Las leyes sobre tacones altos surgieron para evitar accidentes y proteger sitios históricos, cambiando el uso de este calzado en varios países (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Carmel, California, existe una normativa desde 1963 que prohíbe usar tacones de más de dos pulgadas de altura o con base menor a una pulgada cuadrada, a menos que la persona obtenga un permiso gratuito. Esta ley busca evitar demandas en caso de caídas provocadas por el pavimento irregular.

En Grecia, desde 2009, se prohíbe el uso de tacones altos en sitios arqueológicos para prevenir daños. Además, en Alberta, Canadá (2019) y Filipinas (2017), se prohibió que las empresas obliguen a las mujeres a usar tacones altos en el trabajo, priorizando la seguridad laboral.

Restricción del uso del color púrpura

El color púrpura fue exclusivo de la realeza en la Inglaterra medieval, reservado por ley y símbolo absoluto de estatus y poder (Freepik)

En la Inglaterra del siglo XIV, el Estatuto sobre la dieta y la vestimenta regulaba qué colores y tejidos podía vestir cada clase social. El uso del púrpura quedaba reservado a la realeza, siguiendo una tradición romana donde la infracción podía castigarse con la muerte.

Aunque la mayoría de la población difícilmente podía pagar el costoso tinte púrpura, la regulación reforzaba la exclusividad y el poder simbólico del color. No fue hasta el siglo XIX, con la invención del tinte sintético, que el púrpura se popularizó.

Prohibiciones sobre el uso de bermudas

Las bermudas y pantalones cortos fueron considerados indecentes y prohibidos en numerosas ciudades, especialmente para las mujeres (REUTERS/Benoit Tessier)

A lo largo del siglo XX, varias ciudades de Estados Unidos intentaron prohibir los pantalones cortos por considerarlos indecentes. En 1938, Honesdale, Pensilvania, los vetó alegando que mostrar las piernas resultaba inmoral. Monahans, Texas, y varios municipios de Illinois impidieron que las mujeres los usaran en público en la década de 1940.

En 1959, Plattsburgh, Nueva York, prohibió los pantalones cortos para mayores de 16 años, con multas y penas de cárcel para los infractores. La Asociación de Golf de Estados Unidos mantuvo la prohibición hasta la década de 1980.

Prohibición del uso de pantalones por mujeres

El uso de pantalones por mujeres estuvo restringido durante décadas, enfrentando censura en instituciones y ámbitos laborales (REUTERS/Tingshu Wang)

Tradicionalmente considerados prenda masculina, los pantalones estuvieron vetados para las mujeres durante siglos. Tras la Primera Guerra Mundial, su uso creció cuando las mujeres los adoptaron en fábricas. En 1939, la revista Vogue comenzó a mostrar mujeres con pantalones y figuras como Katharine Hepburn ayudaron a popularizarlos.

Pese a ello, su uso seguía siendo polémico y en muchos casos, prohibido. Hasta 1972, las universidades podían impedir que las estudiantes usaran pantalones y recién en 1993 se permitió su uso en el Senado de Estados Unidos. En 2016, British Airways permitió a su tripulación femenina usar pantalones tras dos años de reclamos.

Prohibición de polainas (leggings) en instituciones educativas

Los leggings o polainas generaron controversia en escuelas por debates sobre decoro y libertad de vestimenta femenina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre si los leggings son apropiados como prenda exterior se intensificó en la década de 2010. La polémica responde en gran parte a preocupaciones sobre la sexualización y el control de la vestimenta femenina. En 2012, una escuela canadiense prohibió los leggings y, en Estados Unidos, directores y padres manifestaron su rechazo a esta prenda por considerarla “distractora”. En 2014, una secundaria de Dakota del Norte comparó su uso con el trabajo sexual.

Restricciones al cabello corto femenino

El corte de cabello corto femenino, como el bob, desafió las normas y fue restringido en instituciones por motivos culturales y morales

El corte bob se popularizó entre las mujeres en la década de 1920 como un símbolo de desafío a las normas de género. La actriz Mary Gordon defendió el cabello corto como un paso hacia la libertad femenina. Sin embargo, la tendencia encontró resistencia: predicadores y escuelas distribuyeron panfletos advirtiendo sobre supuestos riesgos para la salud y muchas instituciones prohibieron a las jóvenes cortarse el pelo.

Prohibición de durags en escuelas estadounidenses

El durag fue vetado en escuelas estadounidenses, generando debates sobre discriminación y la importancia de la identidad cultural (The Grosby Group)

El durag, símbolo cultural y de moda entre los hombres negros, fue prohibido en 2018 por una escuela chárter de Massachusetts. La directiva argumentó que el uso del durag reflejaba una “cultura de pandillas” y podía tener consecuencias negativas para los estudiantes. La medida generó polémica y denuncias de discriminación, hasta que la escuela derogó parcialmente la prohibición, permitiendo el uso en el campus pero no en clase.